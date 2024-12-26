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Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины

Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины - 26.12.2024 Украина.ру

Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины

Президент США Джозеф Байден возмутился ракетным ударом России по украинским объектам, нанесённым после украинских терактов обстрелов мирных жителей российских городов. Об этом он заявил 25 декабря.

2024-12-26T10:26

2024-12-26T10:26

2024-12-26T10:26

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Из заявления Байдена следует, что российский ракетный удар пришёлся только лишь по украинским инфраструктурным объектам."Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы", —заявил пока ещё действующий президент США.Он также сообщил, что отправил военные грузы на Украину и заверил, что что "ещё больше на подходе".На самом деле российский ответный удар был ответным на удары с украинской стороны и теракты, совершённые в России агентами украинских спецслужб. При этом украинской стороной использовались ракеты, военная техника и другая военная помощь, отправленная администрацией Байдена на Украину.ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в КиевеСпецпредставитель по Украине избранного президента США Кит Келлог также осудил ответный удар России по украинским объектам. Он акцентировал внимание на дате ответного удара России, которая отмечается католиками и протестантами на Западе.Спецпредставитель Дональда Трампа также проигнорировал ответный характер российского удара. Келлог, как и Байден, проигнорировали поражение военных объектов на Украине – в том числе офисов спецслужб и Минобороны Украины, предприятий ВПК и инфраструктуры, обеспечивающей их работу.Также на эту тему: Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря

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новости, украина, россия, сша, джо байден, кит келлог, дональд трамп, сбу, вооруженные силы украины, всу, ракетный удар, теракт, военная помощь, сво, мирные жители, инфраструктура