Трамп победил, но танки ещё не сказали последнее слово. Украина в международном контексте

Накануне президентских выборов в США западные СМИ в основном задавались вопросом, как их результат повлияет на ход конфликта на Украине.

Репортер американского телеканала CNBS Холли Эллият считает, что основной вопрос для Киева заключается в том, какую поддержку и финансовую помощь продолжит получать Украина после ухода Джо Байдена, чье президентство пришлось на начало российской специальной военной операции.Очевидно, что администрация Дональда Трампа будет гораздо враждебнее относиться к идее выделения дополнительной помощи Украине, что существенно ограничит ее возможности продолжать сопротивляться российскому натиску, полагает Эллият.Репортер добавляет, что и до выборов американским законодателям не так просто было провести через парламент помощь Украине, и напоминает о том, что из-за возражений ястребов-республиканцев пакет помощи в размере 61 млрд долларов задерживался на долгие месяцы, и в итоге был согласован лишь весной этого года.Какими бы ни оказались итоги выборов, аналитики сходятся во мнении, что будущее Украины под угрозой на фоне ослабления поддержки Запада и усталости стран от финансирования Киева, констатирует Эллият в момент, когда голосование в США уже состоялось.Тем временем в Чехии критикуют европейских лидеров за то, что они "как будто абсолютизируют важность американских выборов" и способность будущего президента США влиять на судьбу мира."Как будто больше не нужно следить за фронтом и анализировать, что означает медленное, но верное продвижение русских вперед. Да, выборы в США могут повлиять на украинский конфликт (например, благодаря поставкам эффективных вооружений), но могут ли они полностью его прекратить? Это большой вопрос, но люди, мыслящие в основном этическими категориями, им редко задаются", - подчеркивает издание Lidovky.Победа Трампа — конец для Украины и атлантической солидарностиВозвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом поставит под вопрос существование Украины и безопасность Европы. Об этом 5 ноября пишет швейцарский Neue Zürcher Zeitung."Никто в Европе не зависит от поддержки США, поставляемого ими оружия и боеприпасов больше, чем украинские солдаты. И ни для кого последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом не могут оказаться более серьезными, чем для народа этой страны: навязанный мир на условиях Путина, украинское "государство-обрубок" без членства в НАТО, принужденное объявить о нейтральном статусе, оставшиеся безнаказанными военные преступления", - сетует швейцарская газета.Но победа Трампа на выборах в США будет иметь далекоидущие последствия не только для Украины, но и для всей Европы, утверждают авторы газеты."Речь идет уже не только о завершении мирной эпохи в Европе и идеи возможности поддерживать добрые отношения с Россией... Но и об окончании периода атлантической солидарности, американского "оборонного зонтика", который первоначально после Второй мировой войны распространялся на Западную Европу, а затем и на все новые восточноевропейские страны-члены НАТО", - отмечается в статье.Однако, как бы то ни казалось абсурдным, Трамп предоставит европейцам совершенно иную возможность, пишет издание. За счет своего единства и значительных инвестиций в оборону они наконец-то смогут стать силой, с которой придется считаться, надеются авторы швейцарской газеты."Нам лишь предстоит увидеть политиков, которые бы могли способствовать такому сдвигу в восприятии среди населения – особенно в Германии и во Франции", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.Дешево, но сердитоВойна на Украине стирает представления о техническом прогрессе и бронетехнике. Вместо эпохи технически навороченных дорогих танков грядет эпоха дешевых, но простых в обслуживании бронемашин, таких, как советские Т-72 или Т-64. Об этом 5 ноября пишет американский The National Interests.Даже несмотря на то, что массовое использование беспилотных летательных аппаратов переписало правила современного боя, эпоха танков не закончилась, но изменилась навсегда, отмечают авторы издания.По их словам, нет смысла вкладываться в производство высокотехнологичных основных боевых танков, таких, как российский Т-14 "Армата" или американский AbramsX, поскольку дешевые и старые танки нередко оказываются более живучими и экономически эффективными в зоне конфликта высокой интенсивности.Издание утверждает, что в начале украинского конфликта российские войска, столкнувшись с украинскими беспилотниками и натовскими противотанковыми ракетами "Джавелин", потеряли немало танков. Поэтому Москва решила оставить небольшую группу современных Т-14 "Армата" в резерве, бросив вместо них в гущу сражений старые советские танки, отмечается в статье The National Interest. Именно эти старые Т-72 для русских и Т-64 для украинцев показали наилучшие результаты, констатируют авторы издания.Какие уроки должны извлечь из украинского опыта другие страны мира? Основные боевые танки никуда не денутся, подчеркивает издание."Вместо того, чтобы строить все более сложные и дорогие платформы, которые трудно штамповать в больших количествах (если только у вас нет выдающегося военно-промышленного комплекса, как у Китая), просто обслуживайте и модернизируйте старую бронетехнику. Если это возможно, возьмите эти старые платформы и укрепите их против нестандартных атак, которые представляют собой беспилотники и противотанковые системы", - советует The National Interest.В Польше задумались, куда пойдут бандеровцы, когда русские их победятИдеология бандеровщины на Украине приобретает все больший вес, но власти Польши не уделяют достаточно внимания этому явлению, несмотря на его враждебность по отношению к самим полякам. Об этом пишет автор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в статье, опубликованной 6 ноября.Лисицкий напоминает, что в центре Львова скоро появится монументальная фигура Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армией* и непосредственного виновника убийства тысяч поляков. При этом памятник планируется установить на площади имени Александра Гасина, полковника УПА*, который продолжал политику геноцида, начатую Климом Савуром, отмечает автор публикации в польском издании."Если памятник Шухевичу появится на предназначенном ему месте, то эту площадь можно будет смело назвать площадью палачей поляков", - констатирует Лисицкий.По его словам, Украинский институт национальной памяти недавно презентовал видеоролик, посвященный защитникам Украины, покровительницей которых выступает сама Богоматерь. В отдельный момент в клипе появляются изображения Бандеры и Шухевича, выполненные в стилистике христианских икон, пишет Лисицкий, называя подобный проект кощунством.Он отмечает, что подобные все более опасные и, с точки зрения Польши, крайне враждебные шаги не вызывают должной реакции со стороны польской элиты."После 2022 года Варшава могла бы заставить Украину уважительно относиться к нашей стране и к нашей национальной памяти, например, отказавшись от насаждения культа преступников, однако польские власти упорно делали вид, что никакой проблемы не существует", - продолжает Лисицкий.По его мнению ни действующие власти, ни те, что были до них, не хотели и не хотят увидеть простую и очевидную связь между вестернизацией Украины и ее бандеризацией."Хотя все знаки на небе и на земле ясно указывают на то, что этот процесс идет полным ходом, польский политический класс уже много лет данный факт отрицает. Это стало очевидным уже в конце президентского срока Виктора Ющенко, а настоящий взрыв произошел в феврале 2022 года. Между тем, обеление и культ убийц из УПА* представляет собой серьезную опасность для Польши", - полагает польский автор.На то есть несколько причин, подчеркнул Лисицкий. Во-первых, это ложный и идолопоклоннический культ, с которым нельзя мириться не только потому, что он наносит удар по польским интересам, но и потому, что он является объективным злом, отмечает он.Во-вторых, согласие с почитанием Бандеры означает согласие с тем, что важной частью современной украинской национальной идентичности будет скрытая враждебность к польскости, считает автор. Он не согласен с мнением тех польских обозревателей, которые утверждают, что не стоит беспокоиться по этому поводу, так как бандеризация Украины направлена не против Польши, а против России."Возможно, сегодня это так. Но что будет завтра? Разве так уж сложно себе представить, что на фоне неудач на фронте в конфликте с Россией этот антипольский компонент, содержащийся в идеологии украинского национализма, возродится и будет направлен против Варшавы?", - пишет Лисицкий.В-третьих, именно публичное почитание убийц из УПА* является реальным и главным препятствием для увековечивания памяти польских жертв на Волыни, резюмирует автор польского издания Do Rzeczy.Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США для многих является основанием считать, что украинский конфликт уже почти завершен. Даже если он сразу же возьмется за решение этого вопроса, эти еще не значит, что Москва согласится на его условия. Пока можно сказать только то, что во всей шумихе вокруг предвыборного обещания Трампа покончить с войной на Украине и итогов голосования 5 ноября в США из уравнения Трамп = переговоры = мир как-то медленно и незаметно напрочь выпал Киев.* запрещенная в РФ террористическая организацияО возможном развитии событий вокруг Украины после победы Дональда Трампа на выборах в США в статье Павла Котова На Западе пророчат Украине незавидное будущее после президентских выборов в США

