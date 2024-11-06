"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом - 06.11.2024 Украина.ру
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"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом
"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом - 06.11.2024 Украина.ру
"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом
Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп не любит тратиться на прихлебателей, сообщил 6 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-11-06T10:50
2024-11-06T10:50
новости
киев
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россия
камала харрис
совбез
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Медведев отметил, что несколько дней назад писал "про яростный двухпартийный антироссийский консенсус на Капитолийском холме".По прогнозам американский СМИ, Трамп одерживает победу на выборах 2024 года. Согласно телеканалу Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонкой Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.О реакции на вероятную победу Трампа - в материале Намек? Не думаю! Депутат Рады связал победу Трампа и освобождение Киева на сайте Украина.ру.
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новости, киев, дональд трамп, сша, россия, камала харрис, совбез, дмитрий медведев
Новости, Киев, Дональд Трамп, США, Россия, Камала Харрис, Совбез, Дмитрий Медведев

"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом

10:50 06.11.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп не любит тратиться на прихлебателей, сообщил 6 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
Медведев отметил, что несколько дней назад писал "про яростный двухпартийный антироссийский консенсус на Капитолийском холме".
"Эти оценки справедливы, в том числе с учётом большинства "слонов", полученного в сенате. Но у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду", - написал политик.
По прогнозам американский СМИ, Трамп одерживает победу на выборах 2024 года.
Согласно телеканалу Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонкой Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.
При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.
О реакции на вероятную победу Трампа - в материале Намек? Не думаю! Депутат Рады связал победу Трампа и освобождение Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевДональд ТрампСШАРоссияКамала ХаррисСовбезДмитрий Медведев
 
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