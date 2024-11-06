Трамп пообещал остановить войны, в МИД РФ отреагировали
11:36 06.11.2024 (обновлено: 12:05 06.11.2024)
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые. Такое обещание он дал в ночь на 6 ноября, выступая в Мар-а-Лаго, где расположено его имение
"На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", - сказал Трамп.
"Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты, предполагает, что должны быть конкретные для этого действия", - отреагировали в российском МИДе.
Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.
"Это не смешно", - резюмировал Зеленский.
Трамп многократно говорил, что завершит конфликт на Украине за 24 часа с момента своего второго вступления в должность президента США. Инаугурация нового лидера США назначена на 20 января.
31 октября, 10:42Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и ХаррисСуществует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
По предварительным данным, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах-2024. Он набрал 277 голосов коллегии выборщиков, а для победы нужно не менее 270 из 538 голосов.
Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%. Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США.
*Запрещенная в России террористическая организация