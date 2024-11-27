Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце
Если Запад снова устроит провокацию с ракетными ударами по территории России, которые приведут к серьезным людским потерям, то ответ будет более чем соразмерен. "ксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство западных лидеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Вся история противостояния Российского государства с англосаксами – это история мелких порезов, рассказал эксперт, отметив, что Россия – это "большой медведь, которого кусают и кусают, а потом он берет и смахивает с себя свору собак".
"Мы как великая держава не можем реагировать на каждый чих [Запада]. Иначе мы просто зачихаемся. <...> Мы прекрасно знаем, кто стоит за Украиной. Вопрос в том, куда бить. А тут у нашего руководства гораздо больше информации, чем у нас с вами", — указал Баранчик.
Он выразил уверенность, что если Запад снова устроит провокацию с ракетными ударами по территории России, которые приведут к серьезным людским потерям, то ответ будет более чем соразмерен.
По словам политолога, эксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство западных лидеров. Последуют и другие акции, добавил он.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.
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