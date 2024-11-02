ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times - 02.11.2024 Украина.ру
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ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times
ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times - 02.11.2024 Украина.ру
ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times
Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times
2024-11-02T09:09
2024-11-02T09:23
новости
россия
денис пушилин
украина
дзержинск (торецк)
вооруженные силы украины
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"Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - говорится в материале.Командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик уточнил, что если будут потеряны позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.В начале октября глава ДНР Денис Пушилин информировал, что бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дополнительные возможности продвижения на север ДНР.О других успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
украина
дзержинск (торецк)
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новости, россия, денис пушилин, украина, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины
Новости, Россия, Денис Пушилин, Украина, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины

ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times

09:09 02.11.2024 (обновлено: 09:23 02.11.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times
"Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - говорится в материале.
Командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик уточнил, что если будут потеряны позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.
В начале октября глава ДНР Денис Пушилин информировал, что бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дополнительные возможности продвижения на север ДНР.
О других успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДенис ПушилинУкраинаДзержинск (Торецк)Вооруженные силы Украины
 
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