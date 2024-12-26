https://ukraina.ru/20241226/1059998100.html

Украиной руководят англосаксы и не только. Итоги 26 декабря на Украине

Украиной руководят англосаксы и не только. Итоги 26 декабря на Украине - 26.12.2024 Украина.ру

Украиной руководят англосаксы и не только. Итоги 26 декабря на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров во время интервью российским и зарубежным СМИ подвёл итоги года. Большая часть вопросов касалась украинской проблематики

2024-12-26T18:00

2024-12-26T18:00

2024-12-26T18:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал ряд вопросов, касающихся международных отношений. Значительная часть вопросов была посвящена Украине. Первый же вопрос касался переговоров по Украине"Нас не может устроить пустой разговор. Пока всё, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие. При этом особо не скрывается, что оно нужно для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они "привели себя в порядок", осуществили дополнительную мобилизацию и т.д.", - отметил Лавров.Он подчеркнул, что "перемирие – это путь в никуда"."Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей. Но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей. А они должны касаться первопричин украинского кризиса. Две главные из которых – это, во-первых, нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток и агрессивное "поглощение" натовцами всего геополитического пространства вплоть до наших границ. Украине была уготована эта участь. Да и сейчас об этом продолжают говорить. Вторая первопричина – это абсолютно расистские действия киевского режима после госпереворота. Тогда официально было разрешено и затем законодательно закреплялось истребление всего русского: языка, средств массовой информации, культуры, даже использования русского языка в быту. И, конечно, запрет канонической Украинской православной церкви", - указал министр иностранных дел России.Лавров особо указал, что Россия не выдвигает предварительные условия, а требует выполнить то, о чём раньше договаривались."Нам, как выясняется, лгали, когда заверяли, что НАТО не будет продвигаться на восток. И когда подчеркивали свою приверженность урегулированию на основе Устава ООН. Категорически забывая о том, что в этом Уставе есть не только подтверждение принципа территориальной целостности. Там есть и принцип равноправия и самоопределения народов", - отметил глава МИД РФ.Он напомнил, что Генассамблея ООН долгое время рассматривала взаимосвязь между этими принципами и постановила консенсусом, что "нужно уважать территориальную целостность всех государств, чьи правительства уважают принцип самоопределения, и в силу этого представляют всё население, проживающее на соответствующей территории"."Как может киевский нацистский режим представлять интересы крымчан, жителей Донбасса, Новороссии, которых он же сразу после госпереворота объявил террористами, и начал против них войсковую "антитеррористическую операцию"?" - задал вопрос Лавров.Он также указал, что инициативы Китая, Бразилии по украинскому кризису – все они подчеркивают необходимость уважения Устава ООН. Также министр иностранных дел России отметил, что население Крыма, Донбасса, Новороссии "не хочет, не может и никогда не будет жить под управлением нацистов, которые захватили власть в Киеве", и, следовательно, здесь в силу вступил принцип самоопределения народов. При этом Лавров указал, что и крымчане и жители Донбасса и Новороссии определились в 2014 и в 2022 годах и это является реалиями, отражёнными в Конституции РФ."Если мы хотим говорить всерьёз, то нужно относиться к принципам Устава ООН не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи. Конечно, не забывая столь любимый Западом принцип уважения прав человека", - подчеркнул Лавров, снова напомнил о том, что происходит на Украине с русским языком, а также с канонической Украинской православной церковью.Также, обсуждая план спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога по Украине, Лавров отметил, что Келлогу нужно поглубже разобраться в истории вопроса."Минские договоренности были не попыткой. Это было решение Совета Безопасности ООН, которое растоптали при поощрении Соединенных Штатов. Пётр Порошенко (подписывавший документ тогда в качестве президента Украины) и бывшие лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Все трое два года назад признались, что не собирались их выполнять. Нужно было время накачать Украину оружием. И сейчас в воздухе витают все эти же идеи, которые гораздо менее обязывающие, чем Минские договоренности. Они преследуют ту же самую цель – выиграть время для нацистского режима", - указал Лавров.Он ещё раз напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что РФ готова рассматривать любые "серьёзные и конкретные предложения". По словам Лаврова, Россия всегда готова к консультациями."Если кто-то не понимает нашу многократно и предельно ясно изложенную позицию, готовы всегда эту позицию подтверждать. Открыты к любым переговорам, если они будут по сути, о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Владимир Путин в июне сего года, выступая в Министерстве иностранных дел. Особо отмечу, что они не являются никакими предварительными условиями. Это требование выполнить то, под чем все подписались, принимая Устав Организации Объединённых Наций", - отметил Лавров.Также министр иностранных дел России прокомментировал вопрос о легитимности нынешнего украинского режима. Лавров указал на истечение президентского срока Владимира Зеленского. Поэтому Украине, если она хочет, чтобы её представлял легитимный человек, нужно провести выборы.Кроме того, Лавров рассказал о двуличии французских политиков."Несколько раз по закрытым каналам нам поступали обращения французских коллег с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу без Украины. Кстати, в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет: "ни слова об Украине без Украины". Мы не отказываемся от контактов – готовы послушать. Но параллельно с этим Франция выступает главным инициатором направления "миротворческих войск" на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения вооруженных сил Украины, напрямую заявляет о том, что нужно продолжать "долбить" Россию и добиться того, чтобы Украина подготовилась к переговорам с более сильных позиций. Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьёз относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", - подчеркнул Лавров.Он отдельно остановился на то, что кто на самом деле управляет Украиной, а также на присутствии в стране американских структур."Американские спецслужбы – ЦРУ и другие – присутствовали на Украине задолго до госпереворота. А после него они там обосновались. В СБУ у них был целый этаж, а, может быть, и два. Несамостоятельность киевского режима в результате путча хорошо известна. Никто в этом не сомневается. Украиной руководят англосаксы и некоторые другие страны Североатлантического альянса и ЕС", - указал министр иностранных дел России.Он также вспомнил о том, как Соединённые Штаты требуют у Украины понизить призывной возраст и как отдельные политики, в частности, сенатор Линдси Грэм, рассказывали о богатстве Украины редкоземельными минералами, а также сельхозпродукцией, а действующий госсекретарь США Энтони Блинкен обосновывал необходимость продолжения боевых действий финансово-экономическими выгодами для Соединённых Штатов. Также Лавров подчеркнул: то, что многие плодородные земли и залежи минеральных ресурсов Украины достаточно давно приобретены американскими корпорациями, "не секрет".Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине".

https://ukraina.ru/20241226/1059972679.html

https://ukraina.ru/20241226/1059959492.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, сергей лавров, владимир путин, кит келлог, украина, россия, донбасс, министерство иностранных дел, нато, оон