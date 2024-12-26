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Лукашенко рассказал, что происходит "когда старший брат с младшим встречается"

Лукашенко рассказал, что происходит "когда старший брат с младшим встречается" - 26.12.2024 Украина.ру

Лукашенко рассказал, что происходит "когда старший брат с младшим встречается"

Александр Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2024-12-26T17:23

2024-12-26T17:23

2024-12-26T17:25

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Лукашенко 26 декабря принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Игора" в Ленинградской области. Накануне там состоялась неформальная встреча глав государств - участников СНГ.Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что в кратком интервью журналистам Лукашенко рассказал, о чём он говорил с Владимиром Путиным после неформального саммита СНГ.В официальном сообщении сказано, что двусторонняя встреча состоялась 25 декабря. Путин и Лукашенко общались около полутора часов наедине.Как отметили в пресс-службе президента Белоруссии, незадолго до этого Лукашенко побывал в Омане и ОАЭ.Тем временем, сообщает РИА "Новости", президент России рассказал о договорённостях лидеров ЕАЭС.В заседании совета принимали участие лидеры стран ЕАЭС - президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян (по видеосвязи ввиду коронавируса).Ранее на эту тему: Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира

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новости, россия, белоруссия, казахстан, александр лукашенко, владимир путин, касым-жомарт токаев, еаэс, саммит, постсоветское пространство, евразийская интеграция