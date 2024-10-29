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"Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлости

"Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлости - 29.10.2024 Украина.ру

"Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлости

У каждого украинского президента была своя тысяча. Вот и Зеленский воспользовался старой доброй технологией раздачи бюджетных денег населению.

2024-10-29T16:31

2024-10-29T16:31

2024-10-29T16:31

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Для начала, распоряжение средствами казны, являющееся прерогативой Верховной Рады, уже тянет на нарушение и превышение… Но власть Зеленского на Украине не совместима ни народом, ни Конституцией, поэтому на это можно закрыть глаза. Эксперты указывают на другие симптомы невиданной щедрости лидера нации – предвыборные. Раздача тысячи гривен, по уточненным данным, только тем, кто находится на территории Украины и кто обозначит своё местонахождение – это эффективный и недорогой способ не только подкупа голосов избирателей, но и пересчета электората. Параллельно можно решить задачу учета призывного потенциала для дальнейшей мобилизации. Поскольку хороших новостей в украинском информационной пространстве нет, – фронт, по признанию генералов ВСУ, посыпался – народ который день обсуждает "Вовину тысячу". И подсчитывает, что же можно купить на эти деньги, если еще и выставлены условия – тратить их можно только на отечественного производителя или оплату ЖКХ и услуг. Украинский политик Александр ДубинскийЯ извиняюсь, писал, что на 1000 президентских гривен можно купить 125 килограмм президентской скумбрии. А выяснилось, что тысячу только на украинские товары можно потратить, и то не на все. Поэтому предлагаю вам поддержать украинскую книжную отрасль и культуру, и купить в “Ашане” сборник с речами Величайшего. Там сейчас где-то 25 томов - больше, чем у Ленина. Будете умнее. И зимой пригодится.Политолог Михаил ПавливНа Украине неожиданно решили выплатить всем гражданам по тысяче гривен. Подачку уже окрестили "Вовиной тысячей" по аналогии с выплатами по тысяче гривен во времена премьерства Юлии Тимошенко. И это на фоне миллиардных дыр в бюджете, роста налогов, стоимости услуг ЖКХ и продолжающегося падения экономики. Правда, о "тысяче" сообщили, как только через Европарламент и Еврокомиссию прошло согласование кредита в 35 миллиардов для Украины, а США подтвердили намерение выделить еще 20 миллиардов. По самым скромным подсчетам "Вовина тысяча" обойдется бюджету незалежной приблизительно в 400 миллионов долларов США. Если с выехавшими за рубеж, то более полумиллиарда. Ни одной иной причины этого "аттракциона невиданной щедрости", кроме подготовки к президентским и парламентским выборам, я не вижу. Думай-те.Украинский политик Леонид ЕмецДавайте честно: 1000 гривен для каждого разная. Кому-то это нормальная такая поддержка к пенсии (если вы не прокурор-инвалид, конечно). Кому-то это настолько мизер, что он даже снимать ее не будет, потому что мороки с телефоном больше. А кому-то это 10 кофе плюс/минус. А для бюджета это 1 млрд. на 1 млн. населения (15-30 в общем, или как там будут считать?) Мы даже налоги платим в зависимости от размера заработка, а 1000 получат и богатые, и бедные. В чем логика?Общественный деятель Татьяна МонтянВовина тысяча: мем смешной, ситуация страшная. Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая предусматривает помощь в размере тысячи гривен для каждого украинца. Вообще это такая украинская традиция: когда всё хреново, раздай быдлу по 1000 гривен, оно и заткнётся. Первой придумала этот супер-ход ещё Тимошенко в 2009-м ("Юлина тысяча"), потом им же воспользовался Порошенко в 2019-м ("Петина тысяча"), ну а теперь пришёл черед и Зелебобуса.Интересно, что ни Юле, ни Пете этот ход не помог. Притом что у них ситуации были всё-таки немножко другие: хотя бы потому, что тысяча гривен в 2009-м или даже в 2019-м - это совсем не одно и то же, что 1000 гривен в 2024-м. Ну а так-то вообще было бы смешно, если бы не было так грустно. Тысяча гривен на сегодня - это примерно 24 доллара США. На Украине в настоящее время проживает что-то около 30 миллионов людей, так что "Вовина тысяча" обойдётся бюджету где-то примерно в 700 миллионов долларов.Для сравнения, только в 2024 году и только в рамках одной программы Большой Семёрки Салорейх получит около 50 миллиардов долларов, так что на выплату "Вовиной тысячи" пойдёт лишь менее одного процента денег, которые зелебобики получили от "западных партнёров" в качестве оплаты за могилизуемое на войну с Россией пушечное мясо. Вот уж действительно аттракцион невиданной щедрости!Экономист Алексей КущЯ часто критикую экономические решения, принимаемые на Украине, но как я могу критиковать данное решение, если это именно то, что я предлагал сделать во время каждого кризиса, начиная с периода 2014-2015, продолжая пандемией и заканчивая началом полномасштабной войны весной 2022 года. Это максимально эффективный способ завести экономику с толкача потребительского спроса. Вместо дотаций отдельным компаниям провести массовую дотацию потребления, и тогда покупатель сам решит, куда потратить деньги. Коррупционная составляющая здесь полностью нивелируется. Потребительский спрос в современной экономике является главным драйвером роста. Эти деньги пойдут и в сектор услуг, и на рынок товаров, прежде всего, отечественного производства. И такой стимул хоть немного оживит платежеспособный спрос населения, который уже начинает входить в стадию заморозки. И его нужно "разморозить". Иначе остановка экономики и коллапс. Политический аналитик Сергей МарченкоВовина тысяча – это отчаяние. Встреча с активистами гражданского общества, которых президент искренне презирает, не понимает и опасается одновременно, была первым звоночком, что Офис президента в отчаянии. Эта встреча абсолютно не характерна для Зеленского, не просто не воспринимающего критику и критиков, а физически их не переносящего.Вынудить его к этому могли только обстоятельства непреодолимой силы. Вовина тысяча сейчас подтверждает эти догадки. Все так плохо, что приходится копировать приемы тех самых старых политиков, от которых Зеленский обещал отличаться.В чем прикол Юлиной и Вовиной тысяч? До Тимошенко политики у власти стеснялись так тупо покупать голоса избирателей прямо из бюджета.Перед выборами они использовали черные кассы доноров и покупали гречку, которую клали в пакеты со своим логотипом и помятым фейсом на листовке. Юля Тимошенко – по-своему гениальный политик. Она действительно выдающаяся фигура в современной украинской политике, потому что не боялась экспериментировать и делать то, чего никто раньше не делал. Юлия взяла и тупо оплатила свою предвыборную кампанию из бюджета. Тупо? Нагло? Демонстративно? Да, да, да! Но действенно! А главное – бесплатно для самой Тимошенко. Ведь бюджетные средства, а не Юлины. ... Вовина тысяча – это классический пример политической коррупции с использованием служебного положения в личных целях. По сути президент Зеленский предоставляет политику Зеленскому в пользование бюджет Украины для оплаты его политической рекламы. Читайте также: Диагноз власти — невроз. Украинские эксперты о том, что общество готово к протестам и не готово простить

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