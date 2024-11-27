У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска - 27.11.2024 Украина.ру
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У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска
У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска - 27.11.2024 Украина.ру
У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска
Если говорить о политико-психологических аспектах войны на Украине, то решение ударить по Южмашу "Орешником" было принято, чтобы показать Западу реальные возможности России, а не те, о которых он думал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2024-11-27T03:45
2024-11-27T03:45
россия
новости
запад
украина
юрий баранчик
владимир путин
"орешник"
ракеты
дальнобойные ракеты
киев
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Ранее, в ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.По словам эксперта, отправной точкой того, что Москва стала отвечать на различные провокации Запада, стало применение дальнобойных ракет по территории России. Безусловно, удары по Брянской и Курской области стали очередными "уколами русского медведя", считает он.Сначала вражеские СМИ писали о ракете "Рубеж". А Россия нанесла удар "Орешником" с гиперзвуковыми блоками, о котором западная разведка ничего не знала. Удары по Южмашу прекрасно показали, что у украинской ПРО нет никаких шансов защититься от этого оружия, указал он."Мы можем ударить не только по Днепропетровску, а по Одессе и по Киеву. Если мы запустим по Банковой шесть блоков, от нее мало что останется. Более того, судя по дальнобойности этой ракеты, мы достанем до всех европейских столиц: Париж, Лондон, Берлин", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
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россия, новости, запад, украина, юрий баранчик, владимир путин, "орешник", ракеты, дальнобойные ракеты, киев, днепропетровск, одесса, южмаш, сво, детали, спецоперация
Россия, Новости, Запад, Украина, Юрий Баранчик, Владимир Путин, "Орешник", ракеты, дальнобойные ракеты, Киев, Днепропетровск, Одесса, Южмаш, СВО, детали, Спецоперация

У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска

03:45 27.11.2024
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
© соцсети
Читать в
Если говорить о политико-психологических аспектах войны на Украине, то решение ударить по Южмашу "Орешником" было принято, чтобы показать Западу реальные возможности России, а не те, о которых он думал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Ранее, в ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
По словам эксперта, отправной точкой того, что Москва стала отвечать на различные провокации Запада, стало применение дальнобойных ракет по территории России. Безусловно, удары по Брянской и Курской области стали очередными "уколами русского медведя", считает он.
"Я согласен, что мы могли и на это не отвечать. Но если мы говорим о политико-психологических аспектах войны России и Запада на Украине, было принято решение ударить, чтобы показать Западу наши реальные возможности, а не те, о которых он думал", — подчеркнул Баранчик.
Сначала вражеские СМИ писали о ракете "Рубеж". А Россия нанесла удар "Орешником" с гиперзвуковыми блоками, о котором западная разведка ничего не знала. Удары по Южмашу прекрасно показали, что у украинской ПРО нет никаких шансов защититься от этого оружия, указал он.
"Мы можем ударить не только по Днепропетровску, а по Одессе и по Киеву. Если мы запустим по Банковой шесть блоков, от нее мало что останется. Более того, судя по дальнобойности этой ракеты, мы достанем до всех европейских столиц: Париж, Лондон, Берлин", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
Михаил Амерберг интервью
Вчера, 07:00
Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концуПрямо сейчас в Одесской области нет украинских группировок, готовых прямо сейчас ворваться в Приднестровье. Но противник все равно не выводит оттуда войска. Киевский режим вполне может нанести массированные удары по нашим ключевым объектам (для этого хватит дронов и "Хаймарсов"), чтобы ослепить нас и завести сюда крупную группировку
 
РоссияНовостиЗападУкраинаЮрий БаранчикВладимир Путин"Орешник"ракетыдальнобойные ракетыКиевДнепропетровскОдессаЮжмашСВОдеталиСпецоперация
 
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