Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме
Малиновский районный суд Одессы назначил подсудимому, обвинявшемуся в мошенничестве, наказание в виде чтения произведений украинской литературы. Об этом сообщило украинское издание "НикВести"
В публикации уточняется, что мужчина является владельцем интернет-магазина по продаже гелевых шариков, и ранее он получил заказ на 25 тысяч 600 гривен (порядка 60 тысяч рублей).
В итоге мужчина присвоил деньги, а товар не отправил. После чего его мобилизовали, а суд по его делу продолжился. В итоге было принято решение обязать злоумышленника выплатить присвоенные средства, а также прочитать три книги.
""Интернат" Сергея Жадана; "Толстая тетрадь" Аготы Кристоф; "Разговор пяти попутчиков об истинной радости в жизни" Григория Сковороды. Видимо, заставить читать украинские книги можно только по суду. Сомнительно, правда, что на передовой новомобилизованный гражданин успеет их прочитать", - прокомментировал историю телеграм-канал "Укропский фреш".
И это не первый раз, когда украинский суд принимает такое решение. Летом 2022 года Приморский суд Одессы приговорил сотрудника местного зоопарка к пяти годам лишения свободы условно за антиукраинские посты в соцсети. Также мужчину обязали прочитать книги на украинском языке, содержание которых сводилось к тому, что во всех бедах Украины виноваты русские. Как сложилась дальнейшая судьба осужденного - история умалчивает.
Тем временем на Украине продолжается декоммунизация, в рамках которой в стране в том числе жгут книги на русском языке, а на полках книжных появляются такие "произведения" как "Моя война" экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Цена одного экземпляра - 550 гривен (почти 1400 рублей).
Пользователи ожидаемо назвали ее пародией на Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. Многие комментаторы добавили, что экс-главком ВСУ, также как и Гитлер, вероятно, хорошо заработает на продаже своей книги. Получая гонорары с украинских продаж в Лондоне.
Сколько точно Гитлер заработал на Mein Kampf*, доподлинно неизвестно. По очень примерным подсчетам историков, это порядка 43 миллионов долларов в пересчете на современные деньги. Однако, отмечают эксперты, материальная сторона жизни Гитлера волновала куда меньше, чем другой профит, который он получил с продажи своей книги. "Моя борьба"* помогла будущему фюреру и его партии продвижению во власти.