https://ukraina.ru/20241106/1058645794.html

"Украинцев уже кинули": Гаспарян о том, почему история с "вовиной тысячей" потрясает своей нелепостью

"Украинцев уже кинули": Гаспарян о том, почему история с "вовиной тысячей" потрясает своей нелепостью - 06.11.2024 Украина.ру

"Украинцев уже кинули": Гаспарян о том, почему история с "вовиной тысячей" потрясает своей нелепостью

Вероятно, "вовина тысяча" должна была носить какой-то символический характер. Якобы – тысяча гривен – тысяча дней войны. Режиму Зеленского после всех его провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно – никто "не парился". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян

2024-11-06T04:30

2024-11-06T04:30

2024-11-06T04:30

новости

украина

сша

донбасс

армен гаспарян

владимир зеленский

деньги

война

жилье

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102212/55/1022125535_0:33:3067:1758_1920x0_80_0_0_b939f3a597167b0deaef0a9a38bde57e.jpg

Владимир Зеленский с 1 декабря собирается раздать каждому украинцу 1000 гривен (около 2000 рублей в эквиваленте), для чего надо подтвердить пребывание на территории страны (то есть по сути добровольно сдаться сотрудникам ТЦК).По мнению обозревателя, никакого другого "антикриза" на Украине равно нет. Вероятно, эта тысяча гривен должна была носить какой-то символический характер. Якобы – тысяча гривен – тысяча дней войны, сообщил обозреватель.Наверное, режиму Зеленского после всех провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно – никто "не парился", добавил он.Например, украинские СМИ пишут, что жена Зеленского купила украшения за миллион долларов. После этого он должен был сказать: "Все эти колье и браслеты мы выставляем на аукцион. Все собранные деньги пойдут на закупку дронов для армии и постройку жилья для беженцев", подчеркнул историк."Он бы показал, что умеет признавать ошибки. А когда он просто дает 1000 гривен, эта история потрясает своей нелепостью", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.руО том, сможет ли Трамп решить вопрос по российско-украинскому конфликту, если станет президентом США — в интервью "Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241105/1058595609.html

украина

сша

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, донбасс, армен гаспарян, владимир зеленский, деньги, война, жилье, беженцы, власти украины, детали, сво