https://ukraina.ru/20241127/1059234317.html

Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО

Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО - 27.11.2024 Украина.ру

Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО

"Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному термоядерному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-27T03:15

2024-11-27T03:15

2024-11-27T03:15

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алексей анпилогов

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ракета

"орешник"

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Демонстрация новейшей ракеты "Орешник" означает, что Запад внезапно увидел в российской колоде то, что по-английски называется wild card, "дикую карту". Это то, что он совершенно не ожидал увидеть в российском арсенале, сообщил эксперт.Если перейти на язык математики, то конвенциональное оружие — это единицы тонн в тротиловом эквиваленте. Пример, это ФАБ-500, 1500, 3000. Ядерное же оружие это килотонны тротилового эквивалента, указал он.Анпилогов объяснил, что самые малые тактические ядерные боеприпасы это одна, две, три килотонны. То есть разница между конвенциональным и ядерным оружием составляет не разы, а порядки."Этот разрыв ставил вопрос выбора на шкале эскалации. То есть в какой момент следует переходить к применению ядерного оружия. И на это всегда провоцировали Россию", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059210518.html

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