"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом
Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Дональд Трамп не любит тратиться на прихлебателей, сообщил 6 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
Медведев отметил, что несколько дней назад писал "про яростный двухпартийный антироссийский консенсус на Капитолийском холме".
"Эти оценки справедливы, в том числе с учётом большинства "слонов", полученного в сенате. Но у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду", - написал политик.
По прогнозам американский СМИ, Трамп одерживает победу на выборах 2024 года.
Согласно телеканалу Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонкой Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.
При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.
О реакции на вероятную победу Трампа - в материале Намек? Не думаю! Депутат Рады связал победу Трампа и освобождение Киева на сайте Украина.ру.