https://ukraina.ru/20241108/1058733462.html

Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву

Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву - 08.11.2024 Украина.ру

Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву

И не скажешь ведь, что клептоманы из "95 квартала" не готовились к возможному избранию Трампа. Готовились и прорабатывали самые разные варианты, даже начали подготовку к общенациональному референдуму и возможным президентским и парламентским выборам. Но все равно как-то спустя рукава. Верить в Дональда, а не Камалу, решительно не хотелось.

2024-11-08T12:19

2024-11-08T12:19

2024-11-08T12:19

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И когда триумфальный камбэк свершился, все потужные тигры и львы международной политики и госуправления превратились в забитых мышей, мечтающих лишь спрятаться от настигшей реальности.Но беда для них совсем в другом. Настигать будет не реальность как таковая, а вполне себе конкретные персонажи.И сеанс самопрезентации для будущей американской администрации разразился в Незалежной в самых разных и причудливых проявлениях.Кажется, через двое суток после того, как стало понятно, что Трамп возвращается, высказаться в том или ином роде успели почти все ключевые персоны Украины. Причем в наименьшей степени это были люди, близкие к Зеленскому и Ермаку.Собственно, от лица режима, по сути, прозвучало только очень заискивающее и в то же время наглое поздравление от просроченного Вовы, а так же сообщение о явно формальном телефонном разговоре. Но самые яркие перфомансы случились от тех, кто заслужено считает себя обиженными "95 кварталом". И в первую очередь это люди, связанные с Порошенко, Ахметовым, и, конечно же, Коломойским*. Например, Петр Порошенко даже выкатил некие "пять красных линий": - Никаких компромиссов по независимости Украины, она "не вернется в зону влияния России"; - Украина никогда не откажется от территорий, перешедших под контроль России;- Украина не согласится "на ограничение мощности ВСУ", поскольку это "самый надежный и эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства";-- До "полного освобождения" своей территории Украина не может "пойти на компромисс или отмену санкций";- Украина должна сделать "домашнюю работу" для вступления в НАТО и убедить Трампа, что "никакая другая альтернатива прекращению войны, о которой он говорит, не может состояться без членства" Киева в блоке.Все это абсолютная "маниловщина", мало связанная с реальным положением дел, но нужно понимать, что и Порошенко, как и Зеленский, сейчас, после избрания Трампа, оказался в подвешенном состоянии. Личные гарантии его безопасности и защиты от преследований украинской властью давал ему Байден. Трамп ему, мягко говоря, ничего не должен. Больше того, именно Трамп дал отмашку в свое время на разгром бывшим министром МВД Аваковым* построенной перед выборами 2019 года масштабной сетки по скупке голосов в пользу Порошенко и по избирательным "каруселям". Так что поводов для беспокойства у экс-президента теперь хоть отбавляй, и он спешит проявить себя.Ну, а вообще, если взглянуть более широко, сложилось впечатление, что еще до объявления официальных итогов выборов за океаном сезон охоты на Зеленского его ближайшее окружение уже был открыт.В духе отвязной критики режима высказался даже экстремист Арестович*, заявив что все идет к мирным соглашениям к Новому году, но Банковая, не много ни мало, готовит какую-то страшную провокацию, чтобы сорвать мирные переговоры. Алексей "две недели и победа" пошел даже дальше и спросил зрителей своего видеоблога, а ради чего вообще эта война? Еще неделю назад такое было немыслимо.Таким же вопросом резко стали задаваться за двое суток в целой россыпи украинских медиа, включая те, что принадлежат теневому воротиле и профессиональному политическому предателю Сергею Левочкину. Если кто забыл, именно этот господин был одним из организаторов Евромайдана и госпереворота 2014 года. А потом, как ни в чем не бывало, сотрудничал и с Порошенко и с Зеленским. И теперь, почуяв новые веяния, готов предать очередного патрона.Ну а от людей Коломойского, и в том числе от сидящего в СИЗО депутата Дубинского, прозвучали, по сути, прямые угрозы скорой политической расправы и уголовного преследования в адрес Зеленского и Ермака.Еще одним подтверждением паники в украинских верхах стали заявления от Сырского с явным намеком на выход из Курской области, и главы бюджетного комитета Рады Гетманцева с идеей принудительной покупки населением облигацией военного займа. Как тут не вспомнить свежее высказывание Орбана, что теперь вопрос выделения ЕС Украине 50 миллиардов снова стал открытым.В общем, будущая рокировка в Белом доме ожидаемо запустила эффект домино на Украине и в Евросоюзе, который грозит погрести под собой все нынешнее военно-политическое руководство, и не только. Причем, похоже, и в этот раз в Незалежной готовы справиться своими силами и учинить очередной переворот или погром, и уж как минимум расправу над недавними кумирами.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября

https://ukraina.ru/20241108/1058723192.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, россия, банковая, дональд трамп, владимир зеленский, михаил порошенко, ес, вооруженные силы украины, нато, мнения