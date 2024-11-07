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Депутат Рады предложил Трампу заменить американских военнослужащих в Европе украинскими
Депутат Рады предложил Трампу заменить американских военнослужащих в Европе украинскими - 07.11.2024 Украина.ру
Депутат Рады предложил Трампу заменить американских военнослужащих в Европе украинскими
Депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин 7 ноября в своем телеграм-канале заверил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп якобы "будет склонять" российского лидера Владимира Путина к переговорам с Киевом
2024-11-07T13:00
2024-11-07T13:00
2024-11-07T13:00
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"Но нам надо очень серьезно взрослеть, наша коммуникация должна исходить не из наших интересов, а из интересов Трампа – надо понимать, что ему может быть интересно. Например, идея с заменой американских военных в Европе на украинских для Трампа привлекательна, о чем говорил не один человек из его команды", - сказал нардеп.Накануне эксперты назвали Владимира Зеленского "льстецом" за слишком подобострастное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США.Он поспешил одним из первых поздравить Трампа еще до официальных результатов. Кроме того, в ходе вечернего обращения Зеленский второй раз за день поздравил американского политика.В свою очередь Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. На своих митингах он назвал Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, сша, дональд трамп, владимир зеленский, европа, киев, владимир путин, рада, верховная рада
Новости, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Европа, Киев, Владимир Путин, Рада, Верховная Рада
Депутат Рады предложил Трампу заменить американских военнослужащих в Европе украинскими
Депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин 7 ноября в своем телеграм-канале заверил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп якобы "будет склонять" российского лидера Владимира Путина к переговорам с Киевом