По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059989507.html
По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве
По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве - 26.12.2024 Украина.ру
По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве
Кабмин Таиланда утвердил решение принять приглашение стать страной-партнером, которое было ему предоставлено на октябрьском саммите БРИКС. Об этом 26 декабря сообщил Bangkok Post. Издание уточнило, что Бангкок надеется получить полноправное членство уже в июне
2024-12-26T16:19
2024-12-26T16:19
новости
таиланд
россия
китай
владимир путин
брикс
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058555162_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_57cdbc5a47c9d2ca442779597f575a97.jpg
"Таиланд получил официальное приглашение стать партнером БРИКС от России. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение. В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором выражалось согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - уточнил Bangkok Post.Издание также отметило, что власти Таиланда видят в членстве БРИКС большие возможности: торговые, инвестиционные, а также в решении вопросов продуктовой и энергетической безопасности страны.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году.В ноябре статус официального партнера БРИСК получила Белоруссия.За последние месяцы сразу несколько стран подали запросы о присоединении к БРИКС. В частности, это сделали Куба, Сирия, Азербайджан, Шри-Ланка, Индонезия и Боливия.Во время недавней "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС не работает против кого-либо. Подробности здесь: Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада.
https://ukraina.ru/20241111/1058802763.html
таиланд
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058555162_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_074035e8917cc9669cb50bf1fbfd0dab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, таиланд, россия, китай, владимир путин, брикс, кабмин
Новости, Таиланд, Россия, Китай, Владимир Путин, БРИКС, Кабмин

По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве

16:19 26.12.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанк
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кабмин Таиланда утвердил решение принять приглашение стать страной-партнером, которое было ему предоставлено на октябрьском саммите БРИКС. Об этом 26 декабря сообщил Bangkok Post. Издание уточнило, что Бангкок надеется получить полноправное членство уже в июне
"Таиланд получил официальное приглашение стать партнером БРИКС от России. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение. В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором выражалось согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - уточнил Bangkok Post.
Издание также отметило, что власти Таиланда видят в членстве БРИКС большие возможности: торговые, инвестиционные, а также в решении вопросов продуктовой и энергетической безопасности страны.
В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году.
В ноябре статус официального партнера БРИСК получила Белоруссия.
11 ноября, 13:10
"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКСБелоруссия официально стала партнером БРИКС. Информация об этом 11 ноября появилась на сайте министерства иностранных дел республики
За последние месяцы сразу несколько стран подали запросы о присоединении к БРИКС. В частности, это сделали Куба, Сирия, Азербайджан, Шри-Ланка, Индонезия и Боливия.
Во время недавней "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС не работает против кого-либо. Подробности здесь: Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада.
 
НовостиТаиландРоссияКитайВладимир ПутинБРИКСКабмин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала