https://ukraina.ru/20241127/1059209345.html

У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска

У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска - 27.11.2024 Украина.ру

У украинской ПРО нет шансов: политолог о том, куда еще может прилететь "Орешник" после Днепропетровска

Если говорить о политико-психологических аспектах войны на Украине, то решение ударить по Южмашу "Орешником" было принято, чтобы показать Западу реальные возможности России, а не те, о которых он думал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2024-11-27T03:45

2024-11-27T03:45

2024-11-27T03:45

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"орешник"

ракеты

дальнобойные ракеты

киев

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Ранее, в ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.По словам эксперта, отправной точкой того, что Москва стала отвечать на различные провокации Запада, стало применение дальнобойных ракет по территории России. Безусловно, удары по Брянской и Курской области стали очередными "уколами русского медведя", считает он.Сначала вражеские СМИ писали о ракете "Рубеж". А Россия нанесла удар "Орешником" с гиперзвуковыми блоками, о котором западная разведка ничего не знала. Удары по Южмашу прекрасно показали, что у украинской ПРО нет никаких шансов защититься от этого оружия, указал он."Мы можем ударить не только по Днепропетровску, а по Одессе и по Киеву. Если мы запустим по Банковой шесть блоков, от нее мало что останется. Более того, судя по дальнобойности этой ракеты, мы достанем до всех европейских столиц: Париж, Лондон, Берлин", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Михаила Поликарпова: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241126/1059203093.html

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