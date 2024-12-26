Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа - 26.12.2024 Украина.ру
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Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа
Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа - 26.12.2024 Украина.ру
Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа
Условия поставки в Белоруссию российского природного газа в 2025 году являются прозрачными и понятными. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко.
2024-12-26T16:42
2024-12-26T16:47
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По словам белорусского министра, до 2025 года действует трёхлетний российско-белорусский контракт на поставку российского газа в постсоветскую республику."Для нас это прозрачные и понятные ценовые условия, по которым мы будем покупать природный газ Российской Федерации в следующем году", - заявил глава Минэнерго Белоруссии.Кушнаренко также отметил, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, что в следующем году Минск может предпринять действия по ценовой политике в этом вопросе.Белоруссия закупает российский газ по $128,52 за тысячу кубометров c 2021 года. До 2025 года цена для белорусской стороны будет на этом уровне. С 2022 года Минск оплачивает поставки в российских рублях.Тем временем правительство Украины готовится заблокировать транзит российского газа в Евросоюз с яваря2025 года. Владимир Зеленский и другие представители нынешнего руководства Украины неоднократно заявляли об этом, вызвав возмущение у лидеров Евросоюза и политиков соседней Молдавии.Ранее на эту тему: Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
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новости, белоруссия, минск, минэнерго, российский газ, экспорт, союзное государство, энергетика, энергоресурсы, энергоносители
Новости, Белоруссия, Минск, Минэнерго, российский газ, экспорт, Союзное государство, энергетика, энергоресурсы, энергоносители

Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа

16:42 26.12.2024 (обновлено: 16:47 26.12.2024)
 
© telegraf.news
© telegraf.news
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Условия поставки в Белоруссию российского природного газа в 2025 году являются прозрачными и понятными. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко.
По словам белорусского министра, до 2025 года действует трёхлетний российско-белорусский контракт на поставку российского газа в постсоветскую республику.
"Для нас это прозрачные и понятные ценовые условия, по которым мы будем покупать природный газ Российской Федерации в следующем году", - заявил глава Минэнерго Белоруссии.
Кушнаренко также отметил, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, что в следующем году Минск может предпринять действия по ценовой политике в этом вопросе.
"Следующий год как раз и будет для нас отправной точкой для того, чтобы выстроить ценовую политику по покупке природного газа уже на период с 2026 года", - сказал Кушнаренко.
Белоруссия закупает российский газ по $128,52 за тысячу кубометров c 2021 года. До 2025 года цена для белорусской стороны будет на этом уровне. С 2022 года Минск оплачивает поставки в российских рублях.
Тем временем правительство Украины готовится заблокировать транзит российского газа в Евросоюз с яваря2025 года. Владимир Зеленский и другие представители нынешнего руководства Украины неоднократно заявляли об этом, вызвав возмущение у лидеров Евросоюза и политиков соседней Молдавии.
Ранее на эту тему: Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВР
 
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