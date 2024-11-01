https://ukraina.ru/20241101/1058528544.html

По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев

По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев - 01.11.2024 Украина.ру

По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев

Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся на фронте, они будут действовать компактными соединениями. Об этом обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-11-01T03:15

2024-11-01T03:15

2024-11-01T03:15

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Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве.Если гипотетически представить, что северокорейцы появятся на фронте, то они будут действовать компактными соединениями. Невозможно растасовать их по одному в каждую роту, чтобы их не было видно, отметил эксперт.Южная Корея утверждает, что якобы отправленная в Россию северокорейская группировка составляет 12 тысяч человек. По меркам Великой Отечественной войны – это дивизия. По нынешним меркам – это даже корпус, указал он.Более того, не стоит думать, что северокорейцы будут по тайге пробираться в европейскую часть России. Армейские соединения и части отправляются на фронт эшелонами или самолетами. Невозможно перевезти 12 тысяч человек самолетами – в аэропортах их тут же увидят, указал обозреватель."Даже если они будут прибывать на военные базы, то на этих базах есть персонал. Кто-то обязательно их сфотографирует и перешлет фото другу", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.руО том, зачем Запад запустил информационную кампанию о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058519290.html

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новости, россия, кндр, южная корея, ростислав ищенко, военные, самолет, детали, сво, северная корея, спецоперация