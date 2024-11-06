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Трамп пообещал остановить войны, в МИД РФ отреагировали

Трамп пообещал остановить войны, в МИД РФ отреагировали - 06.11.2024 Украина.ру

Трамп пообещал остановить войны, в МИД РФ отреагировали

Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые. Такое обещание он дал в ночь на 6 ноября, выступая в Мар-а-Лаго, где расположено его имение

2024-11-06T11:36

2024-11-06T11:36

2024-11-06T12:05

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Ранее американское информационное агентство Вloomberg отметило, что ноябрьские выборы в США станут переломным моментом в истории Украины, а Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки.Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.На днях Зеленский с обидой заявил, что в 2024 году Киев получил только 10% от пакета помощи, за который ранее проголосовал Конгресс США, а еще партнеры не предоставили все анонсированные системы ПВО."Это не смешно", - резюмировал Зеленский.Трамп многократно говорил, что завершит конфликт на Украине за 24 часа с момента своего второго вступления в должность президента США. Инаугурация нового лидера США назначена на 20 января.По предварительным данным, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах-2024. Он набрал 277 голосов коллегии выборщиков, а для победы нужно не менее 270 из 538 голосов.Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%. Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Подробности в материале автора издания Украина.ру Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США.*Запрещенная в России террористическая организация

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, республиканская партия, вооруженные силы украины, война