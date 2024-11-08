https://ukraina.ru/20241108/1058739653.html

Европа задумалась о деньгах, а США о выходе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 ноября

Европа задумалась о деньгах, а США о выходе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 ноября - 08.11.2024 Украина.ру

Европа задумалась о деньгах, а США о выходе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 ноября

Некоторые лидеры ЕС начали думать о переходе от финансирования Украины к урегулированию конфликта, а США — о выходе из конфликта. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-08T13:02

2024-11-08T13:02

2024-11-08T13:31

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Ряд европейских лидеров после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США начали задумываться о переходе от финансирования Украины к урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации", — отметил Орбан.По его словам, победа Трампа создаёт новую ситуацию. При этом Европа, указал премьер-министр Венгрии, "одна не может финансировать" конфликт на Украине.Также Орбан напомнил, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Украине, а теперь пришло время "срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир".Кроме того, он заявил, что США намерены выйти из украинского конфликта."Война — это острая проблема, на фронте [Украина терпит] военное поражение, американцы собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается: он ненавидит войну", — отмечал Орбан.По его словам, выход Соединённых Штатов из конфликта на Украине будет "сложной задачей"."В течение двух лет они убеждали мир в том, что война и санкции — это хорошо, а сторонники мира глупы. Внезапно менять направление будет непросто. Это сложная, некомфортная и трудноразрешимая ситуация", — подчеркнул он.Орбан известен как политик, поддерживающий контакты с победившим на выборах президента США Трампом. Так, он неоднократно встречался с Трампом как в Вашингтоне, так и в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.Обстрелы и налётыУтром 8 ноября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА из которых шесть были перехвачены над территорией Воронежской области; шесть — над территорией Саратовской области; четыре сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области", — отмечалось в телеграм-канале Министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 5 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ осуществили 2 обстрела, на Горловском — 3 обстрела, выпустив в общей сложности 13 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки 2 снаряда калибром 155 мм и один БПЛА-камикадзе, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 4; Великая Лепетиха — 11; Новая Каховка — 7; Таврийск — 3; Днепряны — 4; Каиры — 2; Горностаевка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны."В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке поврежден газопровод и водопровод, помимо этого мирный житель получил ранение в результате обстрела жилого сектора", — отмечалось в публикации.Кроме того, как сообщили каналу в администрации Горностаевского муниципального округа, по территории округа за минувшие сутки ВСУ нанесли 4 удара."Обстрелам подвергся населенный пункт Горностаевка. Кроме того, зафиксированы атаки БПЛА по территории Каир — три факта, Горностаевки — четыре факта и Заводовки — три факта", — рассказали в администрации округа.В результате обстрела ВСУ в Горностаевке было повреждено частное домовладение.Утром 8 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор, Устинка и Ясные Зори выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 3 беспилотников. Повреждены 2 частных домовладения", — писал Гладков.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Также над районом системой ПВО были сбиты 4 БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и повреждений.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 7 беспилотников. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе сёла Графовка, Демидовка, Поповка и Репяховка подверглись 3 обстрелам с применением 16 боеприпасов и атакам 5 БПЛА, один из которых был сбит системой ПВО. Была повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение в 5 населённых пунктах восстановлено, отметил губернатор."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино подвергся одному артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущен один снаряд, и атакам 3 беспилотников. В результате атаки беспилотника по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены 8 квартир в 2 МКД, легковой автомобиль и инфраструктурный объект", — сообщил Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью предупреждал земляков об опасности атаки БПЛА. В 12:37 он предупредил о ракетной опасности. В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как избрание Трампа восприняли на Украине, — в статье Михаила Павлива "Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву".

https://ukraina.ru/20241108/1058724795.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, дональд трамп, виктор орбан, вооруженные силы украины, ес