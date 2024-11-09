Эксперты: у Америки в любом случае только один путь, никто не может с него свернуть - 09.11.2024 Украина.ру
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Эксперты: у Америки в любом случае только один путь, никто не может с него свернуть
Эксперты: у Америки в любом случае только один путь, никто не может с него свернуть - 09.11.2024 Украина.ру
Эксперты: у Америки в любом случае только один путь, никто не может с него свернуть
Свое мнение касательно актуальных тем для всего мира и для россиян в частности в интервью изданию Украина.ру высказали участники очередного Валдайского форума (Сочи) из разных стран
2024-11-09T04:30
2024-11-09T04:30
новости
сша
америка
россия
дональд трамп
камала харрис
ростислав ищенко
детали
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Рассуждая на тему “правильного” выбора в США и отвечая на вопрос, кто в Америке смог бы изменить политическую ситуацию вокруг Украины и предотвратить большую войну с Россией, Алан Фриман (Канада), содиректор группы по изучению геополитической экономии Университета Манитобы отметил, что ни Трамп не представляет того, чего хочет народ Америки, ни Харрис не смогла бы этого сделать.По его словам, это не окажет большого влияния на политику Америки, выберут ли президентом Трампа или Харрис.Раджендра Сингх Ядав (Индия), директор Центра стратегических исследований и моделирования также высказал свою точку зрения в интервью изданию Украина.ру.“Я считаю, что стань Камала Харрис президентом США, она бы действовала в национальных интересах США, чем сейчас будет заниматься Трамп. Второй момент, который я хочу подчеркнуть, заключается в том, что жители Америки вступают в игру, когда на них что-то влияет. Это означает, что когда США находились в Афганистане в течение 20 лет, люди возвращались [в США] в мешках для трупов”, — прокомментировал Ядав.Он добавил, что во время российско-украинской войны мешки с трупами не привозят.“Поэтому, если говорить о том, что люди США в какой-то момент будут играть роль в этой войне, я думаю, что это неправда. Есть другие факторы, которые будут играть роль в этой войне”, — заключил Ядав.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал, что до выборов ставки букмекеров на Трампа превысили все разумные пределы: за Трампа было свыше 60 против почти 30 за Харрис. По словам эксперта, такие ставки могли быть только в том случае, если букмекеры знали, что внутри политической элиты сформировалось мнение, что Трампа поддерживает или будет поддерживать часть демократов.“Если формируется определенный консенсус вокруг Трампа, это значительно хуже, чем если бы продолжалась бы упорная борьба всех демократов против всех республиканцев. Они бы тогда были расколоты примерно пополам. Серьезно бы друг друга уравновешивали бы. Вынуждены были бы очень много внимания уделять внутренним проблемам своим, гражданскому противостоянию”, — объяснил Ищенко.Он добавил, что если консенсус хотя бы половины демократов с республиканцами состоится окончательно, для России это будет проблема. Эксперт заметил, что в таком случае США на какое-то время решат свои внутренние проблемы.“А это резко усилит их внешнеполитические позиции. И самое главное, увеличит скоординированность их движений. И увеличит консолидацию их союзников. Потому что сейчас одни союзники ориентируются на одних, другие союзники ориентируются на других. А там все, там придется ориентироваться просто на Соединенные Штаты”, — пришел к выводу Ищенко.Подробнее об этом — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для РоссииРанее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsПолный текст интервью — Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины
https://ukraina.ru/20241106/1058667918.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, америка, россия, дональд трамп, камала харрис, ростислав ищенко, детали
Новости, США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Ростислав Ищенко, детали

Эксперты: у Америки в любом случае только один путь, никто не может с него свернуть

04:30 09.11.2024
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Антон Быстров
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Читать в
Свое мнение касательно актуальных тем для всего мира и для россиян в частности в интервью изданию Украина.ру высказали участники очередного Валдайского форума (Сочи) из разных стран
Рассуждая на тему “правильного” выбора в США и отвечая на вопрос, кто в Америке смог бы изменить политическую ситуацию вокруг Украины и предотвратить большую войну с Россией, Алан Фриман (Канада), содиректор группы по изучению геополитической экономии Университета Манитобы отметил, что ни Трамп не представляет того, чего хочет народ Америки, ни Харрис не смогла бы этого сделать.
“Часто говорят, что в Америке самое лучшее правительство, которое можно купить за деньги. И это более чем очевидно по поведению Трампа и Харрис, это было соревнование олигархов. И я думаю, что соотношение сил в мире сейчас внезапно меняется в лучшую сторону, где ни один из президентов не сможет добиться своего в отношениях с нацией, не сможет поступить с Россией по-своему”, — поделился своими мыслями Фриман.
По его словам, это не окажет большого влияния на политику Америки, выберут ли президентом Трампа или Харрис.
Раджендра Сингх Ядав (Индия), директор Центра стратегических исследований и моделирования также высказал свою точку зрения в интервью изданию Украина.ру.
“Я считаю, что стань Камала Харрис президентом США, она бы действовала в национальных интересах США, чем сейчас будет заниматься Трамп. Второй момент, который я хочу подчеркнуть, заключается в том, что жители Америки вступают в игру, когда на них что-то влияет. Это означает, что когда США находились в Афганистане в течение 20 лет, люди возвращались [в США] в мешках для трупов”, — прокомментировал Ядав.
Он добавил, что во время российско-украинской войны мешки с трупами не привозят.
“Поэтому, если говорить о том, что люди США в какой-то момент будут играть роль в этой войне, я думаю, что это неправда. Есть другие факторы, которые будут играть роль в этой войне”, — заключил Ядав.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
6 ноября, 10:50
"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с ТрампомОбъявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп не любит тратиться на прихлебателей, сообщил 6 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал, что до выборов ставки букмекеров на Трампа превысили все разумные пределы: за Трампа было свыше 60 против почти 30 за Харрис. По словам эксперта, такие ставки могли быть только в том случае, если букмекеры знали, что внутри политической элиты сформировалось мнение, что Трампа поддерживает или будет поддерживать часть демократов.
“Если формируется определенный консенсус вокруг Трампа, это значительно хуже, чем если бы продолжалась бы упорная борьба всех демократов против всех республиканцев. Они бы тогда были расколоты примерно пополам. Серьезно бы друг друга уравновешивали бы. Вынуждены были бы очень много внимания уделять внутренним проблемам своим, гражданскому противостоянию”, — объяснил Ищенко.
Он добавил, что если консенсус хотя бы половины демократов с республиканцами состоится окончательно, для России это будет проблема. Эксперт заметил, что в таком случае США на какое-то время решат свои внутренние проблемы.
“А это резко усилит их внешнеполитические позиции. И самое главное, увеличит скоординированность их движений. И увеличит консолидацию их союзников. Потому что сейчас одни союзники ориентируются на одних, другие союзники ориентируются на других. А там все, там придется ориентироваться просто на Соединенные Штаты”, — пришел к выводу Ищенко.
Подробнее об этом — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.
Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
Полный текст интервью — Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины
 
НовостиСШААмерикаРоссияДональд ТрампКамала ХаррисРостислав Ищенкодетали
 
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Заголовок открываемого материала
07:30Ищенко: если республиканцы и демократы сплотятся — это станет проблемой для России
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