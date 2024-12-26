Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059998729.html
Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель
Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель - 26.12.2024 Украина.ру
Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель
Большая, дружная семья – это мощный оплот для человека, общества и страны. Об этом 26 декабря заявил президент России.
2024-12-26T18:00
2024-12-26T18:00
новости
россия
владимир путин
демография
национальные интересы
национальная безопасность
семья
общество
рождаемость
материнство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102986/22/1029862270_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_fe9b8cfa98ff23aa29fc51312e153de3.jpg
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии подведения итогов Года семьи "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути". В нём он отметил, как радушно встречает национальный центр "Россия" участников форума – многодетные семьи и целые трудовые династии, победителей всероссийских конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное", семьи ветеранов специальной военной операции из разных регионов страны.По мнению российского лидера, они являются именно теми, кто по своему жизненному опыту глубоко понимает великую, непреходящую ценность родного очага, устоев и традиций, передающихся из поколения в поколение.Путин констатировал: именно в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе.При этом он отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны, общества, для человека.Президент России пожелал участника мероприятия успехов, здоровья и всего самого доброго. Пользуясь случаем, он также поздравил их с наступающим Новым годом.Ранее в новостях: Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей
https://ukraina.ru/20241219/1059801240.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102986/22/1029862270_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_df9cd6b6efebf8c24bad7c969633b7f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, демография, национальные интересы, национальная безопасность, семья, общество, рождаемость, материнство, отцовство, приоритет
Новости, Россия, Владимир Путин, демография, национальные интересы, национальная безопасность, Семья, Общество, рождаемость, материнство, отцовство, приоритет

Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель

18:00 26.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Большая, дружная семья – это мощный оплот для человека, общества и страны. Об этом 26 декабря заявил президент России.
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии подведения итогов Года семьи "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути". В нём он отметил, как радушно встречает национальный центр "Россия" участников форума – многодетные семьи и целые трудовые династии, победителей всероссийских конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное", семьи ветеранов специальной военной операции из разных регионов страны.
По мнению российского лидера, они являются именно теми, кто по своему жизненному опыту глубоко понимает великую, непреходящую ценность родного очага, устоев и традиций, передающихся из поколения в поколение.
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
19 декабря, 14:24
Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости Материнский капитал — уникальное изобретение России, такого нет нигде в мире. Его роль важна, так как рождаемость — один из ключевых вопросов для России. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
Путин констатировал: именно в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе.
"Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей – наша приоритетная общенациональная цель. В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям", - заявил президент России.
При этом он отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны, общества, для человека.
Президент России пожелал участника мероприятия успехов, здоровья и всего самого доброго. Пользуясь случаем, он также поздравил их с наступающим Новым годом.
Ранее в новостях: Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей
 
НовостиРоссияВладимир Путиндемографиянациональные интересынациональная безопасностьСемьяОбществорождаемостьматеринствоотцовствоприоритет
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском
18:39Лавров назвал условия для переговоров
18:19Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие
18:00Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель
18:00Украиной руководят англосаксы и не только. Итоги 26 декабря на Украине
17:51Суд Одессы обязал мобилизованного читать украинские книжки, или как заработать миллионы на нацизме
17:37Лукашенко рассказал, сколько комплексов "Орешник" готова принять Белоруссия
17:29"Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении
17:27Реванш "бывшей" Европы. Почему Макрон навязывает России свое посредничество по Украине
17:23Лукашенко рассказал, что происходит "когда старший брат с младшим встречается"
17:03Госпогранслужба Украины: доставка уклонистов до границы подорожала до $18 тыс
17:03Зять не успел взорвать: покушение на российского военного по заданию СБУ готовила его родня
16:42Минэнерго Белоруссии констатирует прозрачные и понятные условия покупки российского газа
16:19По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве
16:00"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран
16:00Между Москвой и Вашингтоном: 101 год Великому Кормчему Мао Цзедуну
15:54Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей
15:50Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ
15:34Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей
15:17В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос
Лента новостейМолния