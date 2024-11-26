https://ukraina.ru/20241126/1059230951.html

Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской области. Итоги 26 ноября

Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской области. Итоги 26 ноября - 26.11.2024 Украина.ру

Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской области. Итоги 26 ноября

ВСУ обстреляли Херсонскую и Курские области, в том числе и дальнобойными западными ракетами; на Украине продолжают борьбу со схемами уклонения

2024-11-26T18:05

2024-11-26T18:05

2024-11-26T18:05

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Новые территорииВо вторник, 26 ноября, под обстрел попала Новая Каховка в Херсонской области. Из 120-мм миномётов был обстрелян пассажирский автобус, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."К сожалению, трагедия унесла жизни четверых наших земляков, ещё семь человек получили ранения различной степени тяжести. Медики делают всё возможное, чтобы спасти пострадавших, оказав им необходимую помощь. Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке", — написал он в своём телеграм-канале.Позднее трагедию прокомментировали в Минздраве Херсонской области.По словам министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата, все пострадавшие получили осколочные ранения. Состояние одного пациента с травматической ампутацией обеих голеней тяжёлое — на данный врачи проводят оперативное вмешательство. Еще один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение с осколочным ранением стопы — врачи оценивают его состояние как лёгкой степени тяжести. Одна из пострадавших была доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии — к несчастью, полученные травмы были несовместимы с жизнью.К вечеру количество пострадавших увеличилось до 17 человек. Когда бригады скорой помощи прибыли на место происшествия, сами попали под повторный обстрел."Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь – ситуация находится по моим личным контролем", — отметил Сат.Также во вторник пресс-служба администрации Новокаховского округа сообщила о покушении украинских военных на главу округа Виталия Гуру."Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима", – сказано в сообщении.Автомобили серьезно повреждены, при этом никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.В Донецке 26 ноября задержали четверых иностранцев, пропагандировавших радикальный ислам среди местного населения.По данным УФСБ по Донецкой Народной Республике, было принято решение о принудительном выдворении мигрантов за пределы страны.Ворошиловский межрайонный суд привлек иностранцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию.Дальнобойные ракетыКурская область была обстреляна дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает Минобороны РФ."25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "ATACMS" американского производства", - сказано в сообщении.В военном ведомстве уточняют, что готовятся ответные действия.Депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев тем временем сообщил, что Парламентская ассамблея (ПА) НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине западные дальнобойные ракеты "для сдерживания и самозащиты".Речь идёт, в частности, об американских баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров "Томагавк", уточнил он.В первой половине дня во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что Запад услышал Владимира Путина после испытаний "Орешника"."Достаточно четко была озвучена позиция Российской Федерации, она была озвучена президентом Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада", — сказал он в ходе брифинга.Ракетой "Орешник" ВС РФ 21 ноября атаковали днепропетровский завод "Южмаш".Студентов – на фронтЗамминистра образования Украины Михаил Винницкий во вторник написал в соцсетях, что с апреля по август 2024 года из разных украинских вузов были отчислены 3,5 тысячи мужчин-студентов старше 30-ти лет."Причины отчисления – неуспеваемость, неявка на занятиях, прочее. Очевидно, что отчислены те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус во избежание других обязанностей", - пишет Винницкий.Он настаивает на том, что речь идёт исключительно о мужчинах, которые поступили в вузы не для того, чтобы получить высшее образование, а для того, чтобы иметь бронь от мобилизации.По данным украинских спецслужб, это – одна из популярных схем уклонения.Ранее СБУ задержала за помощь уклонистам ректора частного университета в Закарпатье, до этого – директора финансового колледжа в Киевской области, который, по подозрению следствия, задним числом зачислял мужчин в аспирантуру.Громче всего освещалось дело Людмилы Несух, ректора Восточно-европейского славянского университета в Черновцах. Она, по версии СБУ, фиктивно зачислила на учёбу более 300 мужчин за вознаграждение от 500 до 1500 евро.Также о схемах уклонения украинских мужчин от службы в ВСУ - в материале В Одессе опять вскрыли коррупцию, и снова в МСЭК с уклонистами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240923/1057626220.html

https://ukraina.ru/20241126/1059222921.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, курская область, дмитрий песков, владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сбу, обстрелы, херсонская область