План команды Трампа по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 ноября

Команда Дональда Трампа начала обсуждать план по Украине, детали которого раскрыли американские СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Окружение Дональда Трампа планирует заморозить боевые действия на Украине, но продолжить поставлять последней оружие, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Один из вариантов, предложенный в переходном офисе Трампа, <…> включал бы обещание со стороны Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет. В обмен на это США продолжат накачивать Украину оружием", — указывалось в публикации.Также один из источников сообщил, что ответственность за поддержание порядка в демилитаризованной зоне должны взять на себя некие "силы для поддержания мира", которые при этом не включают ни американские войска, ни контингент из спонсируемой США международной организации, например ООН."Мы можем помогать с обучением и другой поддержкой, но оружейный ствол будет европейским <…> И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", — заявил собеседник The Wall Street Journal.При этом, как сообщило издание, сам Трамп ещё не одобрил ни один из планов по Украине."Владимир Путин уже озвучивал условия, на которых Россия готова сесть за стол переговоров. Одно из них - полный вывод ВСУ из новых российских регионов в их административных границах. Контроль над частями ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины нас категорически не устраивает", - прокомментировал публикацию американского СМИ российский военкор, член СПЧ Александр Коц.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев предположил, что события сейчас начнут развиваться стремительно."Не совсем понятно, как там у Трампа с "окончанием украинской войны за 24 часа", но тектонические волны от его избрания уже снесли коалицию в Германии. Причём формально за то, что министр финансов (не из партии Шольца) отказался выделять деньги Киеву на эту зиму. Это на самом деле очень важный маркер, показывающий с каким трудом американская администрация держала в узде германские элиты. И как только забрезжила надежда на возможность соскочить с гибельного курса, они тут же ей воспользовались. А это крайне важно, ибо в Европе основную долю нагрузки на поддержание Киева, несла как раз Германия. И по сути объявления недееспособности правительства и коалиция в этот момент, означает что Германия умывает руки, и не рассматривает вариант "пока США ведут переговоры с Москвой, Европа продолжает содержать Киев"", - отметил он.По его словам, "это означает, что ситуация в ближайшее время начнёт изменяться галопирующими темпами"."Ведь формально, давить на Москву Трампу сейчас не с руки, если мы не пойдём на заморозку по ЛБС, а мы на неё не пойдём, Трампу придётся повышать ставки, что противоречит его планам. В то же время, закручивание краника поддержки Киеву, приведёт к быстрому продвижения наших войск. Поэтому после новой конфигурации ЛБС к времени инаугурации, обсуждение границы по ЛБС может быть заменено на обсуждение зон введения миротворцев, всеми странами соседями несостоявшегося крайне коррумпированного государства Украина", - отметил Васильев.Он указал, что до 20 января (даты вступления Трампа в должность — Ред.) остаётся не так уж много времени, "так что если события начнут развиваться очень быстро, то данная гипотеза вполне может оказаться верной".Обстрелы и налётыУтром 7 ноября Минобороны России рассказало о предотвращённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны Украины.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 5 ударов.На горловском направлении ВСУ совершили 4 обстрела, на великоновосёлковском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 15 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню 7 ноября ВСУ выпустили 2 снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 52 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 52 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Днепряны — 11; Алёшки — 4; Великая Лепетиха — 6; Князе-Григоровка — 1; Малая Лепетиха — 8; Корсунка — 4; Обрывка — 2; Голая Пристань — 5; Каиры — 2; Горностаевка — 2", - указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка и Алёшки.Утром 7 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгороде в городскую больницу №2 самостоятельно обратился мужчина, который пострадал 5 ноября в результате атаки дрона. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Красный Хутор, Нечаевка и Устинка выпущены 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 4 беспилотника. В посёлке Октябрьский в результате обстрела получил ранение мирный житель. Ему была оказана медицинская помощь, и в настоящее время он продолжает лечение амбулаторно. Повреждены 13 квартир в двух многоквартирных домах, 16 частных домов, 12 надворных построек, 25 автомобилей — один из них уничтожен огнём, 6 коммерческих объектов, из которых один в результате попадания боеприпаса загорелся — возгорание ликвидировано", - указывалось в сводке.В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся одному обстрелу, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов. Обошлось без повреждений.В Волоконовском районе хутор Плотвянка атакован одним беспилотником. Обошлось без пострадавших и повреждений."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка и Мокрая Орловка выпущено 16 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и системой ПВО был сбит один БПЛА. Без последствий", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе сёла Демидовка, Колотиловка и Поповка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.Над Прохоровским районом системой ПВО были сбиты два БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 БПЛА, из которых 5 были сбиты. За прошедшие сутки повреждены надворная постройка, социальный объект и микроавтобус", - писал Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи дважды сообщал об опасности атаки БПЛА и дважды — о ракетной опасности."Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал Смирнов в 10:29.В области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О победе Трампа и её влиянии на происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Трамп победил, но танки ещё не сказали последнее слово. Украина в международном контексте".

