По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся на фронте, они будут действовать компактными соединениями. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
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Если гипотетически представить, что северокорейцы появятся на фронте, то они будут действовать компактными соединениями. Невозможно растасовать их по одному в каждую роту, чтобы их не было видно, отметил эксперт.
Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию северокорейская группировка составляет 12 тысяч человек. По меркам Великой Отечественной войны – это дивизия. По нынешним меркам – это даже корпус, указал он.
"Если они появятся на фронте, то "вот они". Куда ты их спрячешь? Мы же прекрасно знаем, какая украинская бригада на каком участке нам противостоит. Украинцы знают, какое российское соединение им противостоит. Это известно по радиоперехватам, показаниям пленных и тактическим значкам на технике", — подчеркнул Ищенко.
Более того, не стоит думать, что северокорейцы будут по тайге пробираться в европейскую часть России. Армейские соединения и части отправляются на фронт эшелонами или самолетами. Невозможно перевезти 12 тысяч человек самолетами – в аэропортах их тут же увидят, указал обозреватель.
"Даже если они будут прибывать на военные базы, то на этих базах есть персонал. Кто-то обязательно их сфотографирует и перешлет фото другу", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.ру
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