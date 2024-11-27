Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО - 27.11.2024 Украина.ру
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Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО
Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО - 27.11.2024 Украина.ру
Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО
"Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному термоядерному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-27T03:15
2024-11-27T03:15
новости
запад
россия
алексей анпилогов
ракеты
боеприпасы
оружие
ядерное оружие
ракета
"орешник"
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Демонстрация новейшей ракеты "Орешник" означает, что Запад внезапно увидел в российской колоде то, что по-английски называется wild card, "дикую карту". Это то, что он совершенно не ожидал увидеть в российском арсенале, сообщил эксперт.Если перейти на язык математики, то конвенциональное оружие — это единицы тонн в тротиловом эквиваленте. Пример, это ФАБ-500, 1500, 3000. Ядерное же оружие это килотонны тротилового эквивалента, указал он.Анпилогов объяснил, что самые малые тактические ядерные боеприпасы это одна, две, три килотонны. То есть разница между конвенциональным и ядерным оружием составляет не разы, а порядки."Этот разрыв ставил вопрос выбора на шкале эскалации. То есть в какой момент следует переходить к применению ядерного оружия. И на это всегда провоцировали Россию", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, алексей анпилогов, ракеты, боеприпасы, оружие, ядерное оружие, ракета, "орешник", сво, свобода слова, спецоперация
Новости, Запад, Россия, Алексей Анпилогов, ракеты, боеприпасы, оружие, Ядерное оружие, Ракета, "Орешник", СВО, свобода слова, Спецоперация

Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО

03:15 27.11.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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"Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному термоядерному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Демонстрация новейшей ракеты "Орешник" означает, что Запад внезапно увидел в российской колоде то, что по-английски называется wild card, "дикую карту". Это то, что он совершенно не ожидал увидеть в российском арсенале, сообщил эксперт.
"Если мы переходим к военной составляющей, то "Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному для всех сторон глобальному термоядерному конфликту", — отметил Анпилогов.
Если перейти на язык математики, то конвенциональное оружие — это единицы тонн в тротиловом эквиваленте. Пример, это ФАБ-500, 1500, 3000. Ядерное же оружие это килотонны тротилового эквивалента, указал он.
Анпилогов объяснил, что самые малые тактические ядерные боеприпасы это одна, две, три килотонны. То есть разница между конвенциональным и ядерным оружием составляет не разы, а порядки.
"Этот разрыв ставил вопрос выбора на шкале эскалации. То есть в какой момент следует переходить к применению ядерного оружия. И на это всегда провоцировали Россию", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
О том, что сделает Трамп после инаугурации: толкнет мир к ядерной зиме или найдет компромисс с Россией — в материале 57 дней спустя. Эдуард Лозанский о том, остановит ли Трамп ядерный апокалипсис и войну на Украине на сайте Украина.ру.
Родион Мирошник интервью
Вчера, 12:24
Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУПоявляются данные о том, что наемники ВСУ за несколько дней до того, как Селидово в Донецкой Народной Республике освободили вооруженные силы РФ, начали жестоко расправляться с мирным населением города.
 
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