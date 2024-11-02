https://ukraina.ru/20241102/1058572835.html
ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times
ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times - 02.11.2024 Украина.ру
ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times
Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times
2024-11-02T09:09
2024-11-02T09:09
2024-11-02T09:23
новости
россия
денис пушилин
украина
дзержинск (торецк)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058543198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18650e4ae3d6f94a3242abac6679a662.jpg
"Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - говорится в материале.Командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик уточнил, что если будут потеряны позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.В начале октября глава ДНР Денис Пушилин информировал, что бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дополнительные возможности продвижения на север ДНР.О других успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
украина
дзержинск (торецк)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058543198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0bfb4174e6cf5579778cb864c9bb663d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, денис пушилин, украина, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины
Новости, Россия, Денис Пушилин, Украина, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины
ВСУ испугались катастрофических последствий прорыва ВС РФ на востоке Украины - New York Times
09:09 02.11.2024 (обновлено: 09:23 02.11.2024)
Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times