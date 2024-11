https://ukraina.ru/20241105/1058644688.html

На Западе пророчат Украине незавидное будущее после президентских выборов в США

В Соединенных Штатах 5 ноября проходят президентские выборы. От того, кто одержит в них победу во многом будут зависеть будущие расклады по Украине. Западные СМИ обсуждают, что ждать Киеву в каждом конкретном случае

Предложения для ТрампаПо умолчанию считается, что Дональд Трамп в качестве следующего президента США — вариант менее предпочтительный для Украины. Ему припоминают заявления о необходимости завершения конфликта в этой стране и готовность предпринять шаги для этого еще до официального вступления в должность.Украинские официальные лица с осторожностью комментируют возможную победу Трампа, при этом выражают надежду, что кардинального пересмотра поддержки Украины не случится."Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он сказал, что сократит поддержку Украины", — заявил Владимир Зеленский на прошлой неделе в ходе своего визита в Исландию.Ранее в интервью южнокорейскому телеканалу KBS он рассказал, что понимает все риски снижения поддержки со стороны Соединенных Штатов."Если эта поддержка ослабнет, Россия займет больше территорий, и это помешает нам выиграть в борьбе. Такова реальность", — заявил он.Как пишет The New York Times (NYT), в Киеве ищут аргументы, которые могут приглянуться обоим кандидатам. Для выдвиженца республиканцев предлагается рассматривать Украину как ценный актив, как страну, богатую природными ресурсами и полезную для американской экономики."В 2022 году канадская консалтинговая компания SecDev оценила полную стоимость всех минеральных ресурсов Украины в 26 триллионов долларов, включая уголь, газ и нефть. Стратегические ресурсы, включая 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тысяч тонн лития, крайне необходимого для аккумуляторов электромобилей, находятся на территории Украины", — пишет издание.Журналисты также вспомнили цитату Зеленского, который практически прямым текстом заявил ранее, что все эти ресурсы или достанутся России, либо же "укрепят… Украину и демократический мир".В США такой утилитарный подход в украинском вопросе вполне допускают."Они сидят на триллионе долларов полезных ископаемых, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать нашим друзьям на Украине", - заявлял сенатор-республиканец Линдси Грэм.Кроме того, пишет NYT, Зеленский пытается предложить команде Трампа реализацию идеи сокращения военного присутствия американцев в Европе и заменить их после завершения конфликта на украинских военных.Газета приводит мнение, что Трамп более непредсказуемый, чем Камала Харрис, поэтому от него можно ждать как полное сворачивание помощи Украине, так и ее увеличение, на которое не решились бы демократы.Предложения для ХаррисХаррис в случае своего успеха, скорее всего, продолжит линию своего предшественника на поддержку Украины, полагает NYT. При этом на степень вовлеченность США в украинский конфликт при Байдене влиял страх Вашингтона перед прямой конфронтацией с РФ."Будущему президенту Харрис придется решать главную проблему американской поддержки Украины: захочет ли она, чтобы Украина победила Россию, и готова ли она предоставить для этого военные, дипломатические и финансовые ресурсы? Если ответ на этот вопрос положительный, это потребует от Соединенных Штатов и НАТО изменения своей стратегии и более тесного согласования планов НАТО и Украины, чтобы довести страну до победы", — приводит издание слова генерал-майора австралийской армии в отставке, научного сотрудника исследовательской группы Lowy Institute Мика Райана.Американские журналисты не видят признаков, что Соединенные Штаты будут готовы увеличивать поддержку и действовать по так называемому плану победы Зеленского, где одним из пунктов является предоставление ВСУ более дальнобойного оружия. Также под сомнением готовность США предоставить Украине те гарантии безопасности, о которых она просит.Как пишет агентство Bloomberg, даже в случае победы на выборах, представительнице Демпартии будет сложно увеличивать поддержку Украины, так как против таких трат может выступить Конгресс.Остается вопрос, насколько гипотетическая администрация Харрис готова потворствовать Киеву в его стремлении вступить в НАТО, отмечает старший преподаватель факультета международных отношений Университета Флиндерса в Австралии Джессика Генауэр в своей статье для Asia Times.О вступлении в Альянс как о своем основном приоритете заявляет Зеленский, однако он не готов достигать целей путем потери территорий, по крайней мере на словах."Без членства Украины в НАТО президентство Харрис наверняка приведет к затяжному конфликту с Россией на истощение. Он прекратится, лишь когда и Россия, и Украина посчитают, что урегулирование предпочтительнее продолжения боевых действий. Увы, история конфликтов показывает, что на это может уйти много лет", — говорится в материале.Будут ли переговорыЕсли Трамп, как он обещал ранее, будет подталкивать Зеленского и Владимира Путина к переговорам, то осуществляться это может по схеме, озвученной его напарником на этих выборах, кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом. По его мнению, завершение противостояния между Москвой и Киевом возможно, только если Украина признает текущие территориальные реалии, а также закрепит нейтральный статус."Не исключено, что Зеленскому все же придется согласиться на переговоры под давлением Трампа и угрозой сворачивания военной помощи США. Украина уже еле сдерживает российское наступление из-за критической нехватки военной техники. Хотя европейская военная помощь остается стабильной с начала конфликта, она не восполнит пробела, который возникнет, если США лишат Киев своей поддержки", - пишет Генауэр.Теоретически Киев может продолжить борьбу и без поддержки США, пишет автор, но Россия в таком случае наверняка "отобьет еще больше территории у ослабленных и плохо оснащенных украинских сил".Еще один вариант, полагает Генауэр, - это заморозка конфликта, то есть боевые действия затихают, при этом официального прекращения огня нет, как нет и четкого политического урегулирования.Такой вариант развития событий будет чем-то напоминать ситуацию на Корейском полуострове, а Украина в этом случае "останется в подвешенном состоянии и вечной территориальной неопределенности без каких-либо гарантий безопасности".Трамп придет, Зеленский — на выход?От исхода выборов в Соединенных Штатах зависит и судьба самого Владимира Зеленского. По мнению Asia Times, его рейтинг внутри страны будет зависеть от того, сможет ли он увеличить или хотя бы удержать нынешний уровень поддержки Украины на Западе.С этим у него будут большие проблемы, считает публицист Кристофер Колдуэлл. В своей колонке для британского еженедельного журнала The Spectator он написал, что снижение финансирования Украины произойдет в любом случае, будь президентом США Трамп или же Харрис. Таков запрос американцев, полагает он.Колдуэлл отметил, что Харрис с сентября практически ничего не говорила в своих предвыборных выступлениях об Украине, что свидетельствует об отсутствии интереса избирателей к этой теме. Позиция же Трампа и так хорошо известна, поэтому рассчитывать на что-то в этом плане Зеленскому трудно, заключил автор.Если не будет помощи от Запада, позиции Зеленского рухнут, чем могут воспользоваться западные союзники Киева и потребовать проведения президентских выборов, развивает эту мысль Asia Times."Многое будет завиcеть от того, кто через считаные дни победит в Вашингтоне. Победа Харрис даст Зеленскому больше времени, обеспечит постоянный поток помощи и даже пообещает перспективу членства в НАТО. Если же победит Трамп, Зеленский может лишиться не только помощи и международной поддержки — но и, возможно, самого президентства", — говорится в сообщении.Этот результат, резюмирует газета, заставит Украину и самого Зеленского "хорошенько понервничать".О том, что останавливает Запад от прямого столкновения с Россией на территории Украины — в материале издания Украина.ру Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность.

