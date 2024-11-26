СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС - 26.11.2024 Украина.ру
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СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС
СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС - 26.11.2024 Украина.ру
СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС
Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ Павла Барышева. Он обвинён в мошенничестве, сообщает СК РФ.
2024-11-26T18:51
2024-11-26T18:51
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ск рф
следственный комитет
мошенничество
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мчс рф
квартира
квартирный вопрос
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Павел Барышев обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а таже в фальсификации доказательств в суде.Следственным комитетом Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Павла Барышева. Он (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ).Там также отмечено, что на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.Дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд после того, как с материалами ознакомится бывший заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.Ранее на эту тему: Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело Также в сентябре были Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова Накануне Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу Незадолго до этого были Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказа
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, мошенничество, коррупция, мчс рф, квартира, квартирный вопрос
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, мошенничество, коррупция, МЧС РФ, квартира, квартирный вопрос

СК России расследовал хищение квартиры бывшим замминистра МЧС

18:51 26.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве
Обыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ Павла Барышева. Он обвинён в мошенничестве, сообщает СК РФ.
Павел Барышев обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а таже в фальсификации доказательств в суде.
Следственным комитетом Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Павла Барышева. Он (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ).
"Установлено, что Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением и предоставил их в суд. На основании указанных документов суд вынес решение о предоставлении Барышеву трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству на сумму не менее 20 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что на похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест.
Дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд после того, как с материалами ознакомится бывший заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее на эту тему: Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
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Накануне Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу
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