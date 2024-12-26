Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме - 26.12.2024 Украина.ру
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Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме
Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме - 26.12.2024 Украина.ру
Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме
Малиновский районный суд Одессы назначил подсудимому, обвинявшемуся в мошенничестве, наказание в виде чтения произведений украинской литературы. Об этом сообщило украинское издание "НикВести"
2024-12-26T17:51
2024-12-26T17:51
новости
одесса
украина
лондон
адольф гитлер
валерий залужный
ирина фарион
вооруженные силы украины
суд
книги
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В публикации уточняется, что мужчина является владельцем интернет-магазина по продаже гелевых шариков, и ранее он получил заказ на 25 тысяч 600 гривен (порядка 60 тысяч рублей).В итоге мужчина присвоил деньги, а товар не отправил. После чего его мобилизовали, а суд по его делу продолжился. В итоге было принято решение обязать злоумышленника выплатить присвоенные средства, а также прочитать три книги.И это не первый раз, когда украинский суд принимает такое решение. Летом 2022 года Приморский суд Одессы приговорил сотрудника местного зоопарка к пяти годам лишения свободы условно за антиукраинские посты в соцсети. Также мужчину обязали прочитать книги на украинском языке, содержание которых сводилось к тому, что во всех бедах Украины виноваты русские. Как сложилась дальнейшая судьба осужденного - история умалчивает.Тем временем на Украине продолжается декоммунизация, в рамках которой в стране в том числе жгут книги на русском языке, а на полках книжных появляются такие "произведения" как "Моя война" экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Цена одного экземпляра - 550 гривен (почти 1400 рублей).Пользователи ожидаемо назвали ее пародией на Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. Многие комментаторы добавили, что экс-главком ВСУ, также как и Гитлер, вероятно, хорошо заработает на продаже своей книги. Получая гонорары с украинских продаж в Лондоне.Сколько точно Гитлер заработал на Mein Kampf*, доподлинно неизвестно. По очень примерным подсчетам историков, это порядка 43 миллионов долларов в пересчете на современные деньги. Однако, отмечают эксперты, материальная сторона жизни Гитлера волновала куда меньше, чем другой профит, который он получил с продажи своей книги. "Моя борьба"* помогла будущему фюреру и его партии продвижению во власти.Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборахДругие темы: За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион.* *24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ.
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новости, одесса, украина, лондон, адольф гитлер, валерий залужный, ирина фарион, вооруженные силы украины, суд, книги, украинский язык
Новости, Одесса, Украина, Лондон, Адольф Гитлер, Валерий Залужный, Ирина Фарион, Вооруженные силы Украины, Суд, книги, украинский язык

Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме

17:51 26.12.2024
 
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Малиновский районный суд Одессы назначил подсудимому, обвинявшемуся в мошенничестве, наказание в виде чтения произведений украинской литературы. Об этом сообщило украинское издание "НикВести"
В публикации уточняется, что мужчина является владельцем интернет-магазина по продаже гелевых шариков, и ранее он получил заказ на 25 тысяч 600 гривен (порядка 60 тысяч рублей).
В итоге мужчина присвоил деньги, а товар не отправил. После чего его мобилизовали, а суд по его делу продолжился. В итоге было принято решение обязать злоумышленника выплатить присвоенные средства, а также прочитать три книги.
""Интернат" Сергея Жадана; "Толстая тетрадь" Аготы Кристоф; "Разговор пяти попутчиков об истинной радости в жизни" Григория Сковороды. Видимо, заставить читать украинские книги можно только по суду. Сомнительно, правда, что на передовой новомобилизованный гражданин успеет их прочитать", - прокомментировал историю телеграм-канал "Укропский фреш".
И это не первый раз, когда украинский суд принимает такое решение. Летом 2022 года Приморский суд Одессы приговорил сотрудника местного зоопарка к пяти годам лишения свободы условно за антиукраинские посты в соцсети. Также мужчину обязали прочитать книги на украинском языке, содержание которых сводилось к тому, что во всех бедах Украины виноваты русские. Как сложилась дальнейшая судьба осужденного - история умалчивает.
Тем временем на Украине продолжается декоммунизация, в рамках которой в стране в том числе жгут книги на русском языке, а на полках книжных появляются такие "произведения" как "Моя война" экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Цена одного экземпляра - 550 гривен (почти 1400 рублей).
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Пользователи ожидаемо назвали ее пародией на Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. Многие комментаторы добавили, что экс-главком ВСУ, также как и Гитлер, вероятно, хорошо заработает на продаже своей книги. Получая гонорары с украинских продаж в Лондоне.
Сколько точно Гитлер заработал на Mein Kampf*, доподлинно неизвестно. По очень примерным подсчетам историков, это порядка 43 миллионов долларов в пересчете на современные деньги. Однако, отмечают эксперты, материальная сторона жизни Гитлера волновала куда меньше, чем другой профит, который он получил с продажи своей книги. "Моя борьба"* помогла будущему фюреру и его партии продвижению во власти.
Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборах
Другие темы: За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион.
* *24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ.
 
НовостиОдессаУкраинаЛондонАдольф ГитлерВалерий ЗалужныйИрина ФарионВооруженные силы УкраиныСудкнигиукраинский язык
 
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