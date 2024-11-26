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СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС

СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС - 26.11.2024 Украина.ру

СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС

Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ Павла Барышева. Он обвинён в мошенничестве, сообщает СК РФ.

2024-11-26T18:51

2024-11-26T18:51

2024-11-26T18:51

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Павел Барышев обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а таже в фальсификации доказательств в суде.Следственным комитетом Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Павла Барышева. Он (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ).Там также отмечено, что на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.Дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд после того, как с материалами ознакомится бывший заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.Ранее на эту тему: Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело Также в сентябре были Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова Накануне Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу Незадолго до этого были Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказа

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новости, россия, ск рф, следственный комитет, мошенничество, коррупция, мчс рф, квартира, квартирный вопрос