https://ukraina.ru/20241226/1059998359.html

Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме

Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме - 26.12.2024 Украина.ру

Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме

Малиновский районный суд Одессы назначил подсудимому, обвинявшемуся в мошенничестве, наказание в виде чтения произведений украинской литературы. Об этом сообщило украинское издание "НикВести"

2024-12-26T17:51

2024-12-26T17:51

2024-12-26T17:51

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В публикации уточняется, что мужчина является владельцем интернет-магазина по продаже гелевых шариков, и ранее он получил заказ на 25 тысяч 600 гривен (порядка 60 тысяч рублей).В итоге мужчина присвоил деньги, а товар не отправил. После чего его мобилизовали, а суд по его делу продолжился. В итоге было принято решение обязать злоумышленника выплатить присвоенные средства, а также прочитать три книги.И это не первый раз, когда украинский суд принимает такое решение. Летом 2022 года Приморский суд Одессы приговорил сотрудника местного зоопарка к пяти годам лишения свободы условно за антиукраинские посты в соцсети. Также мужчину обязали прочитать книги на украинском языке, содержание которых сводилось к тому, что во всех бедах Украины виноваты русские. Как сложилась дальнейшая судьба осужденного - история умалчивает.Тем временем на Украине продолжается декоммунизация, в рамках которой в стране в том числе жгут книги на русском языке, а на полках книжных появляются такие "произведения" как "Моя война" экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного. Цена одного экземпляра - 550 гривен (почти 1400 рублей).Пользователи ожидаемо назвали ее пародией на Mein Kampf ("Моя борьба")* главного в мире нациста Адольфа Гитлера. Многие комментаторы добавили, что экс-главком ВСУ, также как и Гитлер, вероятно, хорошо заработает на продаже своей книги. Получая гонорары с украинских продаж в Лондоне.Сколько точно Гитлер заработал на Mein Kampf*, доподлинно неизвестно. По очень примерным подсчетам историков, это порядка 43 миллионов долларов в пересчете на современные деньги. Однако, отмечают эксперты, материальная сторона жизни Гитлера волновала куда меньше, чем другой профит, который он получил с продажи своей книги. "Моя борьба"* помогла будущему фюреру и его партии продвижению во власти.Офис президента Украины пытается отговорить экс-главкома ВСУ Залужного от участия в президентских выборахДругие темы: За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион.* *24 марта 2010 г. решением Кировского районного суда города Уфы книга Mein Kampf была признана экстремистским материалом в РФ.

https://ukraina.ru/20241220/1059840953.html

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новости, одесса, украина, лондон, адольф гитлер, валерий залужный, ирина фарион, вооруженные силы украины, суд, книги, украинский язык