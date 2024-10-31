https://ukraina.ru/20241031/1058519159.html

Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?

Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают? - 31.10.2024 Украина.ру

Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?

Зеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.

2024-10-31T16:35

2024-10-31T16:35

2024-10-31T16:35

эксклюзив

владимир зеленский

джо байден

дональд трамп

нато

new york times

белый дом

запад

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad60e11fb0fc9ec65f8c041f9cd23411.jpg

Меньше всего Зеленский во время интервью европейским медиа был похож на брошенного и обиженного. Скорее наоборот. Дело в том, что администрация Байдена сейчас находится в самом уязвимом положении. За неделю до выборов президента США перевес голосов избирателей в пользу одного из кандидатов исчисляется считанными процентами. Штабы перешли на технологии ниже пояса, где есть место обвинениям в фашизме и личным оскорблениям.И вот в этот самый момент Зеленский подливает масла в костёр: выходит, и войну России проигрывает не Украина, а США. Очевидно, что Зеленский, как азартный игрок, лихо отыгрывает свою партию. Однако великие державы не прощают такой самодеятельности своим подопечным. Готовят ли Зеленскому замену или ему удастся обвинить в своих ошибках западных партнеров? Разные мнения по этому поводу опубликовали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политический аналитик Олег ПостернакКогда вы спрашивали, зачем Зеленский обнародовал "план победы", я говорил, что одна из версий его появления - доказать неспособность со стороны США и части стран Европы его поддержать, выполнить и обеспечить и тем самым выставить коллективный Запад главным "виновником" проблем фронта. А это позволяло приступить к прогреву темы мирного трека с РФ как единственно приемлемого варианта в таких координатах войны на истощение, которую Украина ресурсно и психологически не выгребает. И вот сегодня пошли комментарии президента, которые, вероятнее всего, подтверждают домыслы о "коллективной вине" Запада. Зеленский в интервью скандинавским медиа подверг критике государства НАТО, в частности, США, за то, что они не сдержали слова по поводу обещанной военной поддержке Украины. ... Думаю, замысел Банковой состоит в том, чтобы "опрагматизировать" украинцев в вопросе принятия неприятного факта прямых переговоров Украины с РФ как неизбежного и безвариантного процесса. Этот факт должен возникнуть в сознании массового украинца как само собой разумеющийся. Трамп наступает на пятки, господа. Еще несколько дней, и реальность станет еще неувереннее.Политический эксперт Евгений МагдаНа самом деле нам больше б помогли не "Томагавки", а бумеранги, но вряд ли кто-то про это скажет Зеленскому.Политический публицист Сергей ДацюкА почему фантазия так бедна? Почему сразу не попросить не "Томагавки", а ядерные ракеты, штук 20? Тогда так или иначе война бы закончилась, а зарубежная украинская диаспора сохранила бы священный грааль и генетический код нации - язык, создав Украину где-то в другом месте, потому что это проклятое. Здесь к власти и к богатству прирываются только идиоты и портят всем жизнь.Общественный деятель Татьяна МонтянА вообще какая-то очень странная история получается с этими "Томагавками" и предложениями Украины по их передаче. Спустя всего день, как New York Times обнародовали соответствующую информацию, [Зеленский] на пресс-конференции буквально наехал на Белый Дом: мол, как так, почему это у вас секретные сведения в прессу утекают? Мол, присутствует в украино-американских отношениях "дефицит конфиденциальности"! Да ещё заявил, что США не выполнили своих обязательств по передаче [Украине] систем ПВО, да и вообще из выделенного Конгрессом пакета помощи пока что передали лишь 10 %, и что по словам [Зеленского], "это не смешно". Надо сказать, на моей памяти это первый столь резкий наезд [Зеленского] на "старших товарищей" из Вашингтона. Да и момент подгадали крайне удачно: до президентских выборов всего ничего, а тут президент страны, которую в Белом Доме якобы так усиленно защищают, подобные предъявы выкатывает! Причём в ситуации, когда у демов, между прочим, и без него дела не очень-то! Кто-то, конечно, скажет, что это конспирология, но у меня закрадывается подозрение: а не решили ли зелебобики, предвидя победу Трампа, наскоро переобуться в воздухе и подсобить ему с выборами, нагадив демам в карман? И то сказать, было бы вполне, вполне в их духе! Как бы там ни было, демарш Зеленского явно показывает, что между Белым Домом и зелебобиками отношения в последнее время сильно так себе. Что, согласитесь, тоже довольно любопытно.Журналист Диана ПанченкоСегодня Зеленский все активнее наезжает на партнеров. Дошло даже до обвинений, что рассекретили секретные пункты его "плана", в которых он просил "Томагавки". Такую риторику навязывают и обществу. Я это вижу и в украинских СМИ, и в Х. Где украинцы требуют: "Ваше дело - давать" И тут самое интересное: Западу нечего предложить Украине. И я не про деньги. Не про вооружение. У Запада больше нет идеи, которую можно продать. Запад не может предложить украинцам повышение уровня жизни, не может предложить промышленность, не может предложить ЕС и НАТО, не может уже даже предложить оружие... В сказку про интеграцию уже не верят даже наивные. А многие начинают понимать, что Запад сам не справляется с собственными проблемами. Если Байден называет половину граждан США мусором, то кем он считает украинцев? С другой стороны - у Запада нет плана относительно Украины. Развалить Россию не получилось. Инвестировать в воюющую страну никто не станет. Единственный выход - потихоньку сдавать Украину России. Потихоньку - чтобы сохранить лицо. Все это чревато страшнейшей депрессией и фрустрацией в обществе. "Нас кинули". Выход? Искать новые ориентиры и смыслы. Если их не сможет предложить Запад, а пока не может, их сможет предложить Россия. И постепенно, очень медленно, уже простраивается фундамент для таких идей. Людям надо во что-то верить.Общественный деятель Татьяна ПопЕй-Богу, было лучше, когда он просто под кайфом выходил, а сейчас у актера погорелого театра явная истерика. И заявления тоже радуют – сплошные обидки и попытки куснуть руку дающего Похныкал, что американцы слили прессе его требования дать ракеты "Томагавки", и что "между партнерами нет ничего конфиденциального". Уже получив отказ, стал в позу, что якобы не просит Запад отправить своих военных на Украину. Пожаловался, что Украина получила только 10% от допомоги, за которую проголосовал Конгресс США в 2024 году, и не все обещанные системы ПВО. Пофантазировал, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но "не хотела и не пыталась этого сделать", а не отгребла люлей за десятки километров до станции."Это не смешно", - топнул ножкой клоун в адрес далеких белых людей. Хотя нет, Вов, как раз смешно, если ты серьезно думал, что ты для Штатов как Леня Голубков в 90-е, "не халявщик, а партнер". А будешь истерить и публично возмущаться, еще и в такой щекотливый для хозяев момент перед выборами, лично тебя сольют еще быстрее.На ту же тему: США готовы к худшему. Что не так с обещанным наступлением ВСУ

https://ukraina.ru/20230503/1045886371.html

запад

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, нато, new york times, белый дом, запад, украина, сша, эксперты, соцсети, татьяна поп