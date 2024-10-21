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Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн

Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн - 21.10.2024 Украина.ру

Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн

Новый пакет военной помощи США для Киева оценён в $400 млн. Об этом 21 октября в Киеве заявил министр обороны США Ллойд Остин

2024-10-21T15:59

2024-10-21T15:59

2024-10-21T15:59

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"Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов", - заявил Остин.Он уточнил: в новый пакет военной помощи США включены оружие, боеприпасы и военная техника. Сроки и пути доставки на Украину Остин не уточнил.Глава Пентагона прибыл в Киев без анонса визита 21 октября. Состоялись его переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским.Незадолго до этого, 16 октября президент США Джозеф Байден объявил о выделении нынешнему руководству Украины нового пакета военной помощи на сумму $425 млн. При этом ранее Байден отменил заседание Контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн", на которую отказался прилетать под предлогом плохой погоды.После этого Байден прилетел в Берлин, где провёл переговоры с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Кейром Стармером. Они обсуждали в том числе и военные поставки на Украину в условиях СВО и смены президента США.Ранее в новостях: США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на контекст в публикации Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно

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новости, сша, киев, украина, ллойд остин, джо байден, владимир зеленский, пентагон, контактная группа, рамштайн, военная помощь, сво