https://ukraina.ru/20241104/1058590904.html
Эксперт: Евросоюз вкладывает миллионы евро, что продвигать свои ценности, но желаемого результата нет
Эксперт: Евросоюз вкладывает миллионы евро, что продвигать свои ценности, но желаемого результата нет - 04.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Евросоюз вкладывает миллионы евро, что продвигать свои ценности, но желаемого результата нет
Религиозность защищает румын не только от искаженных ценностей ЛГБТ*, но и от сатанизма, к которому тянутся дети
2024-11-04T07:50
2024-11-04T07:50
2024-11-04T07:50
новости
румыния
россия
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лгбт
ценности
детали
европа
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.Она напомнила, что Румыния — вторая по величине после России православная страна.По ее словам, Евросоюз потратил огромные средства, чтобы продвинуть эти "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата."Хотя проявления сатанизма в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного. Родители это видят, пытаются на это повлиять. Религиозность помогает и защищает их", — резюмировала Будрина.Ранее в инетрвью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина обозначила, что желание иностранцев переехать в Россию возникает в том числе из-за нетрадиционных ценностей.“Если говорить о гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции”, — подробно описала Бутина.С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовГерой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру назвал причину, по которой большое количество наших соотечественников желают переехать или вернуться в Россию.“Когда в анкете требуется указать причину, по которой люди хотят вернуться в Россию, большинство из них пишут только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен”, — прокомментировал Липовой.Подробнее о том, из каких стран идет больший поток, в интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолгоПолный текст интервью — Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии* Запрещенная в России организация
https://ukraina.ru/20241025/1058349064.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, россия, ес, лгбт, ценности, детали, европа
Эксперт: Евросоюз вкладывает миллионы евро, что продвигать свои ценности, но желаемого результата нет
Религиозность защищает румын не только от искаженных ценностей ЛГБТ*, но и от сатанизма, к которому тянутся дети
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.
Она напомнила, что Румыния
— вторая по величине после России
православная страна.
"Вера в Бога, религиозность, которая закреплена на государственном уровне в Румынии, помогает ее народу выживать в реалиях искаженных ценностей. Например, пропаганда ЛГБТ* невозможна в Румынии, она практически отсутствует. Не потому, что ее нет, а потому что народ сопротивляется. Народ понимает, что родители — это отец и мать, это мужчина и женщина", — рассказала Будрина.
По ее словам, Евросоюз потратил огромные средства, чтобы продвинуть эти "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата.
"Хотя проявления сатанизма в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного. Родители это видят, пытаются на это повлиять. Религиозность помогает и защищает их", — резюмировала Будрина.
Ранее в инетрвью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина обозначила, что желание иностранцев переехать в Россию возникает в том числе из-за нетрадиционных ценностей.
“Если говорить о гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции”, — подробно описала Бутина.
С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру назвал причину, по которой большое количество наших соотечественников желают переехать или вернуться в Россию.
“Когда в анкете требуется указать причину, по которой люди хотят вернуться в Россию, большинство из них пишут только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".
Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен”, — прокомментировал Липовой.
* Запрещенная в России организация