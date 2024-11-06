Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" Вэнса
12:10 06.11.2024 (обновлено: 12:56 06.11.2024)
Зеленский и Трамп
Владимир Зеленский поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США-2024
"Я ценю приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", - заявил Зеленский.
Он также написал у себя в соцсетях, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".
"Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство Украины и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины", – написал Зеленский.
Трамп, который по предварительным подсчетам голосов побеждает в президентской гонке, поздравил с получением должности вице-президента своего напарника и соратника Джей-Ди Вэнса.
"Я хочу первым поздравить, теперь могу сказать, нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он решительный парень, не так ли?" - заявил Трамп.
В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".
"Украины больше нет. Это больше не Украина. Вы никогда не сможете восстановить эти города и поселки, и вы никогда не сможете вернуть мертвых людей, так много мертвых людей. Любая сделка, даже самая плохая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас. Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного сдались, и все бы жили, и каждое здание стояло бы целым, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет", - сказал тогда Трамп, добавив, что соответствующим образом изменит свою политику в отношении Украины и Зеленского в частности.
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