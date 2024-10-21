Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн - 21.10.2024 Украина.ру
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Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн - 21.10.2024 Украина.ру
Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
Новый пакет военной помощи США для Киева оценён в $400 млн. Об этом 21 октября в Киеве заявил министр обороны США Ллойд Остин
2024-10-21T15:59
2024-10-21T15:59
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ллойд остин
джо байден
владимир зеленский
пентагон
контактная группа
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"Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов", - заявил Остин.Он уточнил: в новый пакет военной помощи США включены оружие, боеприпасы и военная техника. Сроки и пути доставки на Украину Остин не уточнил.Глава Пентагона прибыл в Киев без анонса визита 21 октября. Состоялись его переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским.Незадолго до этого, 16 октября президент США Джозеф Байден объявил о выделении нынешнему руководству Украины нового пакета военной помощи на сумму $425 млн. При этом ранее Байден отменил заседание Контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн", на которую отказался прилетать под предлогом плохой погоды.После этого Байден прилетел в Берлин, где провёл переговоры с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Кейром Стармером. Они обсуждали в том числе и военные поставки на Украину в условиях СВО и смены президента США.Ранее в новостях: США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на контекст в публикации Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно
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новости, сша, киев, украина, ллойд остин, джо байден, владимир зеленский, пентагон, контактная группа, рамштайн, военная помощь, сво
Новости, США, Киев, Украина, Ллойд Остин, Джо Байден, Владимир Зеленский, Пентагон, Контактная группа, Рамштайн, военная помощь, СВО

Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн

15:59 21.10.2024
 
© X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
- РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
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Новый пакет военной помощи США для Киева оценён в $400 млн. Об этом 21 октября в Киеве заявил министр обороны США Ллойд Остин
"Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов", - заявил Остин.
Он уточнил: в новый пакет военной помощи США включены оружие, боеприпасы и военная техника. Сроки и пути доставки на Украину Остин не уточнил.
Глава Пентагона прибыл в Киев без анонса визита 21 октября. Состоялись его переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским.
Незадолго до этого, 16 октября президент США Джозеф Байден объявил о выделении нынешнему руководству Украины нового пакета военной помощи на сумму $425 млн. При этом ранее Байден отменил заседание Контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате "Рамштайн", на которую отказался прилетать под предлогом плохой погоды.
После этого Байден прилетел в Берлин, где провёл переговоры с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Кейром Стармером. Они обсуждали в том числе и военные поставки на Украину в условиях СВО и смены президента США.
Ранее в новостях: США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на контекст в публикации Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно
 
НовостиСШАКиевУкраинаЛлойд ОстинДжо БайденВладимир ЗеленскийПентагонКонтактная группаРамштайнвоенная помощьСВО
 
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