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По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве

По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве - 26.12.2024 Украина.ру

По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве

Кабмин Таиланда утвердил решение принять приглашение стать страной-партнером, которое было ему предоставлено на октябрьском саммите БРИКС. Об этом 26 декабря сообщил Bangkok Post. Издание уточнило, что Бангкок надеется получить полноправное членство уже в июне

2024-12-26T16:19

2024-12-26T16:19

2024-12-26T16:19

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"Таиланд получил официальное приглашение стать партнером БРИКС от России. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение. В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором выражалось согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - уточнил Bangkok Post.Издание также отметило, что власти Таиланда видят в членстве БРИКС большие возможности: торговые, инвестиционные, а также в решении вопросов продуктовой и энергетической безопасности страны.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году.В ноябре статус официального партнера БРИСК получила Белоруссия.За последние месяцы сразу несколько стран подали запросы о присоединении к БРИКС. В частности, это сделали Куба, Сирия, Азербайджан, Шри-Ланка, Индонезия и Боливия.Во время недавней "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС не работает против кого-либо. Подробности здесь: Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада.

https://ukraina.ru/20241111/1058802763.html

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новости, таиланд, россия, китай, владимир путин, брикс, кабмин