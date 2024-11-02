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Министры обороны США и Украины обменялись обещаниями
Министры обороны США и Украины обменялись обещаниями - 02.11.2024 Украина.ру
Министры обороны США и Украины обменялись обещаниями
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил динамику боевых действий и поддержку своей страны для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер
2024-11-02T10:24
2024-11-02T10:24
2024-11-02T10:24
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"Министр Остин представил обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, отметив масштаб и скорость наших текущих усилий. Лидеры также отметили важность дальнейшего укрепления промышленной базы Украины для удовлетворения ее оборонных потребностей", - сообщил Райдер по итогам переговоров, состоявшихся 1 ноября.Он также отметил, что Ллойд Остин и Рустемом Умеровым пообещали оставаться в тесном контакте.Накануне поздно вечером Минобороны Украины уточнило содержание переговоров двух министров, которых Райдер в своём сообщении назвал "лидерами"."Обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности, на Покровском и Курском направлениях",- сказано в публикации украинского министерства.Остин и Умеров отдельно обсудили привлечение военнослужащих из КНДР к боевым действиям против ВСУ."Отдельно обратили внимание на дальнейшую поддержку со стороны США оборонной индустрии Украины. Со своей стороны Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении. Вместе с союзниками мы продолжим укреплять нашу оборону, обеспечивая вооруженные силы всем необходимым", - сообщили в украинском министерстве.Накануне Владимир Зеленский выступил перед западной прессой с обвинениями в адрес Вашингтона. Он заявил, что в США разглашают секретную информацию и поставили на Украину лишь десятую часть выделенной Вашингтоном военной помощи. Зеленский также посетовал на нехватку сил и средств для достижения успехов в СВО.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают? Тем временем пресса США выяснила, что дела обстоят совсем не так, как преподносит Минобороны Украины. Подробности в публикации Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе угрожают Киеву серьезными последствиями - Newsweek
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новости, украина, сша, вашингтон, ллойд остин, рустем умеров, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, впк, кндр, сво
Новости, Украина, США, Вашингтон, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, ВПК, КНДР, СВО
Министры обороны США и Украины обменялись обещаниями
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил динамику боевых действий и поддержку своей страны для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер
"Министр Остин представил обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, отметив масштаб и скорость наших текущих усилий. Лидеры также отметили важность дальнейшего укрепления промышленной базы Украины для удовлетворения ее оборонных потребностей", - сообщил Райдер по итогам переговоров, состоявшихся 1 ноября.
Он также отметил, что Ллойд Остин и Рустемом Умеровым пообещали оставаться в тесном контакте.
Накануне поздно вечером Минобороны Украины уточнило содержание переговоров двух министров, которых Райдер в своём сообщении назвал "лидерами".
"Обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности, на Покровском и Курском направлениях",- сказано в публикации украинского министерства.
Остин и Умеров отдельно обсудили привлечение военнослужащих из КНДР к боевым действиям против ВСУ.
"Отдельно обратили внимание на дальнейшую поддержку со стороны США оборонной индустрии Украины. Со своей стороны Украина активно развивает собственное производство и благодарна Соединенным Штатам за помощь в этом направлении. Вместе с союзниками мы продолжим укреплять нашу оборону, обеспечивая вооруженные силы всем необходимым", - сообщили в украинском министерстве.
Накануне Владимир Зеленский выступил перед западной прессой с обвинениями в адрес Вашингтона. Он заявил, что в США разглашают секретную информацию и поставили на Украину лишь десятую часть выделенной Вашингтоном военной помощи. Зеленский также посетовал на нехватку сил и средств для достижения успехов в СВО.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?
Тем временем пресса США выяснила, что дела обстоят совсем не так, как преподносит Минобороны Украины. Подробности в публикации Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе угрожают Киеву серьезными последствиями - Newsweek