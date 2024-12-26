Лукашенко рассказал, что происходит "когда старший брат с младшим встречается"
17:23 26.12.2024 (обновлено: 17:25 26.12.2024)
Александр Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко 26 декабря принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Игора" в Ленинградской области. Накануне там состоялась неформальная встреча глав государств - участников СНГ.
Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что в кратком интервью журналистам Лукашенко рассказал, о чём он говорил с Владимиром Путиным после неформального саммита СНГ.
В официальном сообщении сказано, что двусторонняя встреча состоялась 25 декабря. Путин и Лукашенко общались около полутора часов наедине.
"Когда старший брат с младшим встречается, тематика слишком обширная. Говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему. Я ему рассказал, приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были", - сказал Лукашенко.
Как отметили в пресс-службе президента Белоруссии, незадолго до этого Лукашенко побывал в Омане и ОАЭ.
"Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу", - сообщил Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
В заседании совета принимали участие лидеры стран ЕАЭС - президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян (по видеосвязи ввиду коронавируса).
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