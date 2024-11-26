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ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших

ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших - 26.11.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших

Следком России зафиксировал очередные преступления ВСУ, совершенные в отношении мирного населения Херсонской области. Об этом 26 ноября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2024-11-26T18:05

2024-11-26T18:05

2024-11-26T18:06

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"Противник обстрелял населенный пункт Новая Каховка, использовав боеприпас, предположительно с кассетной боевой частью. В результате попадания снаряда погибли 4 мирных жителя, еще не менее 12 человек получили ранения", — сообщил следователь СК России.Обстрелу также подвергся жилой массив Голопристанского района. В результате чего осколочные ранения получил мужчина 1972 года рождения.В социальных сетях опубликовали видео последствий обстрелов Новой Каховки. На них видны погибшие мирные жители – мужчины и женщины, в том числе пожилые. Пассажирский автобус изрешечён осколками.Прибывшие на место обстрела для оказания медицинской помощи атаковали дроны ВСУ. Как минимум два автомобиля повреждено около автобусной остановки с погибшими людьми – об этом тоже свидетельствуют опубликованные видеозаписи.Обстрел и атаку дронов подтвердил глава российского региона Владимир Сальдо."Удар был нанесен точно, а значит, место было пристреляно. Значит, ждали, когда автобус остановится на остановке, чтобы таким бесчеловечным методом произвести нападение", — сообщил губернатор в комментарии Zvezdanews.Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил соболезнования погибшим и пообещал всестороннюю помощь пострадавшим. Он выразил уверенность в возмездии."Позор нынешних убийц ВСУ, которые воюют с мирными населением, останется в веках! Все последующие поколения некогда одного народа украинского будут помнить о том, как прикрываясь демократическими свободами, бывшие родственники и соседи прицельно расстреливали "своих же". Отправляли по ним Хаймерсы, наводили дроны, бросали взрывчатку. Этот позор невозможно будет ни смыть, ни забыть", - заявил Кастюкевич.Сенатор задался вопросом: С каких пор автобус или Скорая помощь стали "объектом критической инфраструктуры" или "военным обьектом"?"Они намеренно бьют по людям. По гражданским. И это удары трусов, которых загнали в угол, как бешеных зверей", - отметил Кастюкевич.Ранее в новостях: В Каховке ВСУ обстреляли больницу и жилой дом — Сальдо Ранее на эту тему: "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

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новости, новая каховка, россия, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, ск рф, всу, военные преступления, кассетные боеприпасы, обстрелы, дроны, мирные жители