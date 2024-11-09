Европа берет Украину на себя, так как США уйдут в Азию — Линин
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкАкции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане
Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому ВС РФ не так активно ведут наступательные действия. Они пытаются измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
"Да, они будут жестче реагировать на какие-то события. Я даже не исключаю, что при нем американская армия будет напрямую участвовать в каких-то конфликтах. США уйдут в Азию. А Европа будет вынуждена решать проблему Украины самостоятельно", — поделился своими мыслями Линин.
Эксперт пришел к выводу, что у киевского режима нет планов, что же им делать дальше.
"Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть. Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому мы не так активно ведем наступательные действия. Мы пытаемся измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса", — объяснил Линин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков обратил внимание на то, что последние полгода в Германии понимали: ФРГ придется на себя брать гораздо большую роль по поддержке Украины.
"Германия не может заменить Америку ни по военному потенциалу, ни по состоянию общества. Но пока нынешний мейнстрим в Берлине у власти, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, сделанные на Зеленского", — считает Волков.
Он также заметил, что приход Трампа помогает тем политикам, которые в противовес брюссельскому Евросоюзу видят контуры новой Европы.