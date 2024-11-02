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ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times

ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times - 02.11.2024 Украина.ру

ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times

Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times

2024-11-02T09:09

2024-11-02T09:09

2024-11-02T09:23

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вооруженные силы украины

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"Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - говорится в материале.Командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик уточнил, что если будут потеряны позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.В начале октября глава ДНР Денис Пушилин информировал, что бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дополнительные возможности продвижения на север ДНР.О других успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, денис пушилин, украина, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины