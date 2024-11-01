Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятся - 01.11.2024 Украина.ру
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Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятся
Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятся - 01.11.2024 Украина.ру
Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятся
Россия продолжает медленное, но упорное продвижение по всей линии фронта на фоне приближающихся президентских выборов в США, которые станут переломным моментом в истории Украины. Об этом написало американское издание Вloomberg, подчеркнув, что Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки
2024-11-01T17:52
2024-11-01T17:52
новости
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Издание отмечает, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.На днях Зеленский с обидой заявил, что в 2024 году Киев получил только 10% от пакета помощи, за который ранее проголосовал Конгресс США, а еще партнеры не предоставили все анонсированные системы ПВО. "Это не смешно", - резюмировал Зеленский.Параллельно британские издание ВВС также констатировало, что американских выборов на Украине ждут, как манны небесной, поскольку понимают, что именно там решается их судьба.Между тем, оговорились американские журналисты, несмотря на очевидную поддержку Киева со стороны вице-президента-демократа Камалы Харрис, военная помощь Украине в случае ее победы может быть ограничена Конгрессом, управляемым республиканцами-сторонниками Дональда Трампа. А вот его второй срок вполне предсказуемо сведет на ноль американскую поддержку Киева, констатирует ВВС.Накануне директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил в интервью американскому журналу Foreign Policy, что у кандидатов в американские президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа кардинально разный подход к решению украинского конфликта.В частности, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея выйти на диалог с Россией с целью заморозки боевых действий, а также отказ от вступление Украины в НАТО.Демократ Камала Харрис и ее команда, по мнению Леонарда, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.Еще по теме: Аморальная агитация: в США появилось граффити с Зеленским, стоящим на коленях - фото.
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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, камала харрис, владимир зеленский, ввс, вооруженные силы украины, выборы
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Зеленский, ВВС, Вооруженные силы Украины, выборы

Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятся

17:52 01.11.2024
 
Зеленский у флага США
Зеленский у флага США
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Россия продолжает медленное, но упорное продвижение по всей линии фронта на фоне приближающихся президентских выборов в США, которые станут переломным моментом в истории Украины. Об этом написало американское издание Вloomberg, подчеркнув, что Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки
Издание отмечает, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.
"Киев уже почувствовал, как может выглядеть ослабление поддержки. Распри в США задержали одобрение многомиллиардного пакета помощи на шесть месяцев, что стало ударом для Украины, у которой не хватает боеприпасов и рабочей силы. Москва продолжает свои атаки на энергетическую и критически важную инфраструктуру страны, что, как опасается Киев, приведет к массовым отключениям электроэнергии и перебоям в отоплении с наступлением холодов", - говорится в материале Вloomberg.
На днях Зеленский с обидой заявил, что в 2024 году Киев получил только 10% от пакета помощи, за который ранее проголосовал Конгресс США, а еще партнеры не предоставили все анонсированные системы ПВО. "Это не смешно", - резюмировал Зеленский.
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Параллельно британские издание ВВС также констатировало, что американских выборов на Украине ждут, как манны небесной, поскольку понимают, что именно там решается их судьба.
Между тем, оговорились американские журналисты, несмотря на очевидную поддержку Киева со стороны вице-президента-демократа Камалы Харрис, военная помощь Украине в случае ее победы может быть ограничена Конгрессом, управляемым республиканцами-сторонниками Дональда Трампа. А вот его второй срок вполне предсказуемо сведет на ноль американскую поддержку Киева, констатирует ВВС.
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Накануне директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард заявил в интервью американскому журналу Foreign Policy, что у кандидатов в американские президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа кардинально разный подход к решению украинского конфликта.
В частности, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея выйти на диалог с Россией с целью заморозки боевых действий, а также отказ от вступление Украины в НАТО.
Демократ Камала Харрис и ее команда, по мнению Леонарда, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.
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Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
Еще по теме: Аморальная агитация: в США появилось граффити с Зеленским, стоящим на коленях - фото.
 
НовостиСШАКиевУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисВладимир ЗеленскийВВСВооруженные силы Украинывыборы
 
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