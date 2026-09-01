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Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь - 01.09.2026 Украина.ру
Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности по ключевым стратегическим объектам Украины, сообщили в Министерстве обороны
2026-09-01T08:15
2026-09-01T08:15
2026-09-01T08:15
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украина
владимир зеленский
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спецоперация
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В Киеве и Киевской области под удар попали предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.По данным оборонного ведомства, данные мощности использовались для производства ракетного вооружения, беспилотных систем, выпуска комплектующих к ним, а также для снабжения украинских войск топливом.Одновременно с этим российские силы атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Одесской области, включая порты Одесса и Черноморск. На этих объектах поражены логистические комплексы и терминалы, обеспечивающие функционирование портов, а также склады с горюче-смазочными материалами и грузами военного назначения.Ночная атака в очередной раз показала, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) истощена и не справляется с нагрузкой. Хотя Киев и Одессу защищают самые современные западные системы, у ВСУ остро не хватает зенитных ракет.Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
одесса, киев, украина, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Одесса, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь
Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников большой дальности по ключевым стратегическим объектам Украины, сообщили в Министерстве обороны
В Киеве и Киевской области под удар попали предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.
По данным оборонного ведомства, данные мощности использовались для производства ракетного вооружения, беспилотных систем, выпуска комплектующих к ним, а также для снабжения украинских войск топливом.
Одновременно с этим российские силы атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Одесской области, включая порты Одесса и Черноморск. На этих объектах поражены логистические комплексы и терминалы, обеспечивающие функционирование портов, а также склады с горюче-смазочными материалами и грузами военного назначения.
Ночная атака в очередной раз показала, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) истощена и не справляется с нагрузкой. Хотя Киев и Одессу защищают самые современные западные системы, у ВСУ остро не хватает зенитных ракет.