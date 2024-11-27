https://ukraina.ru/20241127/1059219901.html
Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем
Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем - 27.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем
Чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Но Россия точно выстоит на Украине и получит все, что ей необходимо в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2024-11-27T04:00
2024-11-27T04:00
2024-11-27T04:00
новости
россия
китай
юрий баранчик
дональд трамп
джо байден
европа
сво
детали
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_389903b28cadcb264825cdb48ae42908.jpg
Команда президента США Джозефа Байдена из чувства мести пытается "подложить свинью" вновь избранному Дональду Трампу. Но нужно понимать, что главная проблема США – не Россия и не Украина, а Китай, отметил эксперт.Эскалация на Украине никак не поможет Вашингтону разобраться с Пекином, указал политолог.Во-вторых, по мнению политолога, эскалация на Украине не может дойти до такого порога, чтобы после инаугурации Трамп не смог отвернуть назад. У него появятся полномочия, он всех успокоит, и Россия сможет вести с ним диалог, указал он.В целом ситуация на ближайшие три-шесть месяцев складывается для России неплохо. И очень хорошо, что мы ответили, сказал эксперт."Эксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство. Последуют и другие акции. Я даже не исключаю ударов по военным объектам на территории Польши и Румынии, с которых идет поставка оружия на Украину", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241126/1059214348.html
россия
китай
европа
кнр (китай)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34995e44cdc8154c158499df4f3f969b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, юрий баранчик, дональд трамп, джо байден, европа, сво, детали, спецоперация, кнр (китай)
Новости, Россия, Китай, Юрий Баранчик, Дональд Трамп, Джо Байден, Европа, СВО, детали, Спецоперация, КНР (Китай)
Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем
Чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Но Россия точно выстоит на Украине и получит все, что ей необходимо в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик