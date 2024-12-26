https://ukraina.ru/20241226/1059997733.html

Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие

Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие - 26.12.2024 Украина.ру

Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие

"Не мытьем, так катаньем" и "ты их в дверь – они в окно". Именно так можно охарактеризовать два самых главных принципа внешней политики нынешней неонацисткой Украины, которая маниакально хочет спрятаться под любой евроатлантический зонтик. И это стало уже идеей-фикс просроченного фронтмена страны Владимира Зеленского.

2024-12-26T18:19

2024-12-26T18:19

2024-12-26T18:19

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И, разумеется, всех его эпигонов, которые связали с неонацизмом свою судьбу и продолжают ему служить, даже будучи отправленным на свалку истории, как отработанный и попользованный всячески материал. Как например, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого выпихнули в отставку более ушлые пацаны из ближайшего окружения недопрезидента, заставив побираться лектором-знатоком Украины Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.Ну как в Гарварде, что звучит, конечно, круто для отставника из третьесортной практически уничтоженной уже страны… В США Кулебу будут привозить раз в семестр, ибо сказали университетские зазывалы, его "присутствие будет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества". Однако все остальное время Кулеба будет прозябать в Украине, где ненароком может стать жертвой местных людоловов из ТЦК, которые со временем подзабудут его рожу, уже не мелькающую в телеке.А это проблема. Могут бусифицировать и скоренько утилизировать на фронтах СВО аж бегом. Несмотря на то, что вдогонку Кулебу обозвали и "одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения", и "всемирным поборником демократии, свободы и стойкости" и "ведущим архитектором внешней политики и безопасности Украины".И вот, очевидно, чтобы его не забыли, Кулеба, оставшись без присмотра неотъемлемых санитаров, продолжает феерить и фонтанировать идеями, что называется, одна лучше другой.На днях он предложил… спасти Россию от неизбежной реваншистской мести Украины, которая в случае подписания перемирия в войне с Москвой обязательно восстановится, станет очень крепкой и воинственно-непобедимой и возжелает начать новую войну. Против России. Эдак лет через 10. Чтобы и отмстить ей за унижения, и отобрать все, что Россия от Украины отторгла. "Если и Россия, и Украина выйдут из комнаты переговоров недовольными, это снова будет приглашением к реваншизму для обеих сторон. Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать. …Отвоевать территории, заставить Россию заплатить. Когда мы поднимемся с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике", – разглагольствует он.И предложил спасти Россию от Украины принятием последней в НАТО, которая-де и удержит реваншистский Киев в узде. "Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией", – резюмировал экс-министр. И поскольку, повторюсь, санитаров рядом не было, то и Кулебе ничего за это не было – ни сильной дозы успокоительного в жилу, ни рубашки смирительной на разгоряченные эрзац-реваншизмом телеса…Однако на заявления Кулебы можно смотреть, увы, не только с точки зрения прикладной психиатрии. В них (заявлениях) есть сермяжная правда маньяков, по-любому стремящихся в НАТО, как уже было сказано выше, не мытьем, так катаньем. Не сейчас, так потом. Не полноценной страной, так хотя бы по кусочкам, которые от нее остались или еще останутся.Только в этом нынешние заправилы Украины видят для себя возможность и сохраниться у власти впредь, и избежать ответственности за содеянное с Украиной, и пригодиться Западу в будущем. Для той же войны против России.И чисто гипотетически это возможно при самом благоприятном для украинских неонацистов раскладе по результатам СВО. Ситуация ведь такова, что если все-таки случится какое-то перемирие в треугольнике Россия – Украина – CША, то украинское государство может оказаться раздробленным на западную и российскую зону влияния и некое третье нейтральное по статусу гососбразование.Если так произойдет, то Кулеба и предлагает западной зоне и "нейтральной" Украине войти в НАТО. Как это случилось в ФРГ, вошедшей в Альянс, без ГДР, которая стала часть Варшавского договора.России такой расклад нужен, как зайцу стоп-сигнал. И глава МИД России Сергей Лавров в который раз уже подтвердил, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, учитывающий ее национальные интересы, гарантирующий стабильность и безопасность на годы. Но политика – это не только наука возможного, но и нередко результат реальных возможностей, а не прекраснодушных планов. И все может случиться, когда и Западу, и России может понадобиться передышка.Однако, с другой стороны, в заявлениях Кулебы его тупость проявилась не только в том, что он просто поменял парадигму украинского стремления в НАТО. До сих пор она просилась в Альянс, как надоевшая подзаборная и сварливая шавка-попрошайка, а теперь начала грозно и ультимативно шантажировать: не возьмете – мы вам, Европе, организуем новую разорительную для вас войну.Главная тупость Кулебы, а скорее всего подлость его заявления в том, что своим пробным шаром он не только ставит под сомнение мирные планы нового президента США Дональда Трампа, который именно и отстаивает перемирие в СВО, но и предупреждает Россию, чтобы та ни в коем случае на перемирие не шла. Почему? А очень просто, объясняет Кулеба, если Украину не взять в НАТО и не накинуть на нее натовскую узду, она опять начнет войну. Когда восстановится и не сможет сдерживать реваншистские устремления новых укро-политиков недалекого будущего.Кулеба вольно или невольно своей геополитической болтовней убивает сразу трех зайцев – Трампу срывает перемирие, Россию предупреждает, чтобы она отказывалась от перемирия, а Украине торит путь в НАТО.Параллельно и западная мысль начала поиски путей спасения Украины от разгрома Россией. Но спасения не для развития и мирного восстановления, а для передышки и подготовки к будущей войне.Во-первых, в Европе общественное мнение, с одной стороны, по-прежнему находится в плену представлений о том, что украинская армия сильна. И что если ей, армии, серьезно помочь, то победа Украины вполне возможна. Однако даже не это главное. С другой – многие в Европе все же не хотят войны, и им, как сейчас говорят, вполне может зайти идея Кулебы о том, что можно спрятать Украину в НАТО и тем самым обезопасить себя от ее агрессивности.Во-вторых, появилась новая идея, как продвинуть Украину в евроатлантическом направлении что в политико-экономическом, что в военном плане. Известный американский политолог и экс-сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап из небезызвестной корпорации RAND в статье для Foreign Affairs под названием "На пути к миру в Украине Трампу нужен реалистичный план действий, сильные стимулы и терпение" вроде бы становится на сторону России. И предлагает никогда даже не предлагать прием Украины в НАТО и не раздражать Москву, а "любой подход США к переговорам должен учитывать более широкие причины конфликта". То есть исходить из того, что России нужен прочный мир, а не перемирие.Однако взамен НАТО Чарап предлагает вступление в ЕС, против чего, по словам президента Владимира Путина Россия не выступает. Но главное в словах Чарапа – "соус", под которым он хочет обеспечить евроатлантическую интеграцию Украины.Чарап говорит, что для военного усиления Украины для будущей войны против России ЕС даже лучше, чем НАТО. Он уверен, что статья 42.7 Договора о Европейском союзе, известная как положение о взаимной помощи ЕС, – даже более ультимативная, чем обязательство НАТО по коллективной обороне, выраженное в статье 5 Североатлантического договора о НАТО.Посудите сами. Вот статья 5 НАТО: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ НИХ В ЕВРОПЕ ИЛИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК НАПАДЕНИЕ НА НИХ В ЦЕЛОМ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОДОБНОЕ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО, КАЖДАЯ ИЗ НИХ, В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНУЮ САМООБОРОНУ, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь. Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности" (Выделено автором - Ред.).А вот пункт 7 статьи 42 Договора о ЕС: "В случае, если государство-член подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены ДОЛЖНЫ ОКАЗАТЬ ЕМУ ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ДЛЯ НИХ СРЕДСТВАМИ в соответствии со статей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особого характера политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Обязательства и сотрудничество в данной области продолжают соответствовать обязательствам, принятым в рамках Организации Североатлантического Договора, которая для государств, входящих в ее состав, остается фундаментом их коллективной обороны и инстанцией для ее осуществления"(Выделено автором - Ред.).Нет особой разницы. Везде ссылки на Устав ООН и на НАТО, везде консультации и ссылки на интересы стран-участников. Но разница-то в том, что если Украина не вступит в НАТО, а ограничится только ЕС, то и там она получит все необходимое для войны с Россией. И деньги. И оружие. И, как читаем в документе, ОБЯЗАТЕЛЬНО (выделено мною. – Авт.) получит.И знаете, почему? Да потому что в июле 2024 года на саммите ЕС, где проходили выборы его нового руководства, было принято решение о превращении ЕС из чисто экономического в военно-оборонный союз. Программу такой трансформации представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при выборах ее на новый срок.Фон дер Ляйен и была избрана. А вместе с нею появилась и новая должность – еврокомиссар ЕС по обороне, безопасности и космосу, коим стал дважды экс-премьер-министр Литвы и записной русофоб Андрюс Кубилюс.В 2024 году 5 марта Еврокомиссия приняла и опубликовала Стратегию и Программу европейской оборонной промышленности – как реакцию на военные успехи России, стремительное перекраивание российской экономики под нужды армии и мобилизацию ресурсов российского ВПК. И главная цель этого евродокумента – в долгосрочной перспективе стимулировать европейских производителей оружия к увеличению инвестиций, повышению оперативности производства и, впервые, к коллективной каталогизации имеющихся у них вооружений.Запланировано также из бюджета ЕС выделить 1,5 млрд евро на совместные закупки у европейских компаний оборонной промышленности, что должно стимулировать этот сегмент наращивать мощности и разрабатывать новые технологии. Для массового производства широкого набора оборонной техники, такой как боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, ракеты и системы ПВО. Документ также предусматривает модернизацию военно-промышленного комплекса Евросоюза. В заявленных целях к 2030 году: 1) 50% оборонных закупок должно осуществляться в рамках Евросоюза, а к 2035 году этот показатель должен достичь 60%; 2) 40% оборонных закупок страны-члены должны проводить совместно; 3) Торговля оружием между странами-членами должна составлять не менее 35% от общего объема рынка вооружений ЕС.Для этих целей до 2029 года планируется создать Европейский оборонный фонд. Он и будет заниматься инвестициями в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах.И вообще, в программе Урсулы фон дер Ляйен "Политические принципы для следующего состава Европейской комиссии 2024-2029" было сказано: "Пришло время для Европы вновь действовать коллективно. Это общая ответственность не только для европейских избирателей, но и для всех тех, кто выступает под европейским флагом – от Киева до Кишинева, от Тбилиси до Западных Балкан".А можно было сказать и проще – продолжим вооружать Украину и пошлем ее на войну с Россией. И все было бы понятно. А Украина при неонацистах, как видим, со всем согласна…О вооруженном Евросоюзе читайте в статье Владимира Скачко "Четвертый рейх имени фон дер Ляйен. Евросоюз будут усиленно готовить к войне против России"

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украина, россия, европа, дмитрий кулеба, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, нато, ес, еврокомиссия, мнения