У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Если говорить о политико-психологических аспектах войны на Украине, то решение ударить по Южмашу "Орешником" было принято, чтобы показать Западу реальные возможности России, а не те, о которых он думал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Ранее, в ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
По словам эксперта, отправной точкой того, что Москва стала отвечать на различные провокации Запада, стало применение дальнобойных ракет по территории России. Безусловно, удары по Брянской и Курской области стали очередными "уколами русского медведя", считает он.
"Я согласен, что мы могли и на это не отвечать. Но если мы говорим о политико-психологических аспектах войны России и Запада на Украине, было принято решение ударить, чтобы показать Западу наши реальные возможности, а не те, о которых он думал", — подчеркнул Баранчик.
Сначала вражеские СМИ писали о ракете "Рубеж". А Россия нанесла удар "Орешником" с гиперзвуковыми блоками, о котором западная разведка ничего не знала. Удары по Южмашу прекрасно показали, что у украинской ПРО нет никаких шансов защититься от этого оружия, указал он.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концуПрямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых прямо сейчас ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска. Киевский режим вполне может нанести массированные удары по нашим ключевым объектам (для этого хватит дронов и "Хаймарсов"), чтобы ослепить нас и завести сюда крупную группировку