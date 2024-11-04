Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины - 04.11.2024 Украина.ру
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Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины
Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины - 04.11.2024 Украина.ру
Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины
В работе очередного Валдайского форума (Сочи) принимают участие эксперты из разных стран. Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова задает им вопросы по актуальным темам, которые волную и россиян и всех тех, кого беспокоит происходящие в мире политические изменения
2024-11-04T13:32
2024-11-04T13:32
америка
сша
россия
дональд трамп
камала харрис
келли джилл (адриана мур)
интервью
украина.ру
украина
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— Кто в США может изменить политическую ситуацию вокруг Украины и предотвратить большую войну с Россией? Трамп, Харрис, или есть кто-то еще? Алан Фриман (Канада), содиректор группы по изучению геополитической экономии Университета Манитобы- Возможно, есть и третий кандидат. Люди, которые лучше всего могут остановить войну между Россией и Украиной, - это народ Америки. Проблема в том, что ни один из кандидатов не представляет того, чего хочет народ Америки. Я имею честь быть частью консультативной группы одного из трех кандидатов от третьей партии, Джилл Стайн из Партии зеленых Америки, кто твердо стоит на своем - на несогласии с участием Америки в этой опосредованной войне и на поддержке борьбы палестинского народа. И цель этого - разрушить дуополию правительства в Соединенных Штатах, где две партии делят между собой привилегию указывать людям, кто будет ими править. Приведу просто пример того, насколько недемократична эта система. Сама Джилл, чтобы вообще участвовать в голосовании, чтобы дать американскому народу право проголосовать за кандидата, который выступает за мир, справедливость и равенство, ей нужно было собрать миллион подписей. Это и есть барьер. Это обошлось в 10 миллионов долларов. Таким образом, 10 миллионов долларов - это входной билет за то, чтобы быть кандидатом, за то, чтобы позволить людям голосовать за тебя. И все это время Партия зеленых прилагала огромные усилия, чтобы донести свое послание до американского народа. На самом деле все было потрачено просто на сбор подписей в избирательном бюллетене. Это всего лишь один пример.Часто говорят, что в Америке самое лучшее правительство, которое можно купить за деньги. И это более чем очевидно по поведению Трампа и Харрис, это соревнование олигархов. Вот что это такое. И я думаю, что соотношение сил в мире сейчас внезапно меняется в лучшую сторону, где ни один из президентов, в случае успеха, не сможет добиться своего в отношениях с нацией, не сможет поступить с Россией по-своему. Рано или поздно с ними придется иметь дело, и я думаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Реальность такова, что они не могут использовать других людей для ведения своих собственных войн. Так что, на мой взгляд, это не окажет большого влияния на политику Америки, выберут ли президентом Трампа или Харрис. Что может что-то изменить, так это результаты политики.Раджендра Сингх Ядав (Индия), директор Центра стратегических исследований и моделирования.- Я верю, что США следуют своей истории. Я считаю, что будь то Камала Харрис или Трамп, кто бы ни пришел, он будет действовать в национальных интересах США. Второй момент, который я хочу подчеркнуть, заключается в том, что жители Америки вступают в игру, когда на них что-то влияет. Это означает, что когда США находились в Афганистане в течение 20 лет, люди возвращались [в США]в мешках для трупов, можно сказать, что именно в это время люди оказали влияние. Но во время российско-украинской войны мешки с трупами не привозят. Это приносит пользу оборонной промышленности, торговле, экономике. Поэтому, если говорить о том, что люди США в какой-то момент будут играть роль в этой войне, я думаю, что это не правда. Есть другие факторы, которые будут играть роль в этой войне.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
америка, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, келли джилл (адриана мур), интервью, украина.ру, украина
Америка, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Келли Джилл (Адриана Мур), Интервью, Украина.ру, Украина

Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины

13:32 04.11.2024
 
Раджендра Сингх Ядав и Алан Фриман. Валдай
Раджендра Сингх Ядав и Алан Фриман. Валдай
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В работе очередного Валдайского форума (Сочи) принимают участие эксперты из разных стран. Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова задает им вопросы по актуальным темам, которые волную и россиян и всех тех, кого беспокоит происходящие в мире политические изменения
— Кто в США может изменить политическую ситуацию вокруг Украины и предотвратить большую войну с Россией? Трамп, Харрис, или есть кто-то еще?
Алан Фриман (Канада), содиректор группы по изучению геополитической экономии Университета Манитобы
- Возможно, есть и третий кандидат. Люди, которые лучше всего могут остановить войну между Россией и Украиной, - это народ Америки.
Проблема в том, что ни один из кандидатов не представляет того, чего хочет народ Америки. Я имею честь быть частью консультативной группы одного из трех кандидатов от третьей партии, Джилл Стайн из Партии зеленых Америки, кто твердо стоит на своем - на несогласии с участием Америки в этой опосредованной войне и на поддержке борьбы палестинского народа.
И цель этого - разрушить дуополию правительства в Соединенных Штатах, где две партии делят между собой привилегию указывать людям, кто будет ими править.
Приведу просто пример того, насколько недемократична эта система. Сама Джилл, чтобы вообще участвовать в голосовании, чтобы дать американскому народу право проголосовать за кандидата, который выступает за мир, справедливость и равенство, ей нужно было собрать миллион подписей. Это и есть барьер. Это обошлось в 10 миллионов долларов. Таким образом, 10 миллионов долларов - это входной билет за то, чтобы быть кандидатом, за то, чтобы позволить людям голосовать за тебя. И все это время Партия зеленых прилагала огромные усилия, чтобы донести свое послание до американского народа. На самом деле все было потрачено просто на сбор подписей в избирательном бюллетене. Это всего лишь один пример.
Часто говорят, что в Америке самое лучшее правительство, которое можно купить за деньги. И это более чем очевидно по поведению Трампа и Харрис, это соревнование олигархов. Вот что это такое.
И я думаю, что соотношение сил в мире сейчас внезапно меняется в лучшую сторону, где ни один из президентов, в случае успеха, не сможет добиться своего в отношениях с нацией, не сможет поступить с Россией по-своему. Рано или поздно с ними придется иметь дело, и я думаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже.
Реальность такова, что они не могут использовать других людей для ведения своих собственных войн. Так что, на мой взгляд, это не окажет большого влияния на политику Америки, выберут ли президентом Трампа или Харрис. Что может что-то изменить, так это результаты политики.
Раджендра Сингх Ядав (Индия), директор Центра стратегических исследований и моделирования.
- Я верю, что США следуют своей истории. Я считаю, что будь то Камала Харрис или Трамп, кто бы ни пришел, он будет действовать в национальных интересах США.
Второй момент, который я хочу подчеркнуть, заключается в том, что жители Америки вступают в игру, когда на них что-то влияет. Это означает, что когда США находились в Афганистане в течение 20 лет, люди возвращались [в США]в мешках для трупов, можно сказать, что именно в это время люди оказали влияние.
Но во время российско-украинской войны мешки с трупами не привозят. Это приносит пользу оборонной промышленности, торговле, экономике. Поэтому, если говорить о том, что люди США в какой-то момент будут играть роль в этой войне, я думаю, что это не правда. Есть другие факторы, которые будут играть роль в этой войне.
 
АмерикаСШАРоссияДональд ТрампКамала ХаррисКелли Джилл (Адриана Мур)ИнтервьюУкраина.руУкраина
 
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