https://ukraina.ru/20241104/1058559950.html

Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем

Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем - 04.11.2024 Украина.ру

Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем

На Украине начинают догадываться, что представители "элитки" продали страну и предали сограждан, что "элитарии" душой уже где-то в Майами, куда уже предусмотрительно вывезли своих детей и родственников. А простым людям предложено умирать — вот только за что?

2024-11-04T07:22

2024-11-04T07:22

2024-11-04T07:22

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игорь мосийчук

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Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из ютуб-каналов снова вспомнил оценку ситуации от генерала ВСУ Марченко, сказавшего, что "фронт посыпался". Политик с этой оценкой согласился и пояснил, что "причиной обвала фронта стало всё то, что происходило в тылу в последние полтора-два года - ситуация с насильственной мобилизацией, коррупция в ТЦК, (ситуация) с границей, выезд через которую стал каким-то фетишем, на который собирают деньги" и т.д.Всё это и много других вещей стали причиной того, что люди перестали видеть, что они защищают, убивалась напрочь мотивация, констатировал Мосийчук. По его словам, это серьёзно сказывается на положении на фронте, все видят этот диссонанс между "элиткой", между богатыми и обычными людьми, чьи дети идут воевать.Всё остальное – следствие. При этом на фронте находится небольшой процент военных и способных воевать. Сейчас хотят наловить еще 160 тысяч мужчин, из них 150 тысяч сбежит, заявил экс-нардеп. Он предложил вместо этого отлова людей проводить ротацию, пояснив, что хорошо бы прогнать через фронт всех силовиков – МВД, СБУ, прокурорских и т.д."Государство годами выплачивало, обучало, выплачивало премии, помогало с жильем этим людям, а результат? Они не идут защищать Родину, а ловят Семена, Ивана, Петра. Это не работа", - сказал Мосийчук. Он добавил, что представители "элитки" всех своих детей, братьев-сестер, вне зависимости от партийности, повывозили за границу. И сами телом пока что здесь, а душой – в Майами.Обсуждают возможные темы переговоров Киева (точнее, этой самой "элитки") с западными хозяевами. О чём они могут быть сейчас?Украинский политолог Руслан Бортник считает, что глава ОП Андрей Ермак в США обсуждал северокорейский фактор, ведь в Киеве рассчитывают, что эта ситуация позволит получить "Томагавки" и новые пакеты помощи. Вероятно, продолжают вести и разговоры о приглашении Украины в НАТО – пусть хотя бы Байден до окончания своего срока выступит за это. По мнению эксперта, высказанном в эфире "Дикий live", разговор о реальном завершении войны, к сожалению, пока не ведётся.Бортник прокомментировал интервью Ермака итальянскому изданию "Corriere Della Sera", в котором тот заявил, что Украина не отказывается от цели возвращения "к позициям 1991 года", что когда-то, возможно, будет решаться и этот вопрос. По словам эксперта, нужно смотреть на эту проблему шире: тогда надо возвращаться и к Декларации о государственном суверенитете с внеблоковым статусом, к восстановлению полноценного действия Конституции с правами и свободами человека, с одинаковым отношением к разным языковым и религиозным группам, надо возвратить свободу СМИ… Словом, "91-й год, так 91-й"."Почему-то в 91-й год мы смотрим под очень узким углом. Может ли Украина восстановить территориальный контроль 91 года? Может, международное право на её стороне. Исторически еще могут случиться события, когда мы её восстановим... территориальную целостность. Но тогда, если мы говорим не о "чёрных лебедях", а о системном процессе, сама Украина должна стать такой, какой она была в 91 году, может быть? Нам надо вернуть 52 миллиона населения, восьмую экономику в мире, нам нужно вернуться к Конституции, к социальному балансу внутри…", - сказал политолог. По его словам, "вернуть 91-й год, не вернув страну 91-го года – очень сложно, это только чудо может привести к такой ситуации".А сегодня, продолжил Бортник, на наших глазах происходит раздел Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), попытка разделить эту республику, но причины этой катастрофы, этой Руины – они, в основном, внутренние. И бедность, и коррупция, и война, и вторжение - это все следствие того, что в стране так и не появились полноценные элиты, представители которой думали бы жить в Украине, которые думали бы передать страну своим детям и внукам.В результате не получилось создать государство, которое соответствовало бы размерам страны, ее сложности, констатировал эксперт. Он добавил, что и народ таков, что одни и те же элиты обманывают его по десять раз, народ "никак не может прийти в сознание".Украинский политолог Вадим Карасёв в эфире одного из ютуб-каналов ищет смыл мобилизации. Вот человеку говорят – ты должен отдать свой долг. Но человек должен понимать, за что ему отдавать жизнь? Если за границы 1991 года, то, даже если бы это было возможно военным путем – все равно, слишком высокие издержки. Но есть консенсус, что компромисс по территориальному вопросу возможен. Членство Украины в НАТО? Так зачем мобилизация тогда? Зачем "Томагавки"? Тоже не очень понятно. Нужно понимать смысл войны, но сейчас мало кто его понимает, считает эксперт. По его словам, ситуация такова: и средств воевать нет, и цель не очень понятна.Карасёв отметил, что и у России нет цели взять всю Украину. Раз так, то Украина останется как государство, пусть и не в границах 1991 года. Поэтому многие сейчас говорят, что надо сохранить то, что есть, подчеркнул политолог.Но что значит - "как есть"? Речь ведь не только о линии фронта. Опальный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук отмечает в своём телеграм-канале, что первый пункт "внутреннего плана" Зеленского – борьба с дезинформацией на Украине. Политик приводит слова советника Зеленского Дмитрия Литвина, мол, если люди не понимают, что происходит, если партнёры не понимают, то и другие пункты этого плана трудно будет выполнить."Но и коронное в части первого пункта: реализация возложена на ГУР, СБУ, Службу внешней разведки. И они даже уже и не скрывают, они просто анонсируют это на всю страну: всех несогласных мы либо убьем, либо замучаем на подвалах; журналистов и оппозиционных политиков – отправим гнить в тюрьмы за госизмену; любые средства вещания, которые не подчинятся зеленому режиму, будут закрыты. Обыкновенный террор, который был, есть и только будет усиливаться со стороны Зеленского", - написал Дмитрук, призвав своих читателей не пренебрегать безопасностью. По его словам, "терпеть это всё осталось совсем немного".* Признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире

https://ukraina.ru/20241031/1058479868.html

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, игорь мосийчук, украина, россия, руслан бортник, владимир зеленский, нато, сбу, государство, эксперты