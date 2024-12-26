https://ukraina.ru/20241226/1059992415.html

Реванш "бывшей" Европы. Почему Макрон навязывает России свое посредничество по Украине

Реванш "бывшей" Европы. Почему Макрон навязывает России свое посредничество по Украине - 26.12.2024 Украина.ру

Реванш "бывшей" Европы. Почему Макрон навязывает России свое посредничество по Украине

Франция предлагала России наладить диалог по конфликту на Украине, причем без участия Киева. Об этом 26 декабря в интервью российским и зарубежным СМИ рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

2024-12-26T17:27

2024-12-26T17:27

2024-12-26T17:27

эксклюзив

украина

франция

россия

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По словам главы российской дипломатии, французские коллеги обращались по закрытым каналам с предложениями помочь наладить диалог по украинскому вопросу. "Кстати, без всякой Украины", - уточнил Лавров.Дипломат добавил, что такими сигналами Париж нарушил западное правило "ни слова об Украине без Украины".Сергей Лавров отметил непоследовательность в поведении Парижа, так как параллельно с подобными посредническими инициативами французское руководство выступает инициатором направления миротворцев ЕС на Украину. Также Франция готовит у себя солдат ВСУ, напомнил он."Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", — добавил Лавров, подчеркивая, что Москва готова к консультациям по урегулированию украинского конфликта с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, но пустые разговоры ее не устроят.В этом смысле России на Украине нужно не перемирие, а окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности России и законные интересы безопасности ее соседей, уточнил Лавров.Президент Франции Эммануэль Макрон уже долгое время продвигает план отправки солдат из разных стран ЕС на Украину. Изначально он предлагал отправить войска отдельных стран Евросоюза для поддержки ВСУ, понимая, что присутствие на Украине западных солдат от имени военного блока НАТО не останется без ответа Москвы.В конце февраля в Париже прошла конференция, посвященная вопросам поддержки Украины, после которой президент Франции заявил, что возможная отправка войск обсуждалась западными лидерами, но консенсус достигнут не был.После того, как на президентских выборах в США победил республиканец Дональд Трамп, который обещал закончить украинский конфликт как можно скорее, Макрон немного скорректировал концепцию и в итоге представил план отправки на Украину европейской "миротворческой миссии".В первой половине декабря Эммануэль Макрон поехал с визитом в Варшаву, чтобы обсудить участие польских миротворцев в такой миссии. По мнению французских военных экспертов, Польша является обязательным элементом реализации этого плана из-за быстро растущего военного потенциала и географического положения.Накануне прибытия Макрона в Варшаву газета Rzeczpospolita сообщила о пяти бригадах или 40 тыс. солдат, которые могли бы принять участие в европейской "миротворческой миссии" на Украине, при этом командование одной из них могло бы быть доверено Польше.Позже журнал Foreign Policy (FP) сообщил о том, что президент Франции в 2025 году планирует ввести на Украину войска Евросоюза в предположительной численности до 90 тыс. военных без учета вспомогательного персонала.Так как в Европе считают, что миротворцы ООН не справятся с миротворческой миссией на Украине, которая начнется после урегулирования конфликта путем переговоров, нужно придумать комбинированный план, пишет FP. На Украине можно разместить контингент ООН из представителей стран Глобального Юга и войск Евросоюза. При этом европейские военные не будут находится в стране под флагом НАТО, а американских солдат в составе контингента не окажется, отмечает издание.По словам авторов публикации, Макрон убежден, что в такой ситуации надежную силу в виде постоянно находящихся на Украине сухопутных войск должен предоставить Евросоюз. Для этого понадобится как минимум пять бригад из 25-30 тыс. военных. Учитывая стандартные практики ротации, их число может достигнуть 75-90 тыс плюс дополнительный персонал, пишет FP.Однако непонятно обладает ли Макрон в настоящее время достаточным политическим авторитетом для того, чтобы убедить лидеров остальных стран ЕС в том, что он надежный партнер для подобного проекта.Сама Франция проходит период политического кризиса после того, как 4 декабря Национальное собрание выразило вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Обновленный состав французского правительства 23 декабря возглавил Франсуа Байру. Однако уже 26 декабря лидер французских "Патриотов" Флориан Филиппо потребовал отставки президента и премьера Франции, опасаясь того, что Макрон может злоупотребить статьей 16 конституции для получения чрезвычайных полномочий, вернее, права самостоятельно управлять государством.Тем временем в Москве предупреждают, что разговоры об отправке миротворцев на Украину преждевременны. Об этом 16 декабря журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, напоминая, что речь пока не идет даже о возобновлении переговоров. В этой ситуации Россия продолжает специальную военную операцию, отметил он.Почему тогда президент Франции упорно собирает войска для обеспечения будущего перемирия на Украине, которого пока нет и в помине, и непонятно, на каких условиях оно будет заключаться? Об этом в интервью Украина.ру рассказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.По словам эксперта, смена администрации в США сильно встревожила официальный Париж. Европейские элиты, которые дружно участвовали в "украинской войне Джо Байдена", уже полностью дискредитированы в Европе."Это показывают последние события во Франции, где правительство Барнье было отправлено парламентом в отставку, или в Германии, где правительство так же ушло в отставку и ожидаются досрочные выборы. Ведущие страны ЕС столкнулись с кризисом легитимности властей", - рассказал Гайич.С другой стороны Москва не воспринимает Эммануэля Макрона как посредника в урегулировании украинского кризиса, так как Франция находится среди самых активных стран, поддерживающих режим в Киеве, не считая США, отметил политолог. Париж участвовал в обучении боевиков ВСУ, в отправке вооружения и военного оборудования на Украину для того, чтобы оно было использовано в войне против России, добавил Гайич."Последнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова дополнительно дискредитирует Париж. Российский дипломат ознакомил общественность с попытками французской стороны установить контакт и предложить посреднические услуги, оценивая при этом их поведение как непоследовательное. Так оно и есть", - сказал эксперт.По словам Гайича, все мирные инициативы по Украине, которые до сих пор звучали из уст западных политиков, на самом деле можно охарактеризовать поговоркой "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Все они подразумевают, что российская сторона с радостью примет любое решение, предлагаемое Западом, но за три года специальной военной операции обстоятельства изменились, считает политолог."Россия во многом разорвала связи с Западом, между прочим, благодаря западным санкциям. Поэтому диалог между Россией и Западом уже не может вестись на прежних основаниях, хотя в Брюсселе все еще считают, что может", - заявил Гайич.По его мнению, старые элиты, которые ввели Россию и Украину в войну, а собственные страны в экономическую и политическую катастрофу, сталкиваются теперь с огромными проблемами."Все эти трудности дополнительно осложнит новое требование Дональда Трампа к странам НАТО выделять пять процентов на оборону вместо прежних двух. Это введет экономику стран Евросоюза в состояние перенапряжения и ухудшит социальное положение населения, которое и так не может понять, почему их государства три года участвуют в украинской войне", - рассказал Гайич.Политолог считает Макрона "бывшим политиком", представляющим интересы глобалистских элит."Возвращение Трампа в Белый дом приносит важные перемены. Но не потому, что США вдруг откажутся от своей гегемонии, а потому, что новая команда по-другому смотрит на глобалистские институты, считая из реликтом Второй мировой войны. Макрон был идеальным представителем Франции для Джо Байдена. В новой ситуации он является балластом. Поэтому он пытается в данных обстоятельствах извлечь какую-то пользу для Франции и ЕС, а с другой спасти собственную политическую карьеру, которая на закате", - подытожил Стеван Гайич.О "расколе", который грозит Европе из-за разного отношения лидеров стран ЕС к украинскому урегулированию в статье Виктории Титовой (Не)подарок для Евросоюза. Как украинский вопрос может расколоть Европу

https://ukraina.ru/20241212/1059596911.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, нато, миротворцы оон, план