Зять не успел взорвать: покушение на российского военного по заданию СБУ готовила его родня
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Покушение на одного из руководителей Минобороны РФ, предотвращенное сотрудниками ФСБ, планировалось совершить с помощью его водителя, приходящемуся шефу зятем. Метод злоумышленники решили использовать уже привычный для СБУ - подрыв машины. Об этом 26 декабря сообщили в ФСБ России
"Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой", - рассказал задержанный.
СМИ уточнили, что бомбу злоумышленники намеревались закамуфлировать под пауэрбанк, а исполнителю после совершения теракта обещали обеспечить переезд в одну из стран Евросоюза. И это не самые интересные детали планировавшегося преступления.
"Координация подготовки террористического акта помимо кураторов из спецслужб осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, проживающую в городе Миргород Полтавской области Украины", - добавили в ФСБ.
Однако заложить взрывное устройство под капот тестя злоумышленник не успел. Его и его подельников 26 декабря задержали сотрудники ФСБ РФ. Известно, что они готовили еще серию преступлений против других высокопоставленных военных России.
Среди тех, кого они планировали взорвать, был основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов. В комментарии изданию Украина.ру он рассказал, что украинские агенты привезли ему начиненный взрывчаткой подарок, и ожидали, что он откроет его в людном месте, где присутствовало много народа, в том числе дети. Подробности этой истории можно прочитать в материале "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.