Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине - 02.11.2024 Украина.ру
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Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине
Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине - 02.11.2024 Украина.ру
Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине
США выделили Украине с начала СВО военной помощи на сумму около 60,4 млрд долларов. Об этом сообщает Пентагон
2024-11-02T11:41
2024-11-02T11:41
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
пентагон
минобороны
вооруженные силы украины
всу
военная помощь
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По данным Минобороны США, военная помощь Киеву с начала работы администрации Джозефа Байдена по состоянию на 1 ноября 2024 года превысила $61 млрд. Из них $60,4 млрд было выделено с начала проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В частности, для украинской армии выделено только средств ПВО: Также среди средств ПВО переданы для ВСУ системы ПВО Avenger; системы VAMPIRE (c-UAS) и боеприпасы; грузовики с пушками и боеприпасы c-UAS; мобильные системы лазерного наведения c-UAS и другое оборудование c-UAS.Для средств ПВО выделены зенитные орудия и боеприпасы, компоненты систем ПВО, а также оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами, а также 21 радар для воздушного наблюдения.Кроме того, США выделено оборудование для поддержки существующих возможностей ПВО Украины (без конкретизации).В числе другой военной помощи указано множество разной военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов, тепловизоров, средств РЭБ и спутниковой связи SATCOM, различные услуги – в том числе по обучению украинских военных.В перечне значатся образцы военной техники советского и российского производства. Среди них –45 танков T-72B и 20 вертолётов Mi-17.Среди выделенного США для Украины значится не конкретизированное химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование. Отдельной строкой упомянуто некое "оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры.Пентагон заверил, что Соединенные Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Киеву дополнительные военные возможности.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации "Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте Также в США заметили обиды Владимира Зеленского на Вашингтон за задержки поставок военной помощи. Подробности в публикации Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятсяРанее в новостях: Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, пентагон, минобороны, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, сво, джо байден
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Пентагон, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, СВО, Джо Байден

Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине

11:41 02.11.2024
 
© X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
- РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
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США выделили Украине с начала СВО военной помощи на сумму около 60,4 млрд долларов. Об этом сообщает Пентагон
По данным Минобороны США, военная помощь Киеву с начала работы администрации Джозефа Байдена по состоянию на 1 ноября 2024 года превысила $61 млрд. Из них $60,4 млрд было выделено с начала проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В частности, для украинской армии выделено только средств ПВО:
  • три батареи Patriot и боеприпасы;
  • 12 усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов NASAMS и боеприпасы;
  • системы ПВО HAWK и боеприпасы;
  • ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для ПВО;
  • более 3000 зенитных ракет Stinger.
Также среди средств ПВО переданы для ВСУ системы ПВО Avenger; системы VAMPIRE (c-UAS) и боеприпасы; грузовики с пушками и боеприпасы c-UAS; мобильные системы лазерного наведения c-UAS и другое оборудование c-UAS.
Для средств ПВО выделены зенитные орудия и боеприпасы, компоненты систем ПВО, а также оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами, а также 21 радар для воздушного наблюдения.
Кроме того, США выделено оборудование для поддержки существующих возможностей ПВО Украины (без конкретизации).
В числе другой военной помощи указано множество разной военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов, тепловизоров, средств РЭБ и спутниковой связи SATCOM, различные услуги – в том числе по обучению украинских военных.
В перечне значатся образцы военной техники советского и российского производства. Среди них –45 танков T-72B и 20 вертолётов Mi-17.
Среди выделенного США для Украины значится не конкретизированное химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование. Отдельной строкой упомянуто некое "оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры.
Пентагон заверил, что Соединенные Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Киеву дополнительные военные возможности.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации "Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте
Также в США заметили обиды Владимира Зеленского на Вашингтон за задержки поставок военной помощи. Подробности в публикации Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятся
Ранее в новостях: Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
 
НовостиУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийПентагонМинобороныВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьСВОДжо Байден
 
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