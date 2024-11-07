https://ukraina.ru/20241107/1058708837.html

Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего

Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего - 07.11.2024 Украина.ру

Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего

Пока в Германии у власти нынешний мейнстрим, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, которые были сделаны на Зеленского.

2024-11-07T16:40

2024-11-07T16:40

2024-11-07T16:40

интервью

германия

европа

украина

олаф шольц

дональд трамп

виктор орбан

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051898990_35:103:882:580_1920x0_80_0_0_9e719a4c6d33c782999acc8bc8aa2f73.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.Правящая коалиция в Германии распалась после победы Дональда Трампа на выборах в США. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия, СвДП).- Виталий Леонидович, действительно ли победа Трампа стала триггером, который запустил развал светофорной коалиции?- Нет, это не совсем точно. Возможно, победа Трампа сыграла определенную роль. Кризис был предопределён, его исход не был предопределён. Но то, что правительству Германии, а, точнее, его ведущим деятелям – канцлеру Шольцу, министру финансов Линднеру и министру экономики Хабеку от "зеленых" нужно было прийти к единому плану при принятии госбюджета, а до этого оставалось несколько дней, являлось основной причиной нескольких кризисных встреч в последнее время.Если бы не позиция министра финансов, избрание Трампа не обрушило бы коалицию. Но в последние несколько месяцев обозначилась тенденция, связанная с внутринемецкой политикой – партия либералов, СвДП, взяла курс на выход из коалиции, фактически на ее развал, поскольку результаты этой партии, особенно в восточных землях, были катастрофическими. И федеральные прогнозы показывают им мрачные перспективы.А в Германии есть общее правило для партий: им, в первую очередь, надо обеспечить ядерный электорат. Это тот электорат, который поддерживает партию ввиду ее программы и остается ей верен. И Линднер взял курс на обеспечение на будущих выборах этого ядерного электората. И с диким упрямством придерживался сохранения shuldenbremse (долгового тормоза), который запрещает правительству брать слишком много долгов.Шольц и Линднер убеждали Хабека отказаться от жесткого следования этому курсу. Его отказ можно понять: он министр финансов, а предлагается на не очень понятные программы брать в долг у следующих поколений, нарушать определенные Конституцией правила. И иметь перспективу того, что решения об отказе от долгового тормоза будут оспорены в судах.Вместо этого он предлагал свои меры, которые сулят выгоду крупному капиталу и ложатся налоговым бременем на малообеспеченные слои. Он провел отдельную встречу со своей клиентурой среди крупных предпринимателей, обозначив сепаратистский курс. После этого в прессе появился документ, в котором утверждалось, что им предлагается совершенно другая экономическая программа, которая была оговорена в коалиции. Неуступчивость Линднера, а не победа Трампа, привели к тому, что его отправили в отставку.После выхода либералов из коалиции, Шольц хочет дотянуть хотя бы до марта. Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзника – "зеленым". Заодно подать сигнал Фридриху Мерцу, потому что коалиция меньшинства нуждается в союзниках, о том, что по украинскому вопросу у них не будет противоречий. Это было уже политическое заявление не сколько канцлера Шольца, сколько руководителя социал-демократов, которые готовятся к следующим выборам и хотят занять второе место в коалиции с христианскими демократами и Мерцем.- Вопрос прекращения помощи США Украине после победы Трампа приобретает все более зримые очертания. Сможет ли Германия занять место США в качестве лидера коалиции, которая продолжит поддержку киевского режима?- Независимо от того, кто пришел бы к власти в США, в Германии в последние полгода понимали, что ФРГ придется на себя брать гораздо большую роль по поддержке Украины. Если в политической среде Германии усилились настроения, что эта роль должна быть дипломатической, то христианские демократы, "зеленые" (а это вообще ястребы), СДПГ ведут речь о поддержке Украины именно в противостоянии с Россией.Германия не может заменить Америку ни по военному потенциалу, который даже в Европе не самый мощный, ни по состоянию общества. Но пока нынешний мейнстрим в Берлине у власти, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, сделанные на Зеленского.При этом приход Трампа помогает тем политикам, которые в противовес брюссельскому Евросоюзу видят контуры новой Европы. Это Венгрия, Словакия, часть политикума Польши. Не говорю, что по вопросу Украину, но во всяком случае по консервативному видению Европы. Здесь может участвовать Италия и, конечно, Австрия.Орбан является проводником этой части Европы в кабинет Трампа. У этой Европы появляется шанс, и через Орбана она будет пытаться противопоставить Брюсселю свою линию по Украине. Орбан эту линию четко артикулирует. И Орбан претендует на роль альтернативного лидера другой Европы. В этом смысле, Шольц, Мерц и весь немецкий политикум будет стараться этого не допустить, потому что Германия с точки зрения немецкого истеблишмента должна оставаться в Европе лидером.- А те политические силы, которые принято называть правыми популистами или условно пророссийскими, будут играть все более важную роль на политическом ландшафте Европы?- Следует понимать, что те, кого в России называют правыми популистами вслед за европейским мейнстримом, "Альтернатива для Германии", например, тоже не едины. Например, Марин Ле Пен не хочет сидеть с АдГ за одним столом. И это связано с тем, что у националистически ориентированных лидеров в крови сидят старые европейские обиды друг на друга. То есть у националистов среди немцев и французов эта проблема более острая, чем у тех, кто говорит, что мы не немцы и французы, а общие европейцы.Но глобалисты зашли слишком далеко со своей разнообразной повесткой по перестройке вообще всего европейского социума, политикума и человеческого облика. И сейчас идет определенный откат. Но я пока не вижу, что этот возврат может полностью состояться. Хотя эта тенденция может привести к серьезной конфронтации в Европе. В том числе и по вопросу Украины.- Когда Дональд Трамп впервые стал президентом восемь лет назад, некоторые политики в России открывали шампанское. Стоит ли это делать сейчас?- Я против того, чтобы пить шампанское, если далеко за пределами России кого-то избирают, потому что Россия сейчас является принципиальным противником того миропорядка, который представляют в некоторых странах нынешние элиты. Хотя поле возможностей двигаться в разных направлениях с избранием Трампа стало гораздо шире. Вопрос в том, кто и как этим распорядится.Об итогах президентских выборах на Украине Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо

https://ukraina.ru/20230331/1044887841.html

https://ukraina.ru/20241106/1058679985.html

германия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, германия, европа, украина, олаф шольц, дональд трамп, виктор орбан, ес, украина.ру