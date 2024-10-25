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Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО
Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО - 25.10.2024 Украина.ру
Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО
Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Украины в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF
2024-10-25T09:32
2024-10-25T09:32
2024-10-25T09:32
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олаф шольц
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"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал канцлерПо его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом альянса. При этом он добавил, что сейчас речь идет больше об "обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации".Подробнее о нежелании стран НАТО принять Украину - в материале Егора Леева НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, олаф шольц, нато, германия
Новости, Украина, Киев, Олаф Шольц, НАТО, Германия
Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО
Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Украины в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF
"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал канцлер
По его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом альянса.
При этом он добавил, что сейчас речь идет больше об "обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации".
Подробнее о нежелании стран НАТО принять Украину - в материале Егора Леева НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября на сайте Украина.ру.