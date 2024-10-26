https://ukraina.ru/20241026/1058380555.html

Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала - 26.10.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

Южная Корея затеяла информационную кампанию с северокорейскими солдатами на СВО ради дополнительной моральной и материальной поддержки со стороны США в противостоянии с КНДР, но Америка проигнорировала эти сообщения

2024-10-26T09:12

2024-10-26T09:12

2024-10-26T09:12

интервью

россия

кндр

украина

вооруженные силы украины

ростислав ищенко

южная корея

танки

инструктор

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У них и так много проблем, чтобы еще и втягиваться в конфронтацию на Корейском полуострове. Им пока этого не надо. Ключевое слово – "пока", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Ростислав Владимирович, Россия и КНДР на фоне слухов об отправке северокорейских военнослужащих на СВО ратифицировали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Как вы к этому относитесь? Можем ли мы использовать эту ситуацию в своих интересах?- К слухам я отношусь плохо. А к тому, что кто-то может за нас повоевать – хорошо. Если бы можно было отправить на СВО северокорейскую армию в полном составе, я бы этому только аплодировал (смеется).Если северокорейцы там есть, мы это увидим в ближайшие дни. Скрыть несколько тысяч человек, которые приехали на войну, невозможно. Как их не переодевай. Все прекрасно знали, что во Вьетнаме работают советские зенитчики, а в небе над Кореей летали советские пилоты, но делали вид, что с американцами воюют только северокорейцы и вьетнамцы. Точно так же и здесь. Невозможно растасовать корейцев по одному в каждую роту, чтобы их не было видно. Если они появятся, они будут действовать компактными соединениями.Южная Корея утверждает, что северокорейская группировка составляет 12 тысяч человек. По меркам Великой Отечественной войны – это дивизия. По нынешним меркам – это даже корпус. Если они появятся на фронте, то "вот они". Куда ты их спрячешь? Мы же прекрасно знаем, какая украинская бригада на каком участке нам противостоит. Украинцы знают, какое российское соединение им противостоит. Это известно по радиоперехватам, показаниям пленных и тактическим значкам на технике.Более того, неужели вы думаете, что северокорейцы по тайге будут пробираться в европейскую часть России? Армейские соединения и части отправляются на фронт эшелонами или самолетами. Невозможно перевезти 12 тысяч человек самолетами – в аэропортах и тут же увидят. Даже если они будут пребывать на военные базы, то на этих базах есть персонал. Кто-то обязательно их сфотографирует и перешлет фото другу.То же самое касается железной дороги. Такие группировки перевозят эшелоны, которые пропускаются вне очереди. Они проходят через массу станций, где полно диспетчеров. В конце концов, солдаты не смогут сидеть взаперти. Они все равно куда-то там высунутся.Как только мы начинаем перебрасывать какую-то бригаду с Дальнего Востока, американская спутниковая разведка тут же сообщает, кто выехал и куда едет. Бригада же не едет просто с автоматами. Она везет с собой технику.Да, техника северокорейцев имеет советские корни, но это все равно другая техника. Нельзя посадить человека, который привык водить танк Т-55, в танк Т-90. Быстро и незаметно заменить российскую технику на северокорейскую тоже невозможно. Техника стоит на платформе. Ты можешь накрыть ее брезентом, но всем же видно, что едут танки, а не комбайны.- А если бы мы на самом деле приняли такое решение, как было бы правильнее его преподнести в СМИ?- Если бы КНДР изъявила желание обеспечить свой армии опыт современной войны и отправить на СВО 50-100 тысяч солдат, нам надо было бы об этом кричать заранее, чтобы украинцы рыдали и плакали. Потому что скрыть такую толпу невозможно, а пропагандистский эффект можно получить.Пока Пхеньян и Москва все отрицают, а США молчат как рыба об лед. Трудно предположить, что Сеул не поделился информацией с Вашингтоном, потому что южнокорейская разведка работает в подчинении у американской. Если южнокорейская разведка сказала, что "у нас есть доказательства", они должны были американцам эти доказательства сто раз предоставить. А США не говорят ни про какие доказательства. Они делают вид, что вообще ничего не происходит.Европейцы еще кое-как подпрыгивают. Но Европа – далеко. С ней бы точно никто информацией не поделился.Повторюсь, пока я не вижу доказательств присутствия северокорейцев на СВО. Если они будут там присутствовать, я буду это приветствовать. Чем больше, тем лучше. Потому что это снимает нагрузку на Россию и приближает конец боевых действий.Пока же нам только показывают людей азиатской внешности в российской форме, которые ходят туда-сюда. Но в России живут много людей азиатской внешности. Вы можете быстро отличить корейца от китайца, а бурята от якута? Некоторым американцам, даже если им показать негра и сказать, что это – кореец, они и то поверят. В конце концов среди граждан РФ спокойно можно найти 12 тысяч этнических корейцев и одеть в форму.- А если северокорейцы все же появятся на СВО, к каким внешнеполитическим последствиям это может привести?- Это будет проблема не для России и КНДР, а для Украины и Запада.Запад уже сделал против России все, что мог. А Южная Корея после недели криков сказала, что теперь-то она уж точно будет поставлять Украине то оружие, которое она туда и так поставляла. То, что Сеул делал нелегально, теперь он будет делать легально. Ай-яй-яй, какой ужас.Сеул недавно продал американцам 300 тысяч снарядов для Украины, а теперь будет напрямую продавать их Украине? Пусть продают. Южная Корея пошлет на Украину своих инструкторов? Пусть пошлет. Как южане могут научить ВСУ воевать с северянами, если они сами в последний раз воевали с ними 70 лет назад? У них столько же опыта боев с ними, сколько у ВСУ. Ноль целых, ноль десятых.Понимаете, чем больше советников тренирует украинскую армию, тем лучше. Потому что в каждой армии есть свои особенности в управлении. Если ВСУ и дальше будут тренировать англичане, поляки, американцы, немцы, французы и южнокорейцы, у них будет еще больше хаоса во взаимодействии.Это то так же плохо, как и то, что у ВСУ есть советские, чешские, английские, американские, британские и немецкие танки. Да, бронетехники много, но возможность обслуживать ее усложняется гомерически. Их нельзя все сосредоточить на узком участке фронта, потому что все логистические маршруты будут забиты колоннами с топливом и запчастями для каждого конкретного танка. И даже танки, которые относятся к одному семейству, все равно отличаются друг от друга.Может быть, я ошибаюсь. Но у меня складывается впечатление, что Южная Корея затеяла всю эту историю для дополнительной моральной и материальной поддержки в противостоянии с КНДР.Крик "Посмотрите, Ким готовит армию для войны с Украиной" должен был привести к жесткой реакции США, которые сказали бы: "Проклятые северокорейцы дополнительно помогают России, поэтому мы быстро дадим Южной Корее дополнительные деньги и ракеты для ПВО, а заодно пришлем к ее берегам еще одну авианосную группу". Как-то так эту ситуацию видели в Сеуле.Потому американцы и проигнорировали эту информацию. У них и так много проблем, чтобы еще и втягиваться в конфронтацию на Корейском полуострове. Им пока этого не надо. Ключевое слово – "пока".Другие подробности об участии северокорейских военнослужащих в российско-украинском конфликте - в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20241023/1058283249.html

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Александр Порунов

интервью, россия, кндр, украина, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, южная корея, танки, инструктор