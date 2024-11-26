Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в Купянске - 26.11.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в Купянске
Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в Купянске - 26.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в Купянске
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-11-26T18:15
2024-11-26T18:15
спецоперация
оскол
харьков
белгород
алексей самойлов
вооруженные силы украины
украина.ру
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По имеющейся информации, части ВС РФ форсировали Оскол севернее Купянска в Харьковской области.С военной точки зрения логично, что кроме расширения плацдарма и закрепления на нем наши обойдут Купянск и перережут дорогу на Шевченково-Чугуев-Харьков, заблокировав его снабжение. Далее они должны пройти вниз до Оскольского водохранилища до Сеньково и Кругляковки.Если у наших хватит сил, то части ВСУ, которые находятся в кармане на левом берегу Оскола, в центре которого находится Ковшаровка, окажутся в большом котле. Украинским частям будет тяжело, так как им придется сдерживать наступление с востока, а на правом берегу уже будут наши войска. Но надо понимать, что ВСУ будут предпринимать попытки прорыва и атак нашего плацдарма с Харьковского направления. Все будет зависеть от того, какие силы наши будут вводить, чтобы замкнуть Ковшаровский котел.Но в нашу пользу может сыграть то, что в этом районе есть хорошие рокадные дороги (дороги вдоль линии фронта), как раз вдоль водохранилища.Но для замыкания котла с Ковшаровкой в центре придется пройти около 20 километров, это уже операция армейского уровня. Скорее всего, наши разберутся сначала с Купянском, блокируют его, а потом будут двигаться на юг вдоль Оскола к водохранилищу.Кроме того, украинские источники также сообщают о появлении наших диверсионно-разведывательных групп в районе Гоптовки и Казачьей Лопани.Однако Вряд ли наши части, которые действовали в этом направлении, можно назвать ДРГ. Это, скорее, разведывательно-штурмовые подразделения, численностью до роты, которые были посажены на технику. Они рывками прощупывают наличие инженерно-технических, минных заграждений, количество и качество личного состава.Все это происходит вдоль дорог. В районе Великой Писаревки, например, идет дорога на Ахтырку, от Белгорода. Также наши зашли со стороны Сотницкого Казачка. Здесь, видимо, сам рельеф местности позволяет осуществить маневр подразделений. То есть идет прощупывание границы. Украинская сторона вынуждена гадать, где наши совершат прорыв.
https://ukraina.ru/20241125/1059204336.html
оскол
харьков
белгород
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, оскол, харьков, белгород, алексей самойлов, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Оскол, Харьков, Белгород, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в Купянске

18:15 26.11.2024
 
© Украина.руАлексей Самойлов карта
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
По имеющейся информации, части ВС РФ форсировали Оскол севернее Купянска в Харьковской области.
С военной точки зрения логично, что кроме расширения плацдарма и закрепления на нем наши обойдут Купянск и перережут дорогу на Шевченково-Чугуев-Харьков, заблокировав его снабжение. Далее они должны пройти вниз до Оскольского водохранилища до Сеньково и Кругляковки.
Если у наших хватит сил, то части ВСУ, которые находятся в кармане на левом берегу Оскола, в центре которого находится Ковшаровка, окажутся в большом котле. Украинским частям будет тяжело, так как им придется сдерживать наступление с востока, а на правом берегу уже будут наши войска.
Но надо понимать, что ВСУ будут предпринимать попытки прорыва и атак нашего плацдарма с Харьковского направления. Все будет зависеть от того, какие силы наши будут вводить, чтобы замкнуть Ковшаровский котел.
Но в нашу пользу может сыграть то, что в этом районе есть хорошие рокадные дороги (дороги вдоль линии фронта), как раз вдоль водохранилища.
Но для замыкания котла с Ковшаровкой в центре придется пройти около 20 километров, это уже операция армейского уровня. Скорее всего, наши разберутся сначала с Купянском, блокируют его, а потом будут двигаться на юг вдоль Оскола к водохранилищу.
Кроме того, украинские источники также сообщают о появлении наших диверсионно-разведывательных групп в районе Гоптовки и Казачьей Лопани.
Однако Вряд ли наши части, которые действовали в этом направлении, можно назвать ДРГ. Это, скорее, разведывательно-штурмовые подразделения, численностью до роты, которые были посажены на технику. Они рывками прощупывают наличие инженерно-технических, минных заграждений, количество и качество личного состава.
Все это происходит вдоль дорог. В районе Великой Писаревки, например, идет дорога на Ахтырку, от Белгорода. Также наши зашли со стороны Сотницкого Казачка. Здесь, видимо, сам рельеф местности позволяет осуществить маневр подразделений. То есть идет прощупывание границы. Украинская сторона вынуждена гадать, где наши совершат прорыв.
СВО
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ЛНР
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Вчера, 19:15
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия возьмет Великую Новоселку по образцу Угледара, а не БахмутаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияОсколХарьковБелгородАлексей СамойловВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
18:51СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС
18:15Военный эксперт Алексей Самойлов: Плацдарм на Осколе дает возможность создать котел для ВСУ в Купянске
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