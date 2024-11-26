ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших - 26.11.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших
ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших - 26.11.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших
Следком России зафиксировал очередные преступления ВСУ, совершенные в отношении мирного населения Херсонской области. Об этом 26 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2024-11-26T18:05
2024-11-26T18:06
новости
новая каховка
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
ск рф
всу
военные преступления
кассетные боеприпасы
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"Противник обстрелял населенный пункт Новая Каховка, использовав боеприпас, предположительно с кассетной боевой частью. В результате попадания снаряда погибли 4 мирных жителя, еще не менее 12 человек получили ранения", — сообщил следователь СК России.Обстрелу также подвергся жилой массив Голопристанского района. В результате чего осколочные ранения получил мужчина 1972 года рождения.В социальных сетях опубликовали видео последствий обстрелов Новой Каховки. На них видны погибшие мирные жители – мужчины и женщины, в том числе пожилые. Пассажирский автобус изрешечён осколками.Прибывшие на место обстрела для оказания медицинской помощи атаковали дроны ВСУ. Как минимум два автомобиля повреждено около автобусной остановки с погибшими людьми – об этом тоже свидетельствуют опубликованные видеозаписи.Обстрел и атаку дронов подтвердил глава российского региона Владимир Сальдо."Удар был нанесен точно, а значит, место было пристреляно. Значит, ждали, когда автобус остановится на остановке, чтобы таким бесчеловечным методом произвести нападение", — сообщил губернатор в комментарии Zvezdanews.Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил соболезнования погибшим и пообещал всестороннюю помощь пострадавшим. Он выразил уверенность в возмездии."Позор нынешних убийц ВСУ, которые воюют с мирными населением, останется в веках! Все последующие поколения некогда одного народа украинского будут помнить о том, как прикрываясь демократическими свободами, бывшие родственники и соседи прицельно расстреливали "своих же". Отправляли по ним Хаймерсы, наводили дроны, бросали взрывчатку. Этот позор невозможно будет ни смыть, ни забыть", - заявил Кастюкевич.Сенатор задался вопросом: С каких пор автобус или Скорая помощь стали "объектом критической инфраструктуры" или "военным обьектом"?"Они намеренно бьют по людям. По гражданским. И это удары трусов, которых загнали в угол, как бешеных зверей", - отметил Кастюкевич.Ранее в новостях: В Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо Ранее на эту тему: "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
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новости, новая каховка, россия, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, ск рф, всу, военные преступления, кассетные боеприпасы, обстрелы, дроны, мирные жители
Новости, Новая Каховка, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, кассетные боеприпасы, обстрелы, дроны, мирные жители

ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших

18:05 26.11.2024 (обновлено: 18:06 26.11.2024)
 
Новая Каховка. Последствия обстрела ВСУ кассетными боеприпасами автобусной остановки
Новая Каховка. Последствия обстрела ВСУ кассетными боеприпасами автобусной остановки
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Следком России зафиксировал очередные преступления ВСУ, совершенные в отношении мирного населения Херсонской области. Об этом 26 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
"Противник обстрелял населенный пункт Новая Каховка, использовав боеприпас, предположительно с кассетной боевой частью. В результате попадания снаряда погибли 4 мирных жителя, еще не менее 12 человек получили ранения", — сообщил следователь СК России.
Обстрелу также подвергся жилой массив Голопристанского района. В результате чего осколочные ранения получил мужчина 1972 года рождения.
В социальных сетях опубликовали видео последствий обстрелов Новой Каховки. На них видны погибшие мирные жители – мужчины и женщины, в том числе пожилые. Пассажирский автобус изрешечён осколками.
Прибывшие на место обстрела для оказания медицинской помощи атаковали дроны ВСУ. Как минимум два автомобиля повреждено около автобусной остановки с погибшими людьми – об этом тоже свидетельствуют опубликованные видеозаписи.
Обстрел и атаку дронов подтвердил глава российского региона Владимир Сальдо.
"Удар был нанесен точно, а значит, место было пристреляно. Значит, ждали, когда автобус остановится на остановке, чтобы таким бесчеловечным методом произвести нападение", — сообщил губернатор в комментарии Zvezdanews.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил соболезнования погибшим и пообещал всестороннюю помощь пострадавшим. Он выразил уверенность в возмездии.
"Позор нынешних убийц ВСУ, которые воюют с мирными населением, останется в веках!
Все последующие поколения некогда одного народа украинского будут помнить о том, как прикрываясь демократическими свободами, бывшие родственники и соседи прицельно расстреливали "своих же". Отправляли по ним Хаймерсы, наводили дроны, бросали взрывчатку. Этот позор невозможно будет ни смыть, ни забыть", - заявил Кастюкевич.
Сенатор задался вопросом: С каких пор автобус или Скорая помощь стали "объектом критической инфраструктуры" или "военным обьектом"?
"Они намеренно бьют по людям. По гражданским. И это удары трусов, которых загнали в угол, как бешеных зверей", - отметил Кастюкевич.
Ранее в новостях: В Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо
Ранее на эту тему: "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
 
НовостиНовая КаховкаРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСК РФВСУВоенные преступлениякассетные боеприпасыобстрелыдронымирные жители
 
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