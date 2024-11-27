https://ukraina.ru/20241127/1059219901.html

Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем

Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем - 27.11.2024 Украина.ру

Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем

Чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Но Россия точно выстоит на Украине и получит все, что ей необходимо в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2024-11-27T04:00

2024-11-27T04:00

2024-11-27T04:00

новости

россия

китай

юрий баранчик

дональд трамп

джо байден

европа

сво

детали

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_389903b28cadcb264825cdb48ae42908.jpg

Команда президента США Джозефа Байдена из чувства мести пытается "подложить свинью" вновь избранному Дональду Трампу. Но нужно понимать, что главная проблема США – не Россия и не Украина, а Китай, отметил эксперт.Эскалация на Украине никак не поможет Вашингтону разобраться с Пекином, указал политолог.Во-вторых, по мнению политолога, эскалация на Украине не может дойти до такого порога, чтобы после инаугурации Трамп не смог отвернуть назад. У него появятся полномочия, он всех успокоит, и Россия сможет вести с ним диалог, указал он.В целом ситуация на ближайшие три-шесть месяцев складывается для России неплохо. И очень хорошо, что мы ответили, сказал эксперт."Эксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство. Последуют и другие акции. Я даже не исключаю ударов по военным объектам на территории Польши и Румынии, с которых идет поставка оружия на Украину", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059214348.html

россия

китай

европа

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, юрий баранчик, дональд трамп, джо байден, европа, сво, детали, спецоперация, кнр (китай)