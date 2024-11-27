Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце - 27.11.2024 Украина.ру
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Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце
Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце - 27.11.2024 Украина.ру
Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце
Если Запад снова устроит провокацию с ракетными ударами по территории России, которые приведут к серьезным людским потерям, то ответ будет более чем соразмерен. "ксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство западных лидеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2024-11-27T03:30
2024-11-27T03:30
новости
запад
россия
юрий баранчик
украина
"орешник"
ракеты
польша
румыния
оружие
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Вся история противостояния Российского государства с англосаксами – это история мелких порезов, рассказал эксперт, отметив, что Россия – это "большой медведь, которого кусают и кусают, а потом он берет и смахивает с себя свору собак".Он выразил уверенность, что если Запад снова устроит провокацию с ракетными ударами по территории России, которые приведут к серьезным людским потерям, то ответ будет более чем соразмерен.По словам политолога, эксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство западных лидеров. Последуют и другие акции, добавил он."Я даже не исключаю ударов по военным объектам на территории Польши и Румынии, с которых идет поставка оружия на Украину. Удары по Жешуву и Констанце будут уже не фигурой речи, а реальностью. От техники, которая там складируется, ничего не останется", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, юрий баранчик, украина, "орешник", ракеты, польша, румыния, оружие, поставки, ракетный удар, сво, спецоперация, детали
Новости, Запад, Россия, Юрий Баранчик, Украина, "Орешник", ракеты, Польша, Румыния, оружие, поставки, ракетный удар, СВО, Спецоперация, детали

Политолог: если Запад устроит новую ракетную провокацию, то в ответ может прилететь по Жешуву и Констанце

03:30 27.11.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Если Запад снова устроит провокацию с ракетными ударами по территории России, которые приведут к серьезным людским потерям, то ответ будет более чем соразмерен. "ксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство западных лидеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Вся история противостояния Российского государства с англосаксами – это история мелких порезов, рассказал эксперт, отметив, что Россия – это "большой медведь, которого кусают и кусают, а потом он берет и смахивает с себя свору собак".

"Мы как великая держава не можем реагировать на каждый чих [Запада]. Иначе мы просто зачихаемся. <...> Мы прекрасно знаем, кто стоит за Украиной. Вопрос в том, куда бить. А тут у нашего руководства гораздо больше информации, чем у нас с вами", — указал Баранчик.

Он выразил уверенность, что если Запад снова устроит провокацию с ракетными ударами по территории России, которые приведут к серьезным людским потерям, то ответ будет более чем соразмерен.
По словам политолога, эксперимент с "Орешником" - это только один способ привести их в чувство западных лидеров. Последуют и другие акции, добавил он.
"Я даже не исключаю ударов по военным объектам на территории Польши и Румынии, с которых идет поставка оружия на Украину. Удары по Жешуву и Констанце будут уже не фигурой речи, а реальностью. От техники, которая там складируется, ничего не останется", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара на сайте Украина.ру.
Родион Мирошник интервью
Вчера, 12:24
Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУПоявляются данные о том, что наемники ВСУ за несколько дней до того, как Селидово в Донецкой Народной Республике освободили вооруженные силы РФ, начали жестоко расправляться с мирным населением города.
 
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