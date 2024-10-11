https://ukraina.ru/20241011/1058032031.html

Украинские беженцы: домой через узкое горлышко

Украинские беженцы: домой через узкое горлышко - 11.10.2024 Украина.ру

Украинские беженцы: домой через узкое горлышко

Организованный мультимедийным изданием "Украина.ру" форсайт-форум "Хочу жить в России!" был посвящен горячей теме переселения десятков и сотен тысяч людей из разных — дружественных и недружественных — стран в Россию.

2024-10-11T15:24

2024-10-11T15:24

2024-10-11T15:24

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Участники форума отдельно обсудили острую тему беженцев и переселенцев с Украины — когда-то части России, а теперь недружественного государства.Их, беженцев — миллионы. Далеко не все на Украине согласны с политикой марионеточного киевского режима. Эти люди бегут, и многие бегут именно в Россию, хотя сейчас это сделать крайне сложно. Бежать им есть от чего.Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что военные преступления Украины расследуются (киевского режима — Ред.). По его словам, два года назад был создан Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинского режима, было несколько заседаний, подготовлены доклады, выставки, книги, собраны свидетельства очевидцев, пострадавших от действий киевского режима.Он рассказал, что много общается по вопросам, связанным с украинскими переселенцами и знает, что большинство из них адаптировались. Но есть и определенные проблемы — например, бывают случаи, когда людей заставляют получать справки с места работы в каких-то украинских регионах, что невозможно выполнить.Есть целая категория беженцев, это переселенцы из Харьковской области, из тех районов, которые "сначала были под мандатом российских Вооружённых сил, а потом они снова перешли под ВСУ". Около 40 тысяч граждан, бежавших оттуда в Россию, не могут легализоваться, они выпали из рамок законодательных норм — с них требуют документы с территорий, которые сейчас под контролем Киева, но эти документы они по понятным причинам не могут получить, отметил Брод. Он добавил, что есть обращение к правительству с тем, чтобы на эту категорию переселенцев обратили внимание.По словам спикера, недовольство киевским режимом растет. Вероятно, в будущем увеличится поток беженцев и переселенцев, потому нужно быть к этому готовыми и совершенствовать систему их приема.Необходимо бороться в информационной сфере, обличать преступления киевского режима — и подключать к этой работе здравых политиков, журналистов, общественных деятелей в других странах. Такие есть, они приезжают, знакомятся с ситуацией, говорят с людьми и рассказывают о происходящем пусть не в официальных СМИ, но в соцсетях, где они пытаются донести правду до общественности, подчеркнул Александр Брод.В свою очередь, главный редактор Украины.ру Искандер Хисамов сообщил, что это издание — в сущности, "детище Майдана", созданное с участием журналистов, которые за свою деятельность преследовались на Украине и вынуждены были бежать. Таких едва ли не три четверти творческого состава редакции. И они почувствовали все сложности натурализации на своей шкуре — но теперь все они граждане России. Потому исследование и поиск решения проблем, связанных с миграцией соотечественников в Россию, для журналистского коллектива Украины.ру вполне естественно.Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер подчеркнула, что среди репатриантов в Россию лидируют украинцы, и это не приводит к каким-то серьезным проблемам в стране — "украинцы растворяются в России как сахар в воде".По её словам, до 2022 года около миллиона граждан Украины получили российские паспорта. К этому нужно добавить 2,5 миллиона жителей Крыма и миллионы жителей новых территорий, которые стали россиянами после присоединения этих территорий к РФ. И этот поток, начиная с 2014 года, привел к значительному усовершенствованию миграционного законодательства в России.Хотя есть ещё, что совершенствовать. Россия огромна, нам нужны граждане, которые будут ощущать себя русскими, отметила Шеслер, напомнив, что на всех Антимайданах на Украине всегда говорили, что русские — это не те, у кого родители русские, а те, у кого дети русские. И нужно упростить процесс переселения, найдя для этого конкретные решения.Она также высказалась по поводу известной всем украинцам "проблеме Шереметьево". По словам Шеслер, конечно, можно понять тех, кто обеспечивает безопасность РФ, ведь "среди населения Украины порядка 10% активно ненавидящих Российскую Федерацию".Если считать, что на Украине население сейчас составляет около 20 млн человек, то это серьёзная цифра, около двух миллионов активных врагов России — это очень опасно. Но все же это "узкое горлышко" (приём только через Шереметьево — Ред.) нужно расширить, считает глава Союза политэмигрантов. По её словам, ошибки при проверке людей неизбежны, потому нужно продумать механизмы их исправления.Она добавила, что на Украине о проблеме Шереметьево практически не пишут, не обыгрывают возникающие здесь сложности, поскольку "сам факт, что многие украинцы бегут в Россию - это для украинской пропаганды неудобная ситуация".В свою очередь, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков напомнил, что примерно год назад осталось лишь одно "узкое горлышко" в Шереметьево, о котором говорила Лариса Шеслер, и с тех пор в Институт стран СНГ приходят десятки обращений, в которых говорится о том, как трудно бывает это "горлышко" пройти."Были трагические случаи, когда люди приезжали, бросая всё на Украине, приезжали в Белоруссию, куда, кстати, свободно пускают, там законопослушно — не через какие-то поля-леса — сажались в самолёт, прилетали в Шереметьево… Им отказывали, возвращались — старенькие люди, больные, в шоке — и, к сожалению, (был) даже смертельный случай, не дождались воссоединения с семьёй в Год семьи в РФ", - рассказал Скориков.По его словам, количество обращений копилось, потому приходится поднимать этот вопрос, о котором ранее по ряду причин старались не говорить. В странах Европы, по разным данным, находятся около 6-7 миллионов украинцев, и если в Россию приедет хотя бы несколько сотен тысяч из них, то мы вернём гордое русское имя если не им, то их детям, подчеркнул политолог.Он напомнил, что Владимир Путин в 2021 году в своей статье написал о том, что русские и украинцы — это один народ. Скориков вспомнил и высказывание президента Сербии Александра Вучича, сообщившего, что в Сербии около 50 тысяч граждан Украины, и они преимущественно русскоязычные и поддерживают политику Путина. И примерно такое же количество граждан России — испуганных релокантов , которые против СВО и России."Спрашивается, кто наши люди? Кто из них наши люди? И вот эти релоканты могут спокойно сесть (в самолёт — Ред.), прилететь в Шереметьево, Домодедово, в любой аэропорт нашей страны, выйти, их никто не будет проверять — и устроить здесь всё, что хочешь", - сказал Скориков, добавив, что в то же время наших людей — многие из которых известны по Антимайданам - разворачивают.Он предложил проводить демилитаризацию путём приглашения в Россию находящихся за границей украинцев, потому что "если всё же решатся в Европе вылавливать и мобилизовать украинских граждан, то сотни тысяч, если не миллионы, могут пополнить ВСУ"."Мы в этом заинтересованы? Давайте их демилитаризировать, забирая, приглашая оттуда (из Европы — Ред.), пока они ещё не попали в ВСУ", - сказал эксперт. Он также выдвинул ряд конкретных предложений относительно улучшения условий для тех, кто проходит проверку в "узком горлышке" (нужны временные пункты размещения, питание, там должна уже работать биржа труда, необходимо решить проблему перевоза имущества, и т. д.).Проведший год в украинском СИЗО журналист издания Украина.ру Павел Волков отметил, что сейчас много говорят о привлечении в Россию людей из недружественных стран — и это правильно, но возникает определённый перекос."У нас получаются какие-то русские двух сортов. Люди (едущие из недружественных стран — Ред.), о которых мы постоянно говорим, пытаемся чем-то им помочь, и люди, о которых мы забываем, хотя… очень часто они (беженцы с Украины — Ред.) больше русские, чем те русские, которые живут здесь", - сказал журналист.По его мнению, в проблеме украинских беженцев есть два измерения — идеологическое и техническое.Если говорить об идеологическом измерении, то, по словам оратора, "сам факт того, что Россия сегодня является страной номер один по численности беженцев с Украины в мире, говорит о ложности нарративов наших противников о том, что на Украине идёт национально-освободительная борьба против российского вторжения".Число украинских беженцев в России говорит о том, что конфликт имеет все признаки гражданского. "Борются, в общем-то, очень близкие люди, родственники, которые из-за идеологических проблем превратились во врагов", - подчеркнул Волков, выразив надежду на то, что в исторической перспективе эта борьба "не так уж надолго".Журналист согласился с тезисами Ларисы Шеслер, согласно которым украинской пропаганде невыгодно показывать, что украинцы бегут в Россию. По его словам, "это выгодно было бы делать нам, но мы это делаем крайне мало… работу эту надо усиливать".Волков подверг критике достаточно распространённую в России теорию, что с Украины будто бы еще в 2014 году "все нормальные выехали, там остались одни криптобандеровцы"."Те, кто так говорит, они, наверное, деньги берут из тумбочки. А люди их зарабатывают. И далеко не у всех есть возможности вот так вот сняться, побежать, приехать. Сейчас ситуация особенная, сейчас идут военные действия, и люди, которые оттуда выезжают — это не просто переселенцы... это беженцы от военных действий", - описал он ситуацию, добавив, что чаще всего эти беженцы бросают всё своё имущество, едут с одним рюкзачком, да и выехать с территории Украины сегодня совсем не так просто, особенно мужчинам - "их ловят на улицах, бусифицируют, отправляют на фронт… лучше бы они приехали к нам".Если говорить о техническом измерении проблемы, то надо создавать условия для беженцев в том же Шереметьево, продолжил Волков. По его словам, раз уж так сложилось, что люди находятся там сутками, нужно сделать так, чтобы они могли получить необходимые лекарства, питание и т. д. А пока получается, что им приходится спать на каких-то циновках, им негде купить еду за рубли (откуда у них рубли?) — словом, есть масса сложностей.Пройдя Шереметьево, кажется, будто все основные проблемы решены, но это только кажется, продолжил журналист. Он привёл в пример собственную ситуацию - паспорт получен, надо стать на воинский учёт, но он прописан в Запорожье, а город сейчас под Украиной. И возникают нюансы, ему советуют ехать в военкомат туда. "А на карту боевых действий они смотрели?" - задал Волков риторический вопрос.Есть люди, у которых сгорел дом, уничтожено всё, а тут у них требуют документы, свидетельство о рождении, например, и говорят — подавайте запрос на Украину. Пора бы уже с этим разобраться, надо учитывать реальную ситуацию, считает Волков.Наконец, материальные вопросы. Люди приехали, у них ни кола, ни двора, им надо где-то и на что-то жить. Но до сих пор нет программ помощи беженцам. Единовременная выплата в 10 тысяч рублей — понятно, что этого мало. Большая проблема с пенсиями, поскольку учитывается только стаж до 1991 года. Социальная пенсия очень маленькая, на неё не снять жилье, а как жить? Все эти проблемы надо срочно решать, подчеркнул журналист.Он продолжил: "Не хочу быть критиканом, на самом деле Россия сейчас делает очень много, может быть, даже на пределе возможностей. И я знаю, что сейчас не так, как раньше, сейчас лучше".Но все-таки, подчеркнул Волков, есть проблемы, которые требуют внимания и безотлагательного решения, ведь за ними - люди, миллионы русских, русскоязычных людей, потенциально готовых приехать в Россию… И эти люди нужны России.На эту тему — в материале "Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов"

https://ukraina.ru/20241011/1058015579.html

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Сергей Зуев

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