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Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа

Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа - 26.12.2024 Украина.ру

Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа

Условия поставки в Белоруссию российского природного газа в 2025 году являются прозрачными и понятными. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко.

2024-12-26T16:42

2024-12-26T16:42

2024-12-26T16:47

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По словам белорусского министра, до 2025 года действует трёхлетний российско-белорусский контракт на поставку российского газа в постсоветскую республику."Для нас это прозрачные и понятные ценовые условия, по которым мы будем покупать природный газ Российской Федерации в следующем году", - заявил глава Минэнерго Белоруссии.Кушнаренко также отметил, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, что в следующем году Минск может предпринять действия по ценовой политике в этом вопросе.Белоруссия закупает российский газ по $128,52 за тысячу кубометров c 2021 года. До 2025 года цена для белорусской стороны будет на этом уровне. С 2022 года Минск оплачивает поставки в российских рублях.Тем временем правительство Украины готовится заблокировать транзит российского газа в Евросоюз с яваря2025 года. Владимир Зеленский и другие представители нынешнего руководства Украины неоднократно заявляли об этом, вызвав возмущение у лидеров Евросоюза и политиков соседней Молдавии.Ранее на эту тему: Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР

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новости, белоруссия, минск, минэнерго, российский газ, экспорт, союзное государство, энергетика, энергоресурсы, энергоносители