Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают? - 31.10.2024 Украина.ру
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Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?
Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают? - 31.10.2024 Украина.ру
Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?
Зеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.
2024-10-31T16:35
2024-10-31T16:35
эксклюзив
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
нато
new york times
белый дом
запад
украина
сша
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Меньше всего Зеленский во время интервью европейским медиа был похож на брошенного и обиженного. Скорее наоборот. Дело в том, что администрация Байдена сейчас находится в самом уязвимом положении. За неделю до выборов президента США перевес голосов избирателей в пользу одного из кандидатов исчисляется считанными процентами. Штабы перешли на технологии ниже пояса, где есть место обвинениям в фашизме и личным оскорблениям.И вот в этот самый момент Зеленский подливает масла в костёр: выходит, и войну России проигрывает не Украина, а США. Очевидно, что Зеленский, как азартный игрок, лихо отыгрывает свою партию. Однако великие державы не прощают такой самодеятельности своим подопечным. Готовят ли Зеленскому замену или ему удастся обвинить в своих ошибках западных партнеров? Разные мнения по этому поводу опубликовали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политический аналитик Олег ПостернакКогда вы спрашивали, зачем Зеленский обнародовал "план победы", я говорил, что одна из версий его появления - доказать неспособность со стороны США и части стран Европы его поддержать, выполнить и обеспечить и тем самым выставить коллективный Запад главным "виновником" проблем фронта. А это позволяло приступить к прогреву темы мирного трека с РФ как единственно приемлемого варианта в таких координатах войны на истощение, которую Украина ресурсно и психологически не выгребает. И вот сегодня пошли комментарии президента, которые, вероятнее всего, подтверждают домыслы о "коллективной вине" Запада. Зеленский в интервью скандинавским медиа подверг критике государства НАТО, в частности, США, за то, что они не сдержали слова по поводу обещанной военной поддержке Украины. ... Думаю, замысел Банковой состоит в том, чтобы "опрагматизировать" украинцев в вопросе принятия неприятного факта прямых переговоров Украины с РФ как неизбежного и безвариантного процесса. Этот факт должен возникнуть в сознании массового украинца как само собой разумеющийся. Трамп наступает на пятки, господа. Еще несколько дней, и реальность станет еще неувереннее.Политический эксперт Евгений МагдаНа самом деле нам больше б помогли не "Томагавки", а бумеранги, но вряд ли кто-то про это скажет Зеленскому.Политический публицист Сергей ДацюкА почему фантазия так бедна? Почему сразу не попросить не "Томагавки", а ядерные ракеты, штук 20? Тогда так или иначе война бы закончилась, а зарубежная украинская диаспора сохранила бы священный грааль и генетический код нации - язык, создав Украину где-то в другом месте, потому что это проклятое. Здесь к власти и к богатству прирываются только идиоты и портят всем жизнь.Общественный деятель Татьяна МонтянА вообще какая-то очень странная история получается с этими "Томагавками" и предложениями Украины по их передаче. Спустя всего день, как New York Times обнародовали соответствующую информацию, [Зеленский] на пресс-конференции буквально наехал на Белый Дом: мол, как так, почему это у вас секретные сведения в прессу утекают? Мол, присутствует в украино-американских отношениях "дефицит конфиденциальности"! Да ещё заявил, что США не выполнили своих обязательств по передаче [Украине] систем ПВО, да и вообще из выделенного Конгрессом пакета помощи пока что передали лишь 10 %, и что по словам [Зеленского], "это не смешно". Надо сказать, на моей памяти это первый столь резкий наезд [Зеленского] на "старших товарищей" из Вашингтона. Да и момент подгадали крайне удачно: до президентских выборов всего ничего, а тут президент страны, которую в Белом Доме якобы так усиленно защищают, подобные предъявы выкатывает! Причём в ситуации, когда у демов, между прочим, и без него дела не очень-то! Кто-то, конечно, скажет, что это конспирология, но у меня закрадывается подозрение: а не решили ли зелебобики, предвидя победу Трампа, наскоро переобуться в воздухе и подсобить ему с выборами, нагадив демам в карман? И то сказать, было бы вполне, вполне в их духе! Как бы там ни было, демарш Зеленского явно показывает, что между Белым Домом и зелебобиками отношения в последнее время сильно так себе. Что, согласитесь, тоже довольно любопытно.Журналист Диана ПанченкоСегодня Зеленский все активнее наезжает на партнеров. Дошло даже до обвинений, что рассекретили секретные пункты его "плана", в которых он просил "Томагавки". Такую риторику навязывают и обществу. Я это вижу и в украинских СМИ, и в Х. Где украинцы требуют: "Ваше дело - давать" И тут самое интересное: Западу нечего предложить Украине. И я не про деньги. Не про вооружение. У Запада больше нет идеи, которую можно продать. Запад не может предложить украинцам повышение уровня жизни, не может предложить промышленность, не может предложить ЕС и НАТО, не может уже даже предложить оружие... В сказку про интеграцию уже не верят даже наивные. А многие начинают понимать, что Запад сам не справляется с собственными проблемами. Если Байден называет половину граждан США мусором, то кем он считает украинцев? С другой стороны - у Запада нет плана относительно Украины. Развалить Россию не получилось. Инвестировать в воюющую страну никто не станет. Единственный выход - потихоньку сдавать Украину России. Потихоньку - чтобы сохранить лицо. Все это чревато страшнейшей депрессией и фрустрацией в обществе. "Нас кинули". Выход? Искать новые ориентиры и смыслы. Если их не сможет предложить Запад, а пока не может, их сможет предложить Россия. И постепенно, очень медленно, уже простраивается фундамент для таких идей. Людям надо во что-то верить.Общественный деятель Татьяна ПопЕй-Богу, было лучше, когда он просто под кайфом выходил, а сейчас у актера погорелого театра явная истерика. И заявления тоже радуют – сплошные обидки и попытки куснуть руку дающего Похныкал, что американцы слили прессе его требования дать ракеты "Томагавки", и что "между партнерами нет ничего конфиденциального". Уже получив отказ, стал в позу, что якобы не просит Запад отправить своих военных на Украину. Пожаловался, что Украина получила только 10% от допомоги, за которую проголосовал Конгресс США в 2024 году, и не все обещанные системы ПВО. Пофантазировал, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но "не хотела и не пыталась этого сделать", а не отгребла люлей за десятки километров до станции."Это не смешно", - топнул ножкой клоун в адрес далеких белых людей. Хотя нет, Вов, как раз смешно, если ты серьезно думал, что ты для Штатов как Леня Голубков в 90-е, "не халявщик, а партнер". А будешь истерить и публично возмущаться, еще и в такой щекотливый для хозяев момент перед выборами, лично тебя сольют еще быстрее.На ту же тему: США готовы к худшему. Что не так с обещанным наступлением ВСУ
https://ukraina.ru/20230503/1045886371.html
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эксклюзив, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, нато, new york times, белый дом, запад, украина, сша, эксперты, соцсети, татьяна поп
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, New York Times, Белый дом, Запад, Украина, США, эксперты, соцсети, Татьяна Поп

Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?

16:35 31.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.
Меньше всего Зеленский во время интервью европейским медиа был похож на брошенного и обиженного. Скорее наоборот.
Дело в том, что администрация Байдена сейчас находится в самом уязвимом положении. За неделю до выборов президента США перевес голосов избирателей в пользу одного из кандидатов исчисляется считанными процентами. Штабы перешли на технологии ниже пояса, где есть место обвинениям в фашизме и личным оскорблениям.
И вот в этот самый момент Зеленский подливает масла в костёр: выходит, и войну России проигрывает не Украина, а США. Очевидно, что Зеленский, как азартный игрок, лихо отыгрывает свою партию. Однако великие державы не прощают такой самодеятельности своим подопечным. Готовят ли Зеленскому замену или ему удастся обвинить в своих ошибках западных партнеров? Разные мнения по этому поводу опубликовали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Политический аналитик Олег Постернак
Когда вы спрашивали, зачем Зеленский обнародовал "план победы", я говорил, что одна из версий его появления - доказать неспособность со стороны США и части стран Европы его поддержать, выполнить и обеспечить и тем самым выставить коллективный Запад главным "виновником" проблем фронта. А это позволяло приступить к прогреву темы мирного трека с РФ как единственно приемлемого варианта в таких координатах войны на истощение, которую Украина ресурсно и психологически не выгребает.
И вот сегодня пошли комментарии президента, которые, вероятнее всего, подтверждают домыслы о "коллективной вине" Запада. Зеленский в интервью скандинавским медиа подверг критике государства НАТО, в частности, США, за то, что они не сдержали слова по поводу обещанной военной поддержке Украины.
... Думаю, замысел Банковой состоит в том, чтобы "опрагматизировать" украинцев в вопросе принятия неприятного факта прямых переговоров Украины с РФ как неизбежного и безвариантного процесса. Этот факт должен возникнуть в сознании массового украинца как само собой разумеющийся. Трамп наступает на пятки, господа. Еще несколько дней, и реальность станет еще неувереннее.
Политический эксперт Евгений Магда
- РИА Новости, 1920, 03.05.2023
3 мая 2023, 13:13
Доверие тает. Зеленский зол из-за утечек секретных документов и начал утаивать информацию от СШАОтношения между Киевом и его главным союзником, США, испортились. Виной тому – масштабная утечка секретной информации американских спецслужб, Пентагона и Белого дома
На самом деле нам больше б помогли не "Томагавки", а бумеранги, но вряд ли кто-то про это скажет Зеленскому.
Политический публицист Сергей Дацюк
А почему фантазия так бедна? Почему сразу не попросить не "Томагавки", а ядерные ракеты, штук 20? Тогда так или иначе война бы закончилась, а зарубежная украинская диаспора сохранила бы священный грааль и генетический код нации - язык, создав Украину где-то в другом месте, потому что это проклятое. Здесь к власти и к богатству прирываются только идиоты и портят всем жизнь.
Общественный деятель Татьяна Монтян
А вообще какая-то очень странная история получается с этими "Томагавками" и предложениями Украины по их передаче. Спустя всего день, как New York Times обнародовали соответствующую информацию, [Зеленский] на пресс-конференции буквально наехал на Белый Дом: мол, как так, почему это у вас секретные сведения в прессу утекают? Мол, присутствует в украино-американских отношениях "дефицит конфиденциальности"! Да ещё заявил, что США не выполнили своих обязательств по передаче [Украине] систем ПВО, да и вообще из выделенного Конгрессом пакета помощи пока что передали лишь 10 %, и что по словам [Зеленского], "это не смешно".
Надо сказать, на моей памяти это первый столь резкий наезд [Зеленского] на "старших товарищей" из Вашингтона. Да и момент подгадали крайне удачно: до президентских выборов всего ничего, а тут президент страны, которую в Белом Доме якобы так усиленно защищают, подобные предъявы выкатывает! Причём в ситуации, когда у демов, между прочим, и без него дела не очень-то!
Кто-то, конечно, скажет, что это конспирология, но у меня закрадывается подозрение: а не решили ли зелебобики, предвидя победу Трампа, наскоро переобуться в воздухе и подсобить ему с выборами, нагадив демам в карман? И то сказать, было бы вполне, вполне в их духе!
Как бы там ни было, демарш Зеленского явно показывает, что между Белым Домом и зелебобиками отношения в последнее время сильно так себе. Что, согласитесь, тоже довольно любопытно.
Журналист Диана Панченко
Сегодня Зеленский все активнее наезжает на партнеров. Дошло даже до обвинений, что рассекретили секретные пункты его "плана", в которых он просил "Томагавки". Такую риторику навязывают и обществу. Я это вижу и в украинских СМИ, и в Х. Где украинцы требуют: "Ваше дело - давать"
И тут самое интересное: Западу нечего предложить Украине. И я не про деньги. Не про вооружение. У Запада больше нет идеи, которую можно продать. Запад не может предложить украинцам повышение уровня жизни, не может предложить промышленность, не может предложить ЕС и НАТО, не может уже даже предложить оружие...
В сказку про интеграцию уже не верят даже наивные. А многие начинают понимать, что Запад сам не справляется с собственными проблемами. Если Байден называет половину граждан США мусором, то кем он считает украинцев?
С другой стороны - у Запада нет плана относительно Украины. Развалить Россию не получилось. Инвестировать в воюющую страну никто не станет. Единственный выход - потихоньку сдавать Украину России. Потихоньку - чтобы сохранить лицо.
Все это чревато страшнейшей депрессией и фрустрацией в обществе. "Нас кинули". Выход? Искать новые ориентиры и смыслы. Если их не сможет предложить Запад, а пока не может, их сможет предложить Россия. И постепенно, очень медленно, уже простраивается фундамент для таких идей. Людям надо во что-то верить.
Общественный деятель Татьяна Поп
Ей-Богу, было лучше, когда он просто под кайфом выходил, а сейчас у актера погорелого театра явная истерика. И заявления тоже радуют – сплошные обидки и попытки куснуть руку дающего
Похныкал, что американцы слили прессе его требования дать ракеты "Томагавки", и что "между партнерами нет ничего конфиденциального". Уже получив отказ, стал в позу, что якобы не просит Запад отправить своих военных на Украину. Пожаловался, что Украина получила только 10% от допомоги, за которую проголосовал Конгресс США в 2024 году, и не все обещанные системы ПВО. Пофантазировал, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но "не хотела и не пыталась этого сделать", а не отгребла люлей за десятки километров до станции.
"Это не смешно", - топнул ножкой клоун в адрес далеких белых людей. Хотя нет, Вов, как раз смешно, если ты серьезно думал, что ты для Штатов как Леня Голубков в 90-е, "не халявщик, а партнер". А будешь истерить и публично возмущаться, еще и в такой щекотливый для хозяев момент перед выборами, лично тебя сольют еще быстрее.
На ту же тему: США готовы к худшему. Что не так с обещанным наступлением ВСУ
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийДжо БайденДональд ТрампНАТОNew York TimesБелый домЗападУкраинаСШАэкспертысоцсетиТатьяна Поп
 
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