Ночная демократия и помощь Украины Санду. Главное на Украине на утро 4 ноября - 04.11.2024 Украина.ру
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Ночная демократия и помощь Украины Санду. Главное на Украине на утро 4 ноября
Ночная демократия и помощь Украины Санду. Главное на Украине на утро 4 ноября - 04.11.2024 Украина.ру
Ночная демократия и помощь Украины Санду. Главное на Украине на утро 4 ноября
Победа Майи Санду на выборах была достигнута в том числе и при помощи Украины, сообщили украинские СМИ
2024-11-04T09:47
2024-11-04T09:47
эксклюзив
хроники
украина
молдавия
россия
владимир путин
андрей ермак
офис президента
вооруженные силы украины
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Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов с 55,36% голосов.У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 99,73% протоколов с избирательных участков.При этом Стояногло победил внутри самой Молдавии - после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны он набрал 51,19%. Голоса за Санду — это голоса диаспоры из Европы. В России количество участков для голосования работающих в РФ молдаван было ограничено. Также всем желающим не хватило бюллетеней.При этом Стояногло лидировал на выборах до ночи, когда, как подозревают некоторые, и начались вбросы за Санду."Стояногло пока опережает Санду. Как обычно включится ночная демократия и ночью Санду чудесным образом победит, как было с голосованием на референдуме по евроинтеграции. Все понимают, что жестко начнут рисовать и вбрасывать за Санду именно под конец. Как говорится "демократия" сама себя не нарисует. Наблюдаем…", - ещё до того, как Санду стала опережать Стояногло писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Позднее, когда Санду начала догонять Стояногло, авторы канала указали, что президент Молдавии по сути организовала выборы так, чтобы победить на них."Фактически она реализовала простую "демократическую" практику. "Там где против меня, я либо не открываю участки, либо срываю голосования, а там где я могу легко рисовать голоса за себя, то увеличиваю количество бюллетеней и право голосовать по почте" 2025 год для Молдовы будет прям решающий. Велик процент, что Молдову втянут в войну в 2025 году", - указали они.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - 3 ноября сообщал, что Украина направила специалистов в помощь Санду."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак отправил в Кишинев несколько сотен специалистов и силовиков, для помощи Санду в организации и легитимизации выборов. На Банковой активно следят за выборами в Молдавии и готовы оказать любую помощь Санду, если возникнут проблемы с протестами, для Офиса президента это шанс разыграть карту с Приднестровьем и повысить эскалацию конфликта с Россией", - писал канал.Позднее, ближе к ночи, "Резидент" сообщил, что Банковая также помогла с фальсификацией на Украине."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента дал указание организовать правильное голосование в посольстве/консульствах Молдавии в Украине. Отчетность по треку идёт напрямую на Банковую, активность будет в два раза выше чем в первом туре", - отмечалось в публикации.Третий популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - сообщил, что интерес Офиса президента Украины связан и с возможными выборами на Украине."Похоже, что президентом внутри страны станет Стояногло, а президентом диаспоры — Санду. Мы сейчас не про хитрости и уловки сторон, а про первую страну, где официально диаспора решает как дальше жить людям внутри страны. Мы об этом писали после референдума и первого тура. Молдавский опыт очень интересен Украине, учитывая количество выехавших за границу людей. Уверены, десант Офиса президента, помогающий Санду очень внимательно изучает опыт организации голосования за рубежом на случай, если таки придётся проводить выборы в 2025 году", - отмечали авторы канала.Политолог и историк Лев Вершинин предупредил мужчин Молдавии о том, что им нужно быть готовыми покинуть страну."Единственное, что хотел бы я сделать по итогам выборов в Молдове, это дать добрый совет адекватным людям (особенно мужчинам), которых там все же намного больше, чем дебилов: примите все меры, чтобы в любой момент быть готовыми покинуть страну быстро. Вероятность очень больших неприятностей в течение 6-8 месяцев слишком велика", - отметил он.Ранее ряд источников сообщал, что Санду может поддаться на уговоры Украины и дать "добро" на атаку ВСУ на Приднестровье. Кроме того, в атаке на ПМР могут быть использованы и ВС Румынии.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что Запад не собирался отдавать Молдавию."А вы всерьёз верили что Запад сейчас отдаст Молдавию? Ха. Зато уровень поддержки Запада внутри Молдавии вполне можно оценить. С учётом реального фактора явки, админресурса, манипуляций с интригами внутри оппозиции и выведение из игры опасных для властей политиков", - отметил он.По его словам, в этом есть и плюс."При реальном 60-70% антирейтинге прозападных сил, им будет очень сложно раскачать до гражданской войны. А изменения к лучшему у них появятся, когда мы дойдём до Приднестровья, освобождая Новороссию, и тогда судьба замороженного конфликта будет спокойно решена переучреждением государства на плебисците, формированием Молдавской федерации в том или ином виде, с суверенитетом ПМР и Гагаузии. Может вместе с Черновцами и Буджаком. И скорее всего одновременно с реинтеграцией в состав России, как отдельный федеральный округ. И тем самым будет подведен итог гражданской войне", - подчеркнул Васильев.По его словам, это подразумевал в своей речи в 2021 году и президент России Владимир Путин."К слову, в том числе и именно это подразумевалось ультиматумом Путина, к западу, в конце 2021 года, о котором уже как то подзабылось, но именно демонстративный пренебрежительный отказ запада даже от переговоров, с накачкой оружием Киева, и стал причиной СВО", - отметил Васильев.Член совета АНО "Евразия", гражданский активист из Армении Мика Бадалян указал, что Молдавия находится в заложниках у диаспоры."По факту получается следующее. Жители Молдовы проголосовали и против евроинтеграции, и против режима Санду. Однако Запад, руками диаспоры, предварительно лишив конституционного права голосовать диаспору в России, добивается нужного им результата. Можно констатировать, что жители Молдовы находятся в заложниках западной диаспоры, которой фактически плевать и на Молдову, и на молдован", - отметил он.Таким образом, Запад в очередной раз обесценил такой демократический институт как выборы.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем".
https://ukraina.ru/20241103/1058609876.html
https://ukraina.ru/20241103/1058609071.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, молдавия, россия, владимир путин, андрей ермак, офис президента, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Молдавия, Россия, Владимир Путин, Андрей Ермак, Офис президента, Вооруженные силы Украины

Ночная демократия и помощь Украины Санду. Главное на Украине на утро 4 ноября

09:47 04.11.2024
 
Фото: Global Look Press, Майя Санду
Фото: Global Look Press, Майя Санду
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Победа Майи Санду на выборах была достигнута в том числе и при помощи Украины, сообщили украинские СМИ
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов с 55,36% голосов.
У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 99,73% протоколов с избирательных участков.
При этом Стояногло победил внутри самой Молдавии - после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны он набрал 51,19%. Голоса за Санду — это голоса диаспоры из Европы. В России количество участков для голосования работающих в РФ молдаван было ограничено. Также всем желающим не хватило бюллетеней.
При этом Стояногло лидировал на выборах до ночи, когда, как подозревают некоторые, и начались вбросы за Санду.
"Стояногло пока опережает Санду. Как обычно включится ночная демократия и ночью Санду чудесным образом победит, как было с голосованием на референдуме по евроинтеграции. Все понимают, что жестко начнут рисовать и вбрасывать за Санду именно под конец. Как говорится "демократия" сама себя не нарисует. Наблюдаем…", - ещё до того, как Санду стала опережать Стояногло писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Позднее, когда Санду начала догонять Стояногло, авторы канала указали, что президент Молдавии по сути организовала выборы так, чтобы победить на них.
"Фактически она реализовала простую "демократическую" практику. "Там где против меня, я либо не открываю участки, либо срываю голосования, а там где я могу легко рисовать голоса за себя, то увеличиваю количество бюллетеней и право голосовать по почте" 2025 год для Молдовы будет прям решающий. Велик процент, что Молдову втянут в войну в 2025 году", - указали они.
военнослужащие Воздушных сил ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - 3 ноября сообщал, что Украина направила специалистов в помощь Санду.
"Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак отправил в Кишинев несколько сотен специалистов и силовиков, для помощи Санду в организации и легитимизации выборов. На Банковой активно следят за выборами в Молдавии и готовы оказать любую помощь Санду, если возникнут проблемы с протестами, для Офиса президента это шанс разыграть карту с Приднестровьем и повысить эскалацию конфликта с Россией", - писал канал.
Позднее, ближе к ночи, "Резидент" сообщил, что Банковая также помогла с фальсификацией на Украине.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента дал указание организовать правильное голосование в посольстве/консульствах Молдавии в Украине. Отчетность по треку идёт напрямую на Банковую, активность будет в два раза выше чем в первом туре", - отмечалось в публикации.
Третий популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - сообщил, что интерес Офиса президента Украины связан и с возможными выборами на Украине.
"Похоже, что президентом внутри страны станет Стояногло, а президентом диаспоры — Санду. Мы сейчас не про хитрости и уловки сторон, а про первую страну, где официально диаспора решает как дальше жить людям внутри страны. Мы об этом писали после референдума и первого тура. Молдавский опыт очень интересен Украине, учитывая количество выехавших за границу людей. Уверены, десант Офиса президента, помогающий Санду очень внимательно изучает опыт организации голосования за рубежом на случай, если таки придётся проводить выборы в 2025 году", - отмечали авторы канала.
- РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Вчера, 13:05
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Политолог и историк Лев Вершинин предупредил мужчин Молдавии о том, что им нужно быть готовыми покинуть страну.
"Единственное, что хотел бы я сделать по итогам выборов в Молдове, это дать добрый совет адекватным людям (особенно мужчинам), которых там все же намного больше, чем дебилов: примите все меры, чтобы в любой момент быть готовыми покинуть страну быстро. Вероятность очень больших неприятностей в течение 6-8 месяцев слишком велика", - отметил он.
Ранее ряд источников сообщал, что Санду может поддаться на уговоры Украины и дать "добро" на атаку ВСУ на Приднестровье. Кроме того, в атаке на ПМР могут быть использованы и ВС Румынии.
Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что Запад не собирался отдавать Молдавию.
"А вы всерьёз верили что Запад сейчас отдаст Молдавию? Ха. Зато уровень поддержки Запада внутри Молдавии вполне можно оценить. С учётом реального фактора явки, админресурса, манипуляций с интригами внутри оппозиции и выведение из игры опасных для властей политиков", - отметил он.
По его словам, в этом есть и плюс.
"При реальном 60-70% антирейтинге прозападных сил, им будет очень сложно раскачать до гражданской войны. А изменения к лучшему у них появятся, когда мы дойдём до Приднестровья, освобождая Новороссию, и тогда судьба замороженного конфликта будет спокойно решена переучреждением государства на плебисците, формированием Молдавской федерации в том или ином виде, с суверенитетом ПМР и Гагаузии. Может вместе с Черновцами и Буджаком. И скорее всего одновременно с реинтеграцией в состав России, как отдельный федеральный округ. И тем самым будет подведен итог гражданской войне", - подчеркнул Васильев.
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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"Они намеренно не хотят забирать пленных". Главное на Украине на утро 3 ноябряУкраинский омбудсмен Дмитрий Лубинец после критики России попросил предоставить списки украинских военнопленных. При этом некоторых пленных Украина забирать не хочет
По его словам, это подразумевал в своей речи в 2021 году и президент России Владимир Путин.

"К слову, в том числе и именно это подразумевалось ультиматумом Путина, к западу, в конце 2021 года, о котором уже как то подзабылось, но именно демонстративный пренебрежительный отказ запада даже от переговоров, с накачкой оружием Киева, и стал причиной СВО", - отметил Васильев.
Член совета АНО "Евразия", гражданский активист из Армении Мика Бадалян указал, что Молдавия находится в заложниках у диаспоры.
"По факту получается следующее. Жители Молдовы проголосовали и против евроинтеграции, и против режима Санду. Однако Запад, руками диаспоры, предварительно лишив конституционного права голосовать диаспору в России, добивается нужного им результата. Можно констатировать, что жители Молдовы находятся в заложниках западной диаспоры, которой фактически плевать и на Молдову, и на молдован", - отметил он.
Таким образом, Запад в очередной раз обесценил такой демократический институт как выборы.
О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаМолдавияРоссияВладимир ПутинАндрей ЕрмакОфис президентаВооруженные силы Украины
 
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