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Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО

Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО - 25.10.2024 Украина.ру

Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО

Сейчас нет необходимости в новом решении по поводу членства Украины в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью второму немецкому телеканалу ZDF

2024-10-25T09:32

2024-10-25T09:32

2024-10-25T09:32

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"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", - сказал канцлерПо его словам, страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом альянса. При этом он добавил, что сейчас речь идет больше об "обсуждении вопроса о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации".Подробнее о нежелании стран НАТО принять Украину - в материале Егора Леева НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, олаф шольц, нато, германия