Зять не успел взорвать: покушение на российского военного по заданию СБУ готовила его родня - 26.12.2024 Украина.ру
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Зять не успел взорвать: покушение на российского военного по заданию СБУ готовила его родня
Зять не успел взорвать: покушение на российского военного по заданию СБУ готовила его родня - 26.12.2024 Украина.ру
Зять не успел взорвать: покушение на российского военного по заданию СБУ готовила его родня
Покушение на одного из руководителей Минобороны РФ, предотвращенное сотрудниками ФСБ, планировалось совершить с помощью его водителя, приходящемуся шефу зятем. Метод злоумышленники решили использовать уже привычный для СБУ - подрыв машины. Об этом 26 декабря сообщили в ФСБ России
2024-12-26T17:03
2024-12-26T17:03
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СМИ уточнили, что бомбу злоумышленники намеревались закамуфлировать под пауэрбанк, а исполнителю после совершения теракта обещали обеспечить переезд в одну из стран Евросоюза. И это не самые интересные детали планировавшегося преступления."Координация подготовки террористического акта помимо кураторов из спецслужб осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в городе Миргород Полтавской области Украины", - добавили в ФСБ.Однако заложить взрывное устройство под капот тестя злоумышленник не успел. Его и его подельников 26 декабря задержали сотрудники ФСБ РФ. Известно, что они готовили еще серию преступлений против других высокопоставленных военных России.Среди тех, кого они планировали взорвать, был основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов. В комментарии изданию Украина.ру он рассказал, что украинские агенты привезли ему начиненный взрывчаткой подарок, и ожидали, что он откроет его в людном месте, где присутствовало много народа, в том числе дети. Подробности этой истории можно прочитать в материале "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.
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новости, россия, фсб, сбу, ес, покушение, минобороны, минобороны рф, подрыв, машина
Новости, Россия, ФСБ, СБУ, ЕС, покушение, Минобороны, Минобороны РФ, подрыв, машина

Зять не успел взорвать: покушение на российского военного по заданию СБУ готовила его родня

17:03 26.12.2024
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Покушение на одного из руководителей Минобороны РФ, предотвращенное сотрудниками ФСБ, планировалось совершить с помощью его водителя, приходящемуся шефу зятем. Метод злоумышленники решили использовать уже привычный для СБУ - подрыв машины. Об этом 26 декабря сообщили в ФСБ России
"Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой", - рассказал задержанный.
СМИ уточнили, что бомбу злоумышленники намеревались закамуфлировать под пауэрбанк, а исполнителю после совершения теракта обещали обеспечить переезд в одну из стран Евросоюза. И это не самые интересные детали планировавшегося преступления.
"Координация подготовки террористического акта помимо кураторов из спецслужб осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в городе Миргород Полтавской области Украины", - добавили в ФСБ.
Однако заложить взрывное устройство под капот тестя злоумышленник не успел. Его и его подельников 26 декабря задержали сотрудники ФСБ РФ. Известно, что они готовили еще серию преступлений против других высокопоставленных военных России.
Среди тех, кого они планировали взорвать, был основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов. В комментарии изданию Украина.ру он рассказал, что украинские агенты привезли ему начиненный взрывчаткой подарок, и ожидали, что он откроет его в людном месте, где присутствовало много народа, в том числе дети. Подробности этой истории можно прочитать в материале "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.
 
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