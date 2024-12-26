https://ukraina.ru/20241226/1059998729.html

Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель

Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель - 26.12.2024 Украина.ру

Путин: улучшение демографии и благосостояния семей – приоритетная общенациональная цель

Большая, дружная семья – это мощный оплот для человека, общества и страны. Об этом 26 декабря заявил президент России.

2024-12-26T18:00

2024-12-26T18:00

2024-12-26T18:00

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Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии подведения итогов Года семьи "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути". В нём он отметил, как радушно встречает национальный центр "Россия" участников форума – многодетные семьи и целые трудовые династии, победителей всероссийских конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное", семьи ветеранов специальной военной операции из разных регионов страны.По мнению российского лидера, они являются именно теми, кто по своему жизненному опыту глубоко понимает великую, непреходящую ценность родного очага, устоев и традиций, передающихся из поколения в поколение.Путин констатировал: именно в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе.При этом он отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны, общества, для человека.Президент России пожелал участника мероприятия успехов, здоровья и всего самого доброго. Пользуясь случаем, он также поздравил их с наступающим Новым годом.Ранее в новостях: Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей

https://ukraina.ru/20241219/1059801240.html

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новости, россия, владимир путин, демография, национальные интересы, национальная безопасность, семья, общество, рождаемость, материнство, отцовство, приоритет