https://ukraina.ru/20241109/1058750178.html

Европа берет Украину на себя, так как США уйдут в Азию — Линин

Европа берет Украину на себя, так как США уйдут в Азию — Линин - 09.11.2024 Украина.ру

Европа берет Украину на себя, так как США уйдут в Азию — Линин

Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому ВС РФ не так активно ведут наступательные действия. Они пытаются измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины

2024-11-09T06:25

2024-11-09T06:25

2024-11-09T06:25

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Он считает, что Трамп — это изоляция Америки от всех внешних проблем.Эксперт пришел к выводу, что у киевского режима нет планов, что же им делать дальше."Ему остается только убивать людей на передовой, чтобы попытаться заморозить конфликт в обмен на территории. Такие подвижки уже есть. Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому мы не так активно ведем наступательные действия. Мы пытаемся измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса", — объяснил Линин.Ранее в интервью изданию Украина.ру аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков обратил внимание на то, что последние полгода в Германии понимали: ФРГ придется на себя брать гораздо большую роль по поддержке Украины."Германия не может заменить Америку ни по военному потенциалу, ни по состоянию общества. Но пока нынешний мейнстрим в Берлине у власти, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, сделанные на Зеленского", — считает Волков.Он также заметил, что приход Трампа помогает тем политикам, которые в противовес брюссельскому Евросоюзу видят контуры новой Европы."Это Венгрия, Словакия, часть политикума Польши. Не говорю, что по вопросу Украину, но во всяком случае по консервативному видению Европы. Здесь может участвовать Италия и, конечно, Австрия", — объяснил Волков.Подробнее об этом — Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнегоПолный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

https://ukraina.ru/20241025/1058350743.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, запад, дональд трамп, олаф шольц, ес, вооруженные силы украины, детали