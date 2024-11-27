Анпилогов объяснил, как "Орешник" стал важным промежуточным звеном между конвенциональным оружием и ТЯО
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
"Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному термоядерному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Демонстрация новейшей ракеты "Орешник" означает, что Запад внезапно увидел в российской колоде то, что по-английски называется wild card, "дикую карту". Это то, что он совершенно не ожидал увидеть в российском арсенале, сообщил эксперт.
"Если мы переходим к военной составляющей, то "Орешник" — это недостающее звено между средствами классического сдерживания и вариантами использования тактического ядерного оружия, которые приводят к разрушительному для всех сторон глобальному термоядерному конфликту", — отметил Анпилогов.
Если перейти на язык математики, то конвенциональное оружие — это единицы тонн в тротиловом эквиваленте. Пример, это ФАБ-500, 1500, 3000. Ядерное же оружие это килотонны тротилового эквивалента, указал он.
Анпилогов объяснил, что самые малые тактические ядерные боеприпасы это одна, две, три килотонны. То есть разница между конвенциональным и ядерным оружием составляет не разы, а порядки.
"Этот разрыв ставил вопрос выбора на шкале эскалации. То есть в какой момент следует переходить к применению ядерного оружия. И на это всегда провоцировали Россию", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
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