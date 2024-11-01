По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев - 01.11.2024 Украина.ру
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По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев
По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев - 01.11.2024 Украина.ру
По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев
Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся на фронте, они будут действовать компактными соединениями. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-11-01T03:15
2024-11-01T03:15
новости
россия
кндр
южная корея
ростислав ищенко
военные
самолет
детали
сво
северная корея
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Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве.Если гипотетически представить, что северокорейцы появятся на фронте, то они будут действовать компактными соединениями. Невозможно растасовать их по одному в каждую роту, чтобы их не было видно, отметил эксперт.Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию северокорейская группировка составляет 12 тысяч человек. По меркам Великой Отечественной войны – это дивизия. По нынешним меркам – это даже корпус, указал он.Более того, не стоит думать, что северокорейцы будут по тайге пробираться в европейскую часть России. Армейские соединения и части отправляются на фронт эшелонами или самолетами. Невозможно перевезти 12 тысяч человек самолетами – в аэропортах их тут же увидят, указал обозреватель."Даже если они будут прибывать на военные базы, то на этих базах есть персонал. Кто-то обязательно их сфотографирует и перешлет фото другу", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.руО том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
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кндр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кндр, южная корея, ростислав ищенко, военные, самолет, детали, сво, северная корея, спецоперация
Новости, Россия, КНДР, Южная Корея, Ростислав Ищенко, военные, самолет, детали, СВО, Северная Корея, Спецоперация

По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев

03:15 01.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся на фронте, они будут действовать компактными соединениями. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве.
Если гипотетически представить, что северокорейцы появятся на фронте, то они будут действовать компактными соединениями. Невозможно растасовать их по одному в каждую роту, чтобы их не было видно, отметил эксперт.
Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию северокорейская группировка составляет 12 тысяч человек. По меркам Великой Отечественной войны – это дивизия. По нынешним меркам – это даже корпус, указал он.
"Если они появятся на фронте, то "вот они". Куда ты их спрячешь? Мы же прекрасно знаем, какая украинская бригада на каком участке нам противостоит. Украинцы знают, какое российское соединение им противостоит. Это известно по радиоперехватам, показаниям пленных и тактическим значкам на технике", — подчеркнул Ищенко.
Более того, не стоит думать, что северокорейцы будут по тайге пробираться в европейскую часть России. Армейские соединения и части отправляются на фронт эшелонами или самолетами. Невозможно перевезти 12 тысяч человек самолетами – в аэропортах их тут же увидят, указал обозреватель.
"Даже если они будут прибывать на военные базы, то на этих базах есть персонал. Кто-то обязательно их сфотографирует и перешлет фото другу", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.ру
О том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
Роман Насонов (СВО) - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 16:19
Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегруппЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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