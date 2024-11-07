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Депутат Рады предложил Трампу заменить американских военнослужащих в Европе украинскими

Депутат Рады предложил Трампу заменить американских военнослужащих в Европе украинскими - 07.11.2024 Украина.ру

Депутат Рады предложил Трампу заменить американских военнослужащих в Европе украинскими

Депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин 7 ноября в своем телеграм-канале заверил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп якобы "будет склонять" российского лидера Владимира Путина к переговорам с Киевом

2024-11-07T13:00

2024-11-07T13:00

2024-11-07T13:00

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"Но нам надо очень серьезно взрослеть, наша коммуникация должна исходить не из наших интересов, а из интересов Трампа – надо понимать, что ему может быть интересно. Например, идея с заменой американских военных в Европе на украинских для Трампа привлекательна, о чем говорил не один человек из его команды", - сказал нардеп.Накануне эксперты назвали Владимира Зеленского "льстецом" за слишком подобострастное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США.Он поспешил одним из первых поздравить Трампа еще до официальных результатов. Кроме того, в ходе вечернего обращения Зеленский второй раз за день поздравил американского политика.В свою очередь Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. На своих митингах он назвал Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, владимир зеленский, европа, киев, владимир путин, рада, верховная рада