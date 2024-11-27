Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем - 27.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем
Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем - 27.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем
Чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Но Россия точно выстоит на Украине и получит все, что ей необходимо в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2024-11-27T04:00
2024-11-27T04:00
новости
россия
китай
юрий баранчик
дональд трамп
джо байден
европа
сво
детали
спецоперация
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Команда президента США Джозефа Байдена из чувства мести пытается "подложить свинью" вновь избранному Дональду Трампу. Но нужно понимать, что главная проблема США – не Россия и не Украина, а Китай, отметил эксперт.Эскалация на Украине никак не поможет Вашингтону разобраться с Пекином, указал политолог.Во-вторых, по мнению политолога, эскалация на Украине не может дойти до такого порога, чтобы после инаугурации Трамп не смог отвернуть назад. У него появятся полномочия, он всех успокоит, и Россия сможет вести с ним диалог, указал он.В целом ситуация на ближайшие три-шесть месяцев складывается для России неплохо. И очень хорошо, что мы ответили, сказал эксперт."Эксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство. Последуют и другие акции. Я даже не исключаю ударов по военным объектам на территории Польши и Румынии, с которых идет поставка оружия на Украину", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, юрий баранчик, дональд трамп, джо байден, европа, сво, детали, спецоперация, кнр (китай)
Новости, Россия, Китай, Юрий Баранчик, Дональд Трамп, Джо Байден, Европа, СВО, детали, Спецоперация, КНР (Китай)

Эксперт: Россия выстоит на Украине и получит все нужное от Европы, пока США будут разбираться с Китаем

04:00 27.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. Но Россия точно выстоит на Украине и получит все, что ей необходимо в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Команда президента США Джозефа Байдена из чувства мести пытается "подложить свинью" вновь избранному Дональду Трампу. Но нужно понимать, что главная проблема США – не Россия и не Украина, а Китай, отметил эксперт.
Эскалация на Украине никак не поможет Вашингтону разобраться с Пекином, указал политолог.
"Во-первых, чем позже Америка вступит в открытое противостояние с КНР, тем больше у них будет проблем на этом направлении. А мы на Украине точно выстоим и получим в Европе все, что хотим", — подчеркнул Баранчик.
Во-вторых, по мнению политолога, эскалация на Украине не может дойти до такого порога, чтобы после инаугурации Трамп не смог отвернуть назад. У него появятся полномочия, он всех успокоит, и Россия сможет вести с ним диалог, указал он.
В целом ситуация на ближайшие три-шесть месяцев складывается для России неплохо. И очень хорошо, что мы ответили, сказал эксперт.
"Эксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство. Последуют и другие акции. Я даже не исключаю ударов по военным объектам на территории Польши и Румынии, с которых идет поставка оружия на Украину", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:27
Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну Ну, наконец-то Белый дом признал, что США разрешили неонацистскому режиму Владимира Зеленского использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области. И не только по ней, но и "рядом с ней".
 
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