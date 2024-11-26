СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве
Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ Павла Барышева. Он обвинён в мошенничестве, сообщает СК РФ.
Павел Барышев обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а таже в фальсификации доказательств в суде.
Следственным комитетом Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Павла Барышева. Он (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ).
"Установлено, что Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением и предоставил их в суд. На основании указанных документов суд вынес решение о предоставлении Барышеву трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству на сумму не менее 20 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.
Дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд после того, как с материалами ознакомится бывший заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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