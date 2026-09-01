Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь - 01.09.2026 Украина.ру
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Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь - 01.09.2026 Украина.ру
Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности по ключевым стратегическим объектам Украины, сообщили в Министерстве обороны
2026-09-01T08:15
2026-09-01T08:15
одесса
киев
украина
владимир зеленский
минобороны
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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В Киеве и Киевской области под удар попали предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.По данным оборонного ведомства, данные мощности использовались для производства ракетного вооружения, беспилотных систем, выпуска комплектующих к ним, а также для снабжения украинских войск топливом.Одновременно с этим российские силы атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Одесской области, включая порты Одесса и Черноморск. На этих объектах поражены логистические комплексы и терминалы, обеспечивающие функционирование портов, а также склады с горюче-смазочными материалами и грузами военного назначения.Ночная атака в очередной раз показала, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) истощена и не справляется с нагрузкой. Хотя Киев и Одессу защищают самые современные западные системы, у ВСУ остро не хватает зенитных ракет.Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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одесса, киев, украина, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Одесса, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь

08:15 01.09.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото
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Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности по ключевым стратегическим объектам Украины, сообщили в Министерстве обороны
В Киеве и Киевской области под удар попали предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.
По данным оборонного ведомства, данные мощности использовались для производства ракетного вооружения, беспилотных систем, выпуска комплектующих к ним, а также для снабжения украинских войск топливом.
Одновременно с этим российские силы атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Одесской области, включая порты Одесса и Черноморск. На этих объектах поражены логистические комплексы и терминалы, обеспечивающие функционирование портов, а также склады с горюче-смазочными материалами и грузами военного назначения.
Ночная атака в очередной раз показала, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) истощена и не справляется с нагрузкой. Хотя Киев и Одессу защищают самые современные западные системы, у ВСУ остро не хватает зенитных ракет.
Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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