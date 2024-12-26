Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс - 26.12.2024 Украина.ру
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Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс
Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс - 26.12.2024 Украина.ру
Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс
Граждане Украины пытались сбежать за границу под видом участников похоронной процессии. О пресечении этого умысла проинформировала 26 декабря Госпогранслужба постсоветской республики.
2024-12-26T17:03
2024-12-26T17:04
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В официальном сообщении ГПСУ новая схема бегства украинских мужчин за границу названа циничной."В Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, прикинувшись участниками траурного кортежа, который сопровождал тело погибшего воина. За $18 тысяч они планировали доставить мужчин призывного возраста до границы. Для обмана они даже вывесили флаг на автомобиле. После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгивать из авто", - сказано в публикации ГПСУ.Несмотря на это, отметили в украинском ведомстве, пограничники задержали всех нарушителей.С начала СВО на Украине действует запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет. Исключения делаются для отдельных категорий, что периодически становится поводом для коррупционных скандалов.Ранее на эту тему: Закарпатцы бежали с Украины через Тису и врезались в столб
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новости, украина, закарпатье, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, сво, западная украина, украина-ес, безвизовый режим
Новости, Украина, Закарпатье, Госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, СВО, Западная Украина, Украина-ЕС, безвизовый режим

Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс

17:03 26.12.2024 (обновлено: 17:04 26.12.2024)
 
© Госпогранслужба Украины
© Госпогранслужба Украины
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Граждане Украины пытались сбежать за границу под видом участников похоронной процессии. О пресечении этого умысла проинформировала 26 декабря Госпогранслужба постсоветской республики.
В официальном сообщении ГПСУ новая схема бегства украинских мужчин за границу названа циничной.
Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, прикинувшись участниками траурного кортежа, который сопровождал тело погибшего воина. За $18 тысяч они планировали доставить мужчин призывного возраста до границы. Для обмана они даже вывесили флаг на автомобиле. После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгивать из авто", - сказано в публикации ГПСУ.
Несмотря на это, отметили в украинском ведомстве, пограничники задержали всех нарушителей.
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С начала СВО на Украине действует запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет. Исключения делаются для отдельных категорий, что периодически становится поводом для коррупционных скандалов.
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