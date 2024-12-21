https://ukraina.ru/20241221/1059844201.html

Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии

Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии - 21.12.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии

Если сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, мы откроем на его охоту, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-21T07:00

2024-12-21T07:00

2024-12-21T07:00

интервью

россия

запад

украина

игорь кириллов

the times

ростислав ищенко

сша

великобритания

председательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее британское издание The Times в редакционной статье написало, что теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ РФ Игоря Кириллова - "законный акт обороны страны, находящейся под угрозой, поскольку Кириллов не смог бы предстать перед украинским судом за его преступления".- Ростислав Владимирович, почему западная пресса так нагло оправдывает терроризм? Они думают, что Россия не ответит?- А вы думаете, что если бы в 1943 году убили очередного советского генерала, то Völkischer Beobachter стала бы по этому поводу лить слезы: "Ай-яй-яй, как мы могли так поступить? Мы же немцы. Мы же цивилизованная нация"?Терроризм все осуждают до тех пор, пока он не применяется против врага. Запад заявил, что Россия – враг, против которого надо воевать. Причем Великобритания – главный инициатор всего этого процесса. Я даже не знаю, кто сейчас сильнее проталкивает войну против России – американцы или англичане.Повторюсь, они с нами воюют. Для них убийство нашего генерала – абсолютно нормальное явление, за которое надо давать ордена. Удивляться тут нечему.Если бы англичане все время говорили: "Мы поддерживаем Россию и осуждаем Украину", а потом вдруг похвалили убийство Кириллова, это было бы удивительно. Но англичане постоянно говорили, что Украине надо дать ракеты не на 300 километров, а на 1000 километров, чтобы киевский режим мог доставать до Урала.Англичане писали, что российское руководство и военнослужащие любого ранга являются законной целью Украины.Так почему вы удивляетесь, что The Times радуется убийству генерала?- Но по этой же логике Россия тоже может убить одного из британских генералов, потому что это законная цель.- Так мы тоже неоднократно сообщали о гибели американских, британских и французских генералов на Украине.- Я имею в виду не их ликвидацию на Украине. Я имею в виду убийство британских генералов в Лондоне в результате теракта.- Все могут все. Для этого даже не надо воевать. Над государством только Бог. Государство отвечает только перед Богом. Все остальное – вопрос целесообразности. Если будет целесообразно, мы убьем кого-то в Лондоне и по этому поводу переживать не станем. Это вопрос цены и качества: чем мы рискуем, насколько это технически сложно, что нам это даст. Приведу простой пример.Если сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, мы откроем на его охоту. Мы будем искать и ловить его везде, потому что это решит нашу проблему. А просто так ловить и убивать западных генералов нам неинтересно.Когда они на Украине, мы их убиваем. А если мы будем их убивать на Западе, это опять сплотит Запад против России и ухудшит наше положение. Даже наши друзья в Евросоюзе скажут, что это терроризм. А нам выгодно вносить разброд и шатание в западный коллективчик.Нам выгодна ситуация, когда одни за мир с Россией, другие-за войну, третьи – за полумир, и никто между собой договориться не может.Для США и Украины убийство русского генерала – это пиар и способ расшатать наше общество. Им надо демонстрировать, что могут каждого дотянуться. Отчасти им это удается. Наши люди возмущаются: "Почему мы не убиваем их генералов? Почему не запускаем ракеты по их территории? Мы струсили? Это договорняк?". Их эффект понятен. А для нас не будет эффекта, если мы будем просто так убивать их генералов.Украине и Западу все равно, кого убивать. Они не охотятся за конкретными людьми. Недели за две до теракта была утечка, что они уже два месяца охотятся на любого видного представителя российской армии или пропаганды, убийство которого вызвало бы политический резонанс. То есть они могли убить не генерала, а штатского. Просто они дотянулись генерала Кириллова.Более того, мы не застрахованы от того, что противник еще кого-то убьет. Сколько в Иране поубивали физиков-ядерщиков и генералов? Но Иран не убивает американских генералов в США, потому что ему нужны мир и торговля с Западом. Периодически Тегерану даже получается добиться снятия санкций.Ирану нужно сотрудничать с Западом, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Израилем. И Тегеран старается всячески демонстрировать: "Мы нормальные, с нами можно договариваться, а с Израилем – нет". И Ирану тоже периодически это удается. Ему же удалось спровоцировать Израиль на бомбардировку Газы.Под цель выбираются средства. Наша цель – мир на наших условиях. А подобного рода убийства оттягивают возможность наступления мира. Поэтому они выгодны для Украины и Запада. Если они будут выгодны для нас, мы тоже будем убивать.Что, Российская Империя и Советский Союз никого не убивали за рубежом? Убивали только так. Да и некоторые враги современной России за рубежом тоже гибнет. Помните предателя-пилота, который угнал вертолет и застрелил своих товарищей? Вы знаете, кто его убил? Я тоже не знаю. Но явно не китайцы и не американцы.Также об убийстве генерала Кириллова - в интервью Александра Дюкова: Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве

https://ukraina.ru/20241220/1059808326.html

россия

запад

украина

сша

великобритания

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, запад, украина, игорь кириллов, the times, ростислав ищенко, сша, великобритания, председательство, лондон