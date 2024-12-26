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Лукашенко рассказал, сколько комплексов "Орешник" готова принять Белоруссия
Лукашенко рассказал, сколько комплексов "Орешник" готова принять Белоруссия - 26.12.2024 Украина.ру
Лукашенко рассказал, сколько комплексов "Орешник" готова принять Белоруссия
Для начала Белоруссия готова разместить на совей территории с десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник". Об этом 26 декабря заявил Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.
2024-12-26T17:37
2024-12-26T17:37
2024-12-26T17:37
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ленинградская область
минск
александр лукашенко
владимир путин
"орешник"
ракеты
дальнобойные ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
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Заседание ВЕЭС состоялось в Ленинградской области на территории всесезонного курорта "Игора". По итогам главы государств ответили на вопросы журналистов.В частности, Лукашенко высказался о перспективе размещения в Белоруссии новейших российских ракетных комплексов "Орешник". Об этом он рассказал корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись.В начале декабря по итогам состоявшегося в Минске заседания ВСГ Союзного государства России и Белоруссии было заявлено о договорённости Александра Лукашенко с Владимиром Путиным о размещении на белорусской территории российского новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник".После этого, 10 декабря Лукашенко рассказал о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия и сообщил, что российском комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусского производства. Подробности в публикации Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
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Украина.ру
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новости, белоруссия, ленинградская область, минск, александр лукашенко, владимир путин, "орешник", ракеты, дальнобойные ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, союзное государство, еаэс, евразия, восточная европа
Новости, Белоруссия, Ленинградская область, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, "Орешник", ракеты, дальнобойные ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, Союзное государство, ЕАЭС, Евразия, Восточная Европа
Лукашенко рассказал, сколько комплексов "Орешник" готова принять Белоруссия
Для начала Белоруссия готова разместить на совей территории с десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник". Об этом 26 декабря заявил Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.