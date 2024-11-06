https://ukraina.ru/20241106/1058670976.html

Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" Вэнса

Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" Вэнса - 06.11.2024 Украина.ру

Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" Вэнса

Владимир Зеленский поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США-2024

2024-11-06T12:10

2024-11-06T12:10

2024-11-06T12:56

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Он также написал у себя в соцсетях, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами"."Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство Украины и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины", – написал Зеленский.Трамп, который по предварительным подсчетам голосов побеждает в президентской гонке, поздравил с получением должности вице-президента своего напарника и соратника Джей-Ди Вэнса.Все последнее время представители киевского режима открыто выступали за Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов"."Украины больше нет. Это больше не Украина. Вы никогда не сможете восстановить эти города и поселки, и вы никогда не сможете вернуть мертвых людей, так много мертвых людей. Любая сделка, даже самая плохая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас. Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного сдались, и все бы жили, и каждое здание стояло бы целым, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет", - сказал тогда Трамп, добавив, что соответствующим образом изменит свою политику в отношении Украины и Зеленского в частности.Первое, что публично сказал Трамп, узнав о предварительных итогах выборов, было заявление о том, что он не только не развяжет ни одной войны, как предыдущие американские лидеры, но и закончит уже существующие.Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский обратил внимание на интересный факт: день победы Трампа символично совпал с Днем освобождения Киева от нацистов 6 ноября 1943 года.По предварительным данным, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах-2024. Он набрал 277 голосов коллегии выборщиков, а для победы нужно не менее 270 из 538 голосов.Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%. Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Еще по теме: "Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом.

https://ukraina.ru/20240926/1057698241.html

https://ukraina.ru/20241106/1058670157.html

https://ukraina.ru/20241106/1058665548.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, республиканская партия, верховная рада, поздравление