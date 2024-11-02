https://ukraina.ru/20241102/1058575928.html

Министры обороны США и Украины обменялись обещаниями

Министры обороны США и Украины обменялись обещаниями - 02.11.2024 Украина.ру

Министры обороны США и Украины обменялись обещаниями

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил динамику боевых действий и поддержку своей страны для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер

2024-11-02T10:24

2024-11-02T10:24

2024-11-02T10:24

новости

украина

сша

вашингтон

ллойд остин

рустем умеров

владимир зеленский

пентагон

вооруженные силы украины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198374_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5f67f53ad224d0aff5c41d87ec53260c.jpg

"Министр Остин представил обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, отметив масштаб и скорость наших текущих усилий. Лидеры также отметили важность дальнейшего укрепления промышленной базы Украины для удовлетворения ее оборонных потребностей", - сообщил Райдер по итогам переговоров, состоявшихся 1 ноября.Он также отметил, что Ллойд Остин и Рустемом Умеровым пообещали оставаться в тесном контакте.Накануне поздно вечером Минобороны Украины уточнило содержание переговоров двух министров, которых Райдер в своём сообщении назвал "лидерами"."Обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности, на Покровском и Курском направлениях",- сказано в публикации украинского министерства.Остин и Умеров отдельно обсудили привлечение военнослужащих из КНДР к боевым действиям против ВСУ."Отдельно обратили внимание на дальнейшую поддержку со стороны США оборонной индустрии Украины. Со своей стороны Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении. Вместе с союзниками мы продолжим укреплять нашу оборону, обеспечивая вооруженные силы всем необходимым", - сообщили в украинском министерстве.Накануне Владимир Зеленский выступил перед западной прессой с обвинениями в адрес Вашингтона. Он заявил, что в США разглашают секретную информацию и поставили на Украину лишь десятую часть выделенной Вашингтоном военной помощи. Зеленский также посетовал на нехватку сил и средств для достижения успехов в СВО.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают? Тем временем пресса США выяснила, что дела обстоят совсем не так, как преподносит Минобороны Украины. Подробности в публикации Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе угрожают Киеву серьезными последствиями - Newsweek

украина

сша

вашингтон

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, вашингтон, ллойд остин, рустем умеров, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, впк, кндр, сво