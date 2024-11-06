"Украинцев уже кинули": Гаспарян о том, почему история с "вовиной тысячей" потрясает своей нелепостью
Вероятно, "вовина тысяча" должна была носить какой-то символический характер. Якобы – тысяча гривен – тысяча дней войны. Режиму Зеленского после всех его провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно – никто "не парился". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
Владимир Зеленский с 1 декабря собирается раздать каждому украинцу 1000 гривен (около 2000 рублей в эквиваленте), для чего надо подтвердить пребывание на территории страны (то есть по сути добровольно сдаться сотрудникам ТЦК).
По мнению обозревателя, никакого другого "антикриза" на Украине равно нет. Вероятно, эта тысяча гривен должна была носить какой-то символический характер. Якобы – тысяча гривен – тысяча дней войны, сообщил обозреватель.
"А от какой даты они считают тысячу дней? Война в Донбассе началась десять лет назад. Следовательно, надо было дать 3600 гривен. То есть украинцев уже кинули. А если отсчет идет с 24 февраля, то тысячи дней еще нет", — иронично заметил Гаспарян.
Наверное, режиму Зеленского после всех провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно – никто "не парился", добавил он.
Например, украинские СМИ пишут, что жена Зеленского купила украшения за миллион долларов. После этого он должен был сказать: "Все эти колье и браслеты мы выставляем на аукцион. Все собранные деньги пойдут на закупку дронов для армии и постройку жилья для беженцев", подчеркнул историк.
"Он бы показал, что умеет признавать ошибки. А когда он просто дает 1000 гривен, эта история потрясает своей нелепостью", — резюмировал собеседник издания.
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