https://ukraina.ru/20241127/1059212935.html

Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце

Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце - 27.11.2024 Украина.ру

Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце

Если Запад снова устроит провокацию с ракетными ударами по территории России, которые приведут к серьезным людским потерям, то ответ будет более чем соразмерен. "ксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство западных лидеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2024-11-27T03:30

2024-11-27T03:30

2024-11-27T03:30

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запад

россия

юрий баранчик

украина

"орешник"

ракеты

польша

румыния

оружие

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Вся история противостояния Российского государства с англосаксами – это история мелких порезов, рассказал эксперт, отметив, что Россия – это "большой медведь, которого кусают и кусают, а потом он берет и смахивает с себя свору собак".Он выразил уверенность, что если Запад снова устроит провокацию с ракетными ударами по территории России, которые приведут к серьезным людским потерям, то ответ будет более чем соразмерен.По словам политолога, эксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство западных лидеров. Последуют и другие акции, добавил он."Я даже не исключаю ударов по военным объектам на территории Польши и Румынии, с которых идет поставка оружия на Украину. Удары по Жешуву и Констанце будут уже не фигурой речи, а реальностью. От техники, которая там складируется, ничего не останется", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059210518.html

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