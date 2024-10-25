Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО - 25.10.2024 Украина.ру
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Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО
Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО - 25.10.2024 Украина.ру
Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО
Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Украины в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF
2024-10-25T09:32
2024-10-25T09:32
новости
украина
киев
олаф шольц
нато
германия
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"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал канцлерПо его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом альянса. При этом он добавил, что сейчас речь идет больше об "обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации".Подробнее о нежелании стран НАТО принять Украину - в материале Егора Леева НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, олаф шольц, нато, германия
Новости, Украина, Киев, Олаф Шольц, НАТО, Германия

Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО

09:32 25.10.2024
 
Шольц
Шольц
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Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Украины в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF
"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал канцлер
По его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом альянса.
При этом он добавил, что сейчас речь идет больше об "обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации".
Подробнее о нежелании стран НАТО принять Украину - в материале Егора Леева НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевОлаф ШольцНАТОГермания
 
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