https://ukraina.ru/20241226/1059997733.html
Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие
Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие - 26.12.2024 Украина.ру
Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие
"Не мытьем, так катаньем" и "ты их в дверь – они в окно". Именно так можно охарактеризовать два самых главных принципа внешней политики нынешней неонацисткой Украины, которая маниакально хочет спрятаться под любой евроатлантический зонтик. И это стало уже идеей-фикс просроченного фронтмена страны Владимира Зеленского.
2024-12-26T18:19
2024-12-26T18:19
2024-12-26T18:19
украина
россия
европа
дмитрий кулеба
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
нато
ес
еврокомиссия
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059998548_0:33:650:399_1920x0_80_0_0_d38ebda32d7946f6b9d5503e4293d8b6.jpg
И, разумеется, всех его эпигонов, которые связали с неонацизмом свою судьбу и продолжают ему служить, даже будучи отправленным на свалку истории, как отработанный и попользованный всячески материал. Как например, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого выпихнули в отставку более ушлые пацаны из ближайшего окружения недопрезидента, заставив побираться лектором-знатоком Украины Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.Ну как в Гарварде, что звучит, конечно, круто для отставника из третьесортной практически уничтоженной уже страны… В США Кулебу будут привозить раз в семестр, ибо сказали университетские зазывалы, его "присутствие будет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества". Однако все остальное время Кулеба будет прозябать в Украине, где ненароком может стать жертвой местных людоловов из ТЦК, которые со временем подзабудут его рожу, уже не мелькающую в телеке.А это проблема. Могут бусифицировать и скоренько утилизировать на фронтах СВО аж бегом. Несмотря на то, что вдогонку Кулебу обозвали и "одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения", и "всемирным поборником демократии, свободы и стойкости" и "ведущим архитектором внешней политики и безопасности Украины".И вот, очевидно, чтобы его не забыли, Кулеба, оставшись без присмотра неотъемлемых санитаров, продолжает феерить и фонтанировать идеями, что называется, одна лучше другой.На днях он предложил… спасти Россию от неизбежной реваншистской мести Украины, которая в случае подписания перемирия в войне с Москвой обязательно восстановится, станет очень крепкой и воинственно-непобедимой и возжелает начать новую войну. Против России. Эдак лет через 10. Чтобы и отмстить ей за унижения, и отобрать все, что Россия от Украины отторгла. "Если и Россия, и Украина выйдут из комнаты переговоров недовольными, это снова будет приглашением к реваншизму для обеих сторон. Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать. …Отвоевать территории, заставить Россию заплатить. Когда мы поднимемся с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике", – разглагольствует он.И предложил спасти Россию от Украины принятием последней в НАТО, которая-де и удержит реваншистский Киев в узде. "Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией", – резюмировал экс-министр. И поскольку, повторюсь, санитаров рядом не было, то и Кулебе ничего за это не было – ни сильной дозы успокоительного в жилу, ни рубашки смирительной на разгоряченные эрзац-реваншизмом телеса…Однако на заявления Кулебы можно смотреть, увы, не только с точки зрения прикладной психиатрии. В них (заявлениях) есть сермяжная правда маньяков, по-любому стремящихся в НАТО, как уже было сказано выше, не мытьем, так катаньем. Не сейчас, так потом. Не полноценной страной, так хотя бы по кусочкам, которые от нее остались или еще останутся.Только в этом нынешние заправилы Украины видят для себя возможность и сохраниться у власти впредь, и избежать ответственности за содеянное с Украиной, и пригодиться Западу в будущем. Для той же войны против России.И чисто гипотетически это возможно при самом благоприятном для украинских неонацистов раскладе по результатам СВО. Ситуация ведь такова, что если все-таки случится какое-то перемирие в треугольнике Россия – Украина – CША, то украинское государство может оказаться раздробленным на западную и российскую зону влияния и некое третье нейтральное по статусу гососбразование.Если так произойдет, то Кулеба и предлагает западной зоне и "нейтральной" Украине войти в НАТО. Как это случилось в ФРГ, вошедшей в Альянс, без ГДР, которая стала часть Варшавского договора.России такой расклад нужен, как зайцу стоп-сигнал. И глава МИД России Сергей Лавров в который раз уже подтвердил, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, учитывающий ее национальные интересы, гарантирующий стабильность и безопасность на годы. Но политика – это не только наука возможного, но и нередко результат реальных возможностей, а не прекраснодушных планов. И все может случиться, когда и Западу, и России может понадобиться передышка.Однако, с другой стороны, в заявлениях Кулебы его тупость проявилась не только в том, что он просто поменял парадигму украинского стремления в НАТО. До сих пор она просилась в Альянс, как надоевшая подзаборная и сварливая шавка-попрошайка, а теперь начала грозно и ультимативно шантажировать: не возьмете – мы вам, Европе, организуем новую разорительную для вас войну.Главная тупость Кулебы, а скорее всего подлость его заявления в том, что своим пробным шаром он не только ставит под сомнение мирные планы нового президента США Дональда Трампа, который именно и отстаивает перемирие в СВО, но и предупреждает Россию, чтобы та ни в коем случае на перемирие не шла. Почему? А очень просто, объясняет Кулеба, если Украину не взять в НАТО и не накинуть на нее натовскую узду, она опять начнет войну. Когда восстановится и не сможет сдерживать реваншистские устремления новых укро-политиков недалекого будущего.Кулеба вольно или невольно своей геополитической болтовней убивает сразу трех зайцев – Трампу срывает перемирие, Россию предупреждает, чтобы она отказывалась от перемирия, а Украине торит путь в НАТО.Параллельно и западная мысль начала поиски путей спасения Украины от разгрома Россией. Но спасения не для развития и мирного восстановления, а для передышки и подготовки к будущей войне.Во-первых, в Европе общественное мнение, с одной стороны, по-прежнему находится в плену представлений о том, что украинская армия сильна. И что если ей, армии, серьезно помочь, то победа Украины вполне возможна. Однако даже не это главное. С другой – многие в Европе все же не хотят войны, и им, как сейчас говорят, вполне может зайти идея Кулебы о том, что можно спрятать Украину в НАТО и тем самым обезопасить себя от ее агрессивности.Во-вторых, появилась новая идея, как продвинуть Украину в евроатлантическом направлении что в политико-экономическом, что в военном плане. Известный американский политолог и экс-сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап из небезызвестной корпорации RAND в статье для Foreign Affairs под названием "На пути к миру в Украине Трампу нужен реалистичный план действий, сильные стимулы и терпение" вроде бы становится на сторону России. И предлагает никогда даже не предлагать прием Украины в НАТО и не раздражать Москву, а "любой подход США к переговорам должен учитывать более широкие причины конфликта". То есть исходить из того, что России нужен прочный мир, а не перемирие.Однако взамен НАТО Чарап предлагает вступление в ЕС, против чего, по словам президента Владимира Путина Россия не выступает. Но главное в словах Чарапа – "соус", под которым он хочет обеспечить евроатлантическую интеграцию Украины.Чарап говорит, что для военного усиления Украины для будущей войны против России ЕС даже лучше, чем НАТО. Он уверен, что статья 42.7 Договора о Европейском союзе, известная как положение о взаимной помощи ЕС, – даже более ультимативная, чем обязательство НАТО по коллективной обороне, выраженное в статье 5 Североатлантического договора о НАТО.Посудите сами. Вот статья 5 НАТО: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ НИХ В ЕВРОПЕ ИЛИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК НАПАДЕНИЕ НА НИХ В ЦЕЛОМ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОДОБНОЕ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО, КАЖДАЯ ИЗ НИХ, В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНУЮ САМООБОРОНУ, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь. Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности" (Выделено автором - Ред.).А вот пункт 7 статьи 42 Договора о ЕС: "В случае, если государство-член подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены ДОЛЖНЫ ОКАЗАТЬ ЕМУ ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ДЛЯ НИХ СРЕДСТВАМИ в соответствии со статей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особого характера политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Обязательства и сотрудничество в данной области продолжают соответствовать обязательствам, принятым в рамках Организации Североатлантического Договора, которая для государств, входящих в ее состав, остается фундаментом их коллективной обороны и инстанцией для ее осуществления"(Выделено автором - Ред.).Нет особой разницы. Везде ссылки на Устав ООН и на НАТО, везде консультации и ссылки на интересы стран-участников. Но разница-то в том, что если Украина не вступит в НАТО, а ограничится только ЕС, то и там она получит все необходимое для войны с Россией. И деньги. И оружие. И, как читаем в документе, ОБЯЗАТЕЛЬНО (выделено мною. – Авт.) получит.И знаете, почему? Да потому что в июле 2024 года на саммите ЕС, где проходили выборы его нового руководства, было принято решение о превращении ЕС из чисто экономического в военно-оборонный союз. Программу такой трансформации представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при выборах ее на новый срок.Фон дер Ляйен и была избрана. А вместе с нею появилась и новая должность – еврокомиссар ЕС по обороне, безопасности и космосу, коим стал дважды экс-премьер-министр Литвы и записной русофоб Андрюс Кубилюс.В 2024 году 5 марта Еврокомиссия приняла и опубликовала Стратегию и Программу европейской оборонной промышленности – как реакцию на военные успехи России, стремительное перекраивание российской экономики под нужды армии и мобилизацию ресурсов российского ВПК. И главная цель этого евродокумента – в долгосрочной перспективе стимулировать европейских производителей оружия к увеличению инвестиций, повышению оперативности производства и, впервые, к коллективной каталогизации имеющихся у них вооружений.Запланировано также из бюджета ЕС выделить 1,5 млрд евро на совместные закупки у европейских компаний оборонной промышленности, что должно стимулировать этот сегмент наращивать мощности и разрабатывать новые технологии. Для массового производства широкого набора оборонной техники, такой как боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, ракеты и системы ПВО. Документ также предусматривает модернизацию военно-промышленного комплекса Евросоюза. В заявленных целях к 2030 году: 1) 50% оборонных закупок должно осуществляться в рамках Евросоюза, а к 2035 году этот показатель должен достичь 60%; 2) 40% оборонных закупок страны-члены должны проводить совместно; 3) Торговля оружием между странами-членами должна составлять не менее 35% от общего объема рынка вооружений ЕС.Для этих целей до 2029 года планируется создать Европейский оборонный фонд. Он и будет заниматься инвестициями в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах.И вообще, в программе Урсулы фон дер Ляйен "Политические принципы для следующего состава Европейской комиссии 2024-2029" было сказано: "Пришло время для Европы вновь действовать коллективно. Это общая ответственность не только для европейских избирателей, но и для всех тех, кто выступает под европейским флагом – от Киева до Кишинева, от Тбилиси до Западных Балкан".А можно было сказать и проще – продолжим вооружать Украину и пошлем ее на войну с Россией. И все было бы понятно. А Украина при неонацистах, как видим, со всем согласна…О вооруженном Евросоюзе читайте в статье Владимира Скачко "Четвертый рейх имени фон дер Ляйен. Евросоюз будут усиленно готовить к войне против России"
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украина, россия, европа, дмитрий кулеба, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, нато, ес, еврокомиссия, мнения
И, разумеется, всех его эпигонов, которые связали с неонацизмом свою судьбу и продолжают ему служить, даже будучи отправленным на свалку истории, как отработанный и попользованный всячески материал. Как например, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
, которого выпихнули в отставку более ушлые пацаны из ближайшего окружения недопрезидента, заставив побираться лектором-знатоком Украины Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.
Ну как в Гарварде, что звучит, конечно, круто для отставника из третьесортной практически уничтоженной уже страны… В США
Кулебу будут привозить раз в семестр, ибо сказали университетские зазывалы, его "присутствие будет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества". Однако все остальное время Кулеба будет прозябать в Украине, где ненароком может стать жертвой местных людоловов из ТЦК, которые со временем подзабудут его рожу, уже не мелькающую в телеке.
А это проблема. Могут бусифицировать и скоренько утилизировать на фронтах СВО аж бегом. Несмотря на то, что вдогонку Кулебу обозвали и "одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения", и "всемирным поборником демократии, свободы и стойкости" и "ведущим архитектором внешней политики и безопасности Украины".
И вот, очевидно, чтобы его не забыли, Кулеба, оставшись без присмотра неотъемлемых санитаров, продолжает феерить и фонтанировать идеями, что называется, одна лучше другой.
На днях он предложил… спасти Россию от неизбежной реваншистской мести Украины, которая в случае подписания перемирия в войне с Москвой
обязательно восстановится, станет очень крепкой и воинственно-непобедимой и возжелает начать новую войну. Против России. Эдак лет через 10. Чтобы и отмстить ей за унижения, и отобрать все, что Россия от Украины отторгла. "Если и Россия, и Украина выйдут из комнаты переговоров недовольными, это снова будет приглашением к реваншизму для обеих сторон. Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать. …Отвоевать территории, заставить Россию заплатить. Когда мы поднимемся с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике", – разглагольствует он.
И предложил спасти Россию от Украины принятием последней в НАТО, которая-де и удержит реваншистский Киев
в узде. "Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией", – резюмировал экс-министр. И поскольку, повторюсь, санитаров рядом не было, то и Кулебе ничего за это не было – ни сильной дозы успокоительного в жилу, ни рубашки смирительной на разгоряченные эрзац-реваншизмом телеса…
Однако на заявления Кулебы можно смотреть, увы, не только с точки зрения прикладной психиатрии. В них (заявлениях) есть сермяжная правда маньяков, по-любому стремящихся в НАТО, как уже было сказано выше, не мытьем, так катаньем. Не сейчас, так потом. Не полноценной страной, так хотя бы по кусочкам, которые от нее остались или еще останутся.
Только в этом нынешние заправилы Украины видят для себя возможность и сохраниться у власти впредь, и избежать ответственности за содеянное с Украиной, и пригодиться Западу
в будущем. Для той же войны против России.
И чисто гипотетически это возможно при самом благоприятном для украинских неонацистов раскладе по результатам СВО. Ситуация ведь такова, что если все-таки случится какое-то перемирие в треугольнике Россия – Украина – CША, то украинское государство может оказаться раздробленным на западную и российскую зону влияния и некое третье нейтральное по статусу гососбразование.
Если так произойдет, то Кулеба и предлагает западной зоне и "нейтральной" Украине войти в НАТО. Как это случилось в ФРГ
, вошедшей в Альянс, без ГДР, которая стала часть Варшавского договора.
России такой расклад нужен, как зайцу стоп-сигнал. И глава МИД России Сергей Лавров
в который раз уже подтвердил, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, учитывающий ее национальные интересы, гарантирующий стабильность и безопасность на годы. Но политика – это не только наука возможного, но и нередко результат реальных возможностей, а не прекраснодушных планов. И все может случиться, когда и Западу, и России может понадобиться передышка.
Однако, с другой стороны, в заявлениях Кулебы его тупость проявилась не только в том, что он просто поменял парадигму украинского стремления в НАТО. До сих пор она просилась в Альянс, как надоевшая подзаборная и сварливая шавка-попрошайка, а теперь начала грозно и ультимативно шантажировать: не возьмете – мы вам, Европе
, организуем новую разорительную для вас войну.
Главная тупость Кулебы, а скорее всего подлость его заявления в том, что своим пробным шаром он не только ставит под сомнение мирные планы нового президента США Дональда Трампа
, который именно и отстаивает перемирие в СВО, но и предупреждает Россию, чтобы та ни в коем случае на перемирие не шла. Почему? А очень просто, объясняет Кулеба, если Украину не взять в НАТО и не накинуть на нее натовскую узду, она опять начнет войну. Когда восстановится и не сможет сдерживать реваншистские устремления новых укро-политиков недалекого будущего.
Кулеба вольно или невольно своей геополитической болтовней убивает сразу трех зайцев – Трампу срывает перемирие, Россию предупреждает, чтобы она отказывалась от перемирия, а Украине торит путь в НАТО.
Параллельно и западная мысль начала поиски путей спасения Украины от разгрома Россией. Но спасения не для развития и мирного восстановления, а для передышки и подготовки к будущей войне.
Во-первых, в Европе общественное мнение, с одной стороны, по-прежнему находится в плену представлений о том, что украинская армия сильна. И что если ей, армии, серьезно помочь, то победа Украины вполне возможна. Однако даже не это главное. С другой – многие в Европе все же не хотят войны, и им, как сейчас говорят, вполне может зайти идея Кулебы о том, что можно спрятать Украину в НАТО и тем самым обезопасить себя от ее агрессивности.
Во-вторых, появилась новая идея, как продвинуть Украину в евроатлантическом направлении что в политико-экономическом, что в военном плане. Известный американский политолог и экс-сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап из небезызвестной корпорации RAND в статье для Foreign Affairs под названием "На пути к миру в Украине Трампу нужен реалистичный план действий, сильные стимулы и терпение" вроде бы становится на сторону России. И предлагает никогда даже не предлагать прием Украины в НАТО и не раздражать Москву, а "любой подход США к переговорам должен учитывать более широкие причины конфликта". То есть исходить из того, что России нужен прочный мир, а не перемирие.
Однако взамен НАТО Чарап предлагает вступление в ЕС, против чего, по словам президента Владимира Путина
Россия не выступает. Но главное в словах Чарапа – "соус", под которым он хочет обеспечить евроатлантическую интеграцию Украины.
Чарап говорит, что для военного усиления Украины для будущей войны против России ЕС даже лучше, чем НАТО. Он уверен, что статья 42.7 Договора о Европейском союзе, известная как положение о взаимной помощи ЕС, – даже более ультимативная, чем обязательство НАТО по коллективной обороне, выраженное в статье 5 Североатлантического договора о НАТО.
Посудите сами. Вот статья 5 НАТО: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ НИХ В ЕВРОПЕ ИЛИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК НАПАДЕНИЕ НА НИХ В ЦЕЛОМ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОДОБНОЕ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МЕСТО, КАЖДАЯ ИЗ НИХ, В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНУЮ САМООБОРОНУ, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь. Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности" (Выделено автором - Ред.)
.
А вот пункт 7 статьи 42 Договора о ЕС: "В случае, если государство-член подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены ДОЛЖНЫ ОКАЗАТЬ ЕМУ ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ДЛЯ НИХ СРЕДСТВАМИ в соответствии со статей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особого характера политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Обязательства и сотрудничество в данной области продолжают соответствовать обязательствам, принятым в рамках Организации Североатлантического Договора, которая для государств, входящих в ее состав, остается фундаментом их коллективной обороны и инстанцией для ее осуществления"(Выделено автором - Ред.).
Нет особой разницы. Везде ссылки на Устав ООН
и на НАТО, везде консультации и ссылки на интересы стран-участников. Но разница-то в том, что если Украина не вступит в НАТО, а ограничится только ЕС, то и там она получит все необходимое для войны с Россией. И деньги. И оружие. И, как читаем в документе, ОБЯЗАТЕЛЬНО (выделено мною. – Авт.) получит.
И знаете, почему? Да потому что в июле 2024 года на саммите ЕС, где проходили выборы его нового руководства, было принято решение о превращении ЕС из чисто экономического в военно-оборонный союз. Программу такой трансформации представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
при выборах ее на новый срок.
Фон дер Ляйен и была избрана. А вместе с нею появилась и новая должность – еврокомиссар ЕС по обороне, безопасности и космосу, коим стал дважды экс-премьер-министр Литвы
и записной русофоб Андрюс Кубилюс.
В 2024 году 5 марта Еврокомиссия приняла и опубликовала Стратегию и Программу европейской оборонной промышленности – как реакцию на военные успехи России, стремительное перекраивание российской экономики под нужды армии и мобилизацию ресурсов российского ВПК
. И главная цель этого евродокумента – в долгосрочной перспективе стимулировать европейских производителей оружия к увеличению инвестиций, повышению оперативности производства и, впервые, к коллективной каталогизации имеющихся у них вооружений.
Запланировано также из бюджета ЕС выделить 1,5 млрд евро на совместные закупки у европейских компаний оборонной промышленности, что должно стимулировать этот сегмент наращивать мощности и разрабатывать новые технологии. Для массового производства широкого набора оборонной техники, такой как боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, ракеты и системы ПВО. Документ также предусматривает модернизацию военно-промышленного комплекса Евросоюза. В заявленных целях к 2030 году: 1) 50% оборонных закупок должно осуществляться в рамках Евросоюза, а к 2035 году этот показатель должен достичь 60%; 2) 40% оборонных закупок страны-члены должны проводить совместно; 3) Торговля оружием между странами-членами должна составлять не менее 35% от общего объема рынка вооружений ЕС.
Для этих целей до 2029 года планируется создать Европейский оборонный фонд. Он и будет заниматься инвестициями в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах.
И вообще, в программе Урсулы фон дер Ляйен "Политические принципы для следующего состава Европейской комиссии 2024-2029" было сказано: "Пришло время для Европы вновь действовать коллективно. Это общая ответственность не только для европейских избирателей, но и для всех тех, кто выступает под европейским флагом – от Киева до Кишинева
, от Тбилиси
до Западных Балкан".
А можно было сказать и проще – продолжим вооружать Украину и пошлем ее на войну с Россией. И все было бы понятно. А Украина при неонацистах, как видим, со всем согласна…